Sperbys Musikplantage – Das musikalische Jubiläum rückt näher

Ein Jubiläum mit Vorgeschichte

Hans Peter Sperber ist seit jeher ein begeisterter Musikfan aus Berlin und hat schon immer seine Lieblingskünstler tatkräftig unterstützt. Durch positive Rückmeldungen bestärkt, professionalisierte Hans Peter seine Aktivitäten, so dass er sich rasch als „Künstler-Promoter“ in der Schlagerwelt etablierte. Schließlich folgte im November 2006 die tatsächliche Geschäftsgründung.

Mit Geduld und Ausdauer gelang ihm über die Jahre der Wandel seines Hobbies zum Beruf.

Doch dann im Sommer 2014 der Rückschlag: Auf Grund gesundheitlicher Probleme musste Hans Peter seinen Traumberuf schweren Herzens aufgeben. Erst zwei Jahre später gelang ihm der Wiedereinstieg.

Das 15-jährige Jubiläum möchte er nun mit dem CD-Sampler „Sperbys Musikplantage“ feiern. Hierauf findet sich eine Auswahl der Künstler die H. P. bemustern und bewerben durfte. Ein Sampler mit toller Musik in Deutsch, Englisch und Italienisch. Das reicht vom klassischen Schlager, über volkstümliche Klänge, Italo-Pop, bis zu Austro-Pop. Zu hören sind: Andy, Jacky P., Peter Orloff, Norbi und Cindy Berger (Cindy und Bert 2.0), Elizabeth, Dennis Ebbe, Nicole Freytag, Stefan Carabao, Agatha Singer, Harry Harrison, Nina la Vida, Stefan Laier, Curd Conrad Müller, Wolf Martis, Jessy and Rufus, Genio per Due, Dieter Dornig, Katja Sommer, Clara, Solarkreis, Jo und Josephine, Horst Blue und Petra Fee.

Erwarten können wir eine CD von 23 Titeln, die am 5. November das Licht der Musikwelt erblicken wird. Mit Hediphon steht ihm auch ein professionelles Label zur Seite.

Weitere Infos auf www.sperbys-musikplantage.de; Die gleichnamige Radioshow jeden Samstag 13 Uhr auf www.htr.hamburg

Vorbestellungen bitte per E-Mail an kontakt@sperbys-musikplantage.de

