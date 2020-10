Spearmint schließt Arbeitsprogramm im Goldprojekt Goose in Neufundland, unmittelbar neben dem Entdeckungsloch von New Found Gold, ab

6. Oktober 2020 – Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen sein Phase-I-Arbeitsprogramm in seinem Goldprojekt Goose abgeschlossen hat. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Projekt Queensway von New Found Gold (NFG.v) an. Im Rahmen des geochemischen Phase-I-Arbeitsprogramms wurden insgesamt 184 Boden- und 20 Gesteinsproben entnommen. Die Entnahme der Bodenproben erfolgte entlang eines hochauflösenden Rasters über dem gesamten Konzessionsgebiet. Bei Prospektionen wurden Vulkan- und Sedimentgesteine der Davidsville Group in Ausbissen mit unterschiedlich starken Quarz-Carbonat-Erzgängen mit stellenweise geringen Sulfidanteilen entdeckt. Das Unternehmen wird ein anschließendes geochemisches Phase-II-Programm einleiten, das sich auf die anhand der Phase-I-Ergebnisse ermittelten ausgeprägtesten Anomalien konzentrieren wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53686/NR – SPMT – Oct. 6 2020 – Completes Work Program on Goose_DE_PRcom.001.jpeg

Am 2. Oktober 2020 meldete New Found Gold die Ergebnisse aus NFGC-20-17, seinem ersten Bohrloch in der Zone Lotto im Rahmen seines kürzlich eingeleiteten 100.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms in seinem hochgradigen Goldprojekt Queensway. Die Zone Lotto befindet sich 2 Kilometer nördlich der hochgradigen Entdeckung Keats (das Konzessionsgebiet von Spearmint liegt ebenfalls im Norden). Die Ergebnisse aus Bohrloch NFGC-20-17 beinhalteten zwei separate oberflächennahe Abschnitte mit ausgeprägten Quarzerzgängen, einer bedeutenden Sulfidmineralisierung und sichtbarem Gold. Sie lieferten 41,2 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 4,75 Metern in einer Bohrlochtiefe von 35 Metern bzw. 25,4 g/t Au auf 5,15 Metern in 57 Meter Bohrlochtiefe. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint, meint dazu: Wir freuen uns sehr über den Abschluss unseres Phase-I-Arbeitsprogramms in einem der spannendsten Goldreviere weltweit. Es ist sehr ermutigend, dass New Found Gold im Rahmen seiner Bohrungen vor kurzem eine neue Entdeckung 2 Kilometer nördlich seiner ursprünglichen Entdeckung machen konnte. Das Konzessionsgebiet von Spearmint liegt nördlich des Projekts von New Found Gold und liegt seinem Entdeckungsloch am nächsten. Wir sind gespannt, was der Rest des 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms von New Found Gold bringen wird. Zusätzlich zur Begeisterung in Neufundland sorgten die jüngsten Äußerungen von Elon Musk auf dem Battery Day von Tesla am 22. September 2020 für noch mehr Enthusiasmus für den Lithiumsektor in Nevada. Musk kündigte Pläne an, Projekte mit Lithium-Tonstein-Vorkommen in Nevada zu erwerben. Spearmint hat kürzlich ein Bohrprogramm mit mehreren Löchern im Clayton Valley in Nevada aufgenommen, das auf die bekannte Lithium-Tonsteinformation abzielt, die wir mit Cypress Development Corp. (CYP-TSX.V) teilen. Hier erzielte Spearmint im Zuge früherer Bohrungen Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li (siehe Karte).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53686/NR – SPMT – Oct. 6 2020 – Completes Work Program on Goose_DE_PRcom.002.jpeg

Herr Greg Thompson, P.Geo., ein Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten das Goldprojekt Goose mit 185 Acres (0,34 km²) Grundfläche, das direkt neben dem Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v) liegt, und die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche neben den Projekten von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CPY.v) bestehen und die bei Bohrungen durch Spearmint Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li lieferten; das Platinmetallprojekt Escape Lake North in Ontario, das sich über etwa 4.000 Acres (16,19 km2) neben dem Grundbesitz von Clean Air Metals Inc. (AIR.v) erstreckt, das Cäsiumprojekt Case Lake South in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von ca. 7.300 Acres (29,54 km2) neben dem von Power Metals Corp. (PWM.v) betriebenen Cäsiumkonzessionsgebiet Case Lake erstreckt; das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres (19,02 km2) direkt neben dem Flaggschiff-Platinmetallprojekt River Valley von New Age Metals (NAM:CSE) erstreckt; das Goldprojekt Carscallen West, das sich in direkter Nähe des Grundbesitzes von Melkior Resources Inc. (MKR.v) über eine zusammenhängende Fläche von rund 2.500 Acres (10,12 km2); das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres (~47 km2) besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt; und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 15.493 Acres (62,7 km2) erstreckt. Dieses Vanadiumprojekt grenzt direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen).

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio von Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 2.397 Acres (ca. 9,7 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein zusammenhängendes Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und die jüngste Akquisition, das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.

Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt; und das 8.685 Acres (35,1 km²) große Goldprojekt Hammernose, das direkt an das Konzessionsgebiet Shovelnose von Westhaven Gold Corp. (WHN.v) im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von British Columbia (Kanada) angrenzt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

