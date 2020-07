SPC-Ölbindemittel: Enorm saugfähig und geringe Entsorgungskosten

Die zertifizierten Ölbindemittel von MAKRO IDENT sind enorm saugfähig, nicht gesundheitsschädlich, sorgen für eine umweltfreundliche Reinigung und produzieren sehr geringe Entsorgungskosten.

Die Ölbindemittel von MAKRO IDENT bestehen aus sehr leichten, aber enorm saugfähigen Polypropylen-Spinnvliesfasern. Durch die sehr große Oberfläche können diese Bindevliese große Mengen an Ölen und ölbasierenden Flüssigkeiten aufnehmen.

Aufgrund des geringen Eigengewichtes fallen auch noch sehr geringe Entsorgungskosten an. Unternehmen, die entsprechende Brennöfen vor Ort haben, Polypropylen und die aufgenommenen Flüssigkeiten selber verbrennen dürfen, sparen sich sogar diese Kosten.

Die zertifzierten Ölbindemittel von MAKRO IDENT stauben nicht und fuseln wenig bis gar nicht. Sie sind alle Silikat-frei und nicht gesundheitsschädlich. Sie haben ein sehr leichtes Eigengewicht, aber eine enorme Saugkraft. Innerhalb weniger Sekunden werden das 12- bis 25-fache vom Eigengewicht an Flüssigkeit aufgenommen. Im Vergleich dazu nehmen Granulate maximal das 1,5-fache vom Eigengewicht auf.

Die Ölbindemittel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Darunter Tücher, Wischtuchrollen mit Perforation zum Abreißen, Rollen zum Auslegen als Bodenmatte, Kissen, Skimmer, Ölsperren für Böden und Ölsperren für Gewässer die nicht untergehen im vollgesogenen Zustand. Sicherheits- und Bodenschutzmatten gibt es mit einer schützenden Sperrschicht, damit Böden nicht kontaminiert oder verdreckt werden. Auch gibt es Matten einfach nur zum Unterlegen für Leckagen und Tropfstellen oder Matten für Laufwege.

Die jeweiligen Absorptionsmittel sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Auch in Signalgelb mit aufgedrucktem Warnsymbol. Die Bodenschutzmatten können einige Wochen direkt am Arbeitsplatz liegen bleiben, da diese sehr saugfähig sind und hohe Kapazitäten an Flüssigkeiten aufnehmen können. Man rutscht nicht aus, der Arbeitsplatz bleibt sicher und lange Zeit sauber.

Bei den Tüchern, Rollen und Matten ist einfach nur die gewünschte Größe auszulegen. Einige Rollen gibt es mit einfacher oder zweifacher Perforation, so dass man – je nach ausgelaufener Menge – entweder ein kleines Tuch oder mehr abreißen kann. Man spart dadurch eine Menge an Material.

Die Bodenmatten und Rollen sind trittfest und fransen nicht aus. Es gibt kein Stolpern oder rutschen. Die Materialien sind sehr reiß- und strapazierfähig und halten eine hohe Trittbeanspruchung für Laufwege, Arbeitswege oder Arbeitsplätze aus.

Die ölbindenden Produkte gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: für kleine Mengen con ausgelaufenem Öl oder für das tägliche Arbeiten, um ölverschmierte Werkzeuge sauber zu halten. Die mittlere Ausführung wird verwendet, wenn mehr Öl, Lacke, Terpentin und andere ölbasierten Flüssigkeiten ausgelaufen sind.

Für großen Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten auf Ölbasis, große Leckagen usw. hat MAKRO IDENT auch Ölbindemittel in einer schweren Ausführung. Der Innenkern besteht aus einem stark saugfähigem Polypropylen-Spinnvlies, die Ober- und Unterschicht aus einer reiß- und strapazierfestten Polyproplyen-Lage. Diese Schichten sind miteinander punktverschweißt. Diese Punktverschweißung sorgt für eine weitere Strapazierfestigkeit. Damit ist eine hohe Trittbeanspruchung gewährleistet. Auch nach Wochen des Einsatzes. Entsprechende Fässer und Boxen mit Öl-Absorptionsmitteln für bis bis zu 2251 Liter ausgelaufenes Öl gibt es ebenfalls im Sortiment.

Die verschiedenen Ölbindemittel aus Polypropylen-Spinnvliesfasern werden überall dort eingesetzt wo ölige oder ölhaltige Flüssigkeiten austreten oder Gegenstände davon befreit werden müssen. Die typischen Einsatzgebiete sind Werkstätten, Tankstellen, Arbeitsplätze an denen mit Hydrauliköl, Motoröl und anderen Ölen, Lacken und Kraftstoffen gearbeitet wird.

So auch produzierende Unternehmen von Lacken, Ölen und ölhaltigen Lösungsmitteln, Yachthäfen, die immer wieder mit auslaufendem Benzin oder Öl von Schiffen und Booten zu kämpfen haben. Auch Kraftstofflagertanks, Übergabestellen für Öle, Benzin, Diesel und alle anderen ölhaltigen Flüssigkeiten, Ladedocks, Überlaufleitungen usw. sind hier zufriedene Anwender.

Die unterschiedlichen Ölbindemittel von MAKRO IDENT sind zertifiziert durch das MPA und das Deutsche Hygiene Institut. Somit werden Unternehmen bei der Einhaltung der aktuellen OSHA und EPA Sicherheitsvorschriften unterstützt.

Wer keine Tücher, Matten, Ölsperren usw. im Einsatz haben möchte, sondern lieber ein sehr saugfähiges organisches (bio) Kokosmaterial verwenden möchte, für den gibt es SpillFix. SpillFix ist ein reines Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Kokosnussfasern, ohne irgendwelche Zusätze Es besteht aus vielen kleinen Mikroschwämmen, die alle Flüssigkeiten vollständig aufnehmen kann, ohne irgendwelche Rückstände von Öl, Klebstoffen, Lacken usw. auf verschiedenen Böden zu hinterlassen.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.spc-oelbindemittel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

