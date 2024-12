Spearmint kann seine Konzessionsflächen im Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick (Kanada) mehr als verdoppeln

13. Dezember 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen seine Konzessionsflächen im kürzlich erworbenen Antimonprojekt George Lake South in der kanadischen Provinz New Brunswick mehr als verdoppelt hat. Das Projekt erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Grundfläche von 4.722 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen aufweist.

James Nelson, President von Spearmint, sagt dazu: Wir haben diese strategische Akquisition in Anbetracht des jüngsten Verbots von Antimonexporten aus China in die USA getätigt und damit die Konzessionsflächen des Antimonprojekts George Lake South erweitert. Das Management ist der Ansicht, dass Antimon im Jahr 2025 eine der begehrtesten Rohstoffe sein wird, und wir planen, diesen Bereich mit Nachdruck zu verfolgen und bewerten derzeit weitere Projekte. Das Management erarbeitet gerade einen Plan für das Antimonprojekt George Lake South und beabsichtigt außerdem, in naher Zukunft weitere Informationen über Spearmints Krypto-Diversifizierungsplan zu veröffentlichen. Spearmint und seinen Aktionären stehen wirklich aufregende Zeiten bevor.

China hat vor Kurzem die Ausfuhr kritischer Minerale, einschließlich Antimon, in die Vereinigten Staaten verboten. Angesichts der zunehmend eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China verdeutlicht dieser Schritt die dringende Notwendigkeit für westliche Nationen, sich langfristig zuverlässige Quellen für diese kritischen Minerale zu sichern, die nun im Zentrum der globalen Lieferkettenkrise stehen.

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Der Preis für Antimontrioxid (Rotterdam) ist seit Jahresbeginn um 228 % gestiegen und lag am 28. November den Daten des Informationsanbieters Argus zufolge bei 39.000 $ pro Tonne. Das Ausfuhrverbot stellt eine erhebliche Verschärfung der Spannungen in den Lieferketten dar, in denen der Zugang zu Rohstoffen im Westen bereits knapp ist.

Dieses neue Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde und einst der größte primäre Antimonproduzent in Nordamerika war. Antimon wird hauptsächlich für folgende Zwecke verwendet:

– Halbleiter und Elektronik: Die wachsende Elektronik- und Halbleiterindustrie benötigt Antimon, was es zu einem wichtigen Material für die technologische Entwicklung macht, einschließlich Infrarotsensoren und Komponenten für militärische Zwecke sowie für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt.

– Batterietechnologie: Antimon wird auch in Blei-Säure-Batterien und in neuen Technologien wie Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batterieverbesserungen verwendet, was ein wichtiger Treiber für die zukünftige Nachfrage ist.

– Flammschutzmittel: Die Nachfrage nach Antimon ist aufgrund seiner Verwendung in flammhemmenden Materialien, die für eine Vielzahl von Produkten wie Textilien, Elektronik und Kunststoffe unerlässlich sind, weiterhin hoch. Da die Sicherheitsvorschriften für feuerfeste Materialien immer strenger werden, steigt der Bedarf an antimonhaltigen Verbindungen weiter an.

Über Spearmint Resources Inc.

Spearmint verfügt über vier Projeke im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay sowie das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge und nun auch das 4.722 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick.

Den vorsorglichen Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 12. November 2024.

Qualifizierter Sachverständiger für Offenlegungen im Bergbau:

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Der Erwerb dieses Konzessionsgebiets erfolgte mittels Abstecken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

