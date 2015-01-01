Spendenlauf und Konzert in Malchin: Wie Wirtschaft, Schulen und Jugendliche gemeinsam Bildung neu denken

In Malchin entsteht ein Bildungsprojekt, das Wirtschaft, Schulen und Jugendliche verbindet. Ein Spendenlauf und Konzert zeigen, wie Lernen, Verantwortung und Perspektiven konkret entstehen.

Malchin. Während vielerorts über Fachkräftemangel, Motivation und Bildungskrise diskutiert wird, entsteht in Malchin ein Ansatz, der bewusst auf Praxis setzt – und dabei zunehmend Aufmerksamkeit gewinnt.

Ausgangspunkt ist ein gemeinsames Projekt der Warener und Malchiner Königskinder, das seit März 2026 kontinuierlich wächst. Kinder und Jugendliche arbeiten dabei über mehrere Wochen hinweg auf konkrete Ziele hin: Auftritte, gemeinsame Konzerte und sichtbare Ergebnisse.

Unterstützt wird diese Entwicklung inzwischen auch durch das regionale Wirtschaftsnetzwerk RUN, das in seinem Newsletter Anfang Mai auf das Projekt und das geplante Abschlusskonzert aufmerksam gemacht hat.

Am 9. Juli 2026 sollen die Jugendlichen den Marktplatz in Malchin bespielen – ein Ziel, auf das aktuell intensiv hingearbeitet wird.

Ein zentraler Baustein auf diesem Weg ist ein geplanter Spendenlauf Anfang Juni 2026, der gemeinsam mit Schulen, Stadt und lokalen Akteuren vorbereitet wird.

Der Spendenlauf ist dabei mehr als eine klassische Fundraising-Aktion. Er wird bewusst als gemeinschaftliches Format angelegt, an dem sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Unternehmen und Bürger aus Malchin und der Region beteiligen können.

Ziel ist es, nicht nur finanzielle Mittel für die weitere Projektarbeit zu sichern, sondern vor allem Beteiligung sichtbar zu machen.

„Wenn Jugendliche erleben, dass ihr Einsatz Wirkung hat und von einem ganzen Umfeld getragen wird, entsteht Motivation von selbst“, sagt Sandra Weckert, die das Projekt seit Jahren begleitet und entwickelt.

Die Verbindung von Bildung, Wirtschaft und gesellschaftlichem Engagement wird damit konkret erlebbar. Unternehmen unterstützen nicht abstrakt, sondern werden Teil eines sichtbaren Prozesses. Schulen öffnen sich für neue Formate, und Jugendliche übernehmen Verantwortung für ein gemeinsames Ziel.

Parallel zum Spendenlauf bereiten sich die Malchiner Königskinder auf ihr nächstes Konzert vor:

Am 3. Juni 2026 um 11:30 Uhr spielen sie in der Lindenhalle Malchin vor den 5. Klassen der weiterführenden Schulen.

Was dort auf der Bühne entsteht, ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Lernprozesses, in dem Verlässlichkeit, Teamarbeit und Selbstvertrauen wachsen.

Gerade in ländlichen Regionen wie rund um Malchin zeigt sich dabei, welches Potenzial entsteht, wenn Bildung nicht nur vermittelt, sondern erlebt wird.

Das Projekt entwickelt sich Schritt für Schritt weiter – getragen von Jugendlichen, unterstützt von Schulen und zunehmend vernetzt mit regionalen Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft.

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Frau Sandra Weckert

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email : sandra@sandraweckert.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

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