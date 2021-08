Spielepublisher GAWOONI PLC nutzt NFTs für seine blockchainbasierten Spiele

GAWOONI PLC sieht NFT Gaming als Zukunftsmarkt

NFTs sind groß im Kommen und man kann viel Geld damit verdienen bzw. dafür ausgeben. 69.346.250 Millionen US-Dollar wurden für das NFT „The first 5000 Days“ des Krypto-Künstlers Beeple im Februar beim Auktionshaus Christie’s geboten. Soviel Geld für eine Handvoll Daten – für ein NFT.

NFT – Non-fungible Tokens

NFTs steht für non-fungible tokens und werden mit der Blockchain-Technologie erstellt. Sie sind eine Art digitales Echtheitszertifikat, denn sie identifizieren digitale Objekte und verifizieren deren Einzigartigkeit und Authentizität. Ebenso wie Kryptowährungen können NFTs nicht gefälscht werden, weil hier die Blockchain Technologie das verifizierende Organ ist. Es können zwar Kopien oder Screenshots gemacht werden, das NFT bleibt jedoch stets das Original.

NFTs in Videospielen

Führende Marktforscher sind der Meinung, dass NFTs den Gaming-Markt revolutionieren werden, ganz zu vergleichen mit dem Erfolg der Mobile-Games vor ca. 10 Jahren.

Denn NFTs haben in Videospielen nicht nur Schauwerte, sondern auch eine Funktion und deren Limitierungsfähigkeit wird die Games noch attraktiver und interessanter machen.

Rallye Spiel von GAWOONI PLC mit NFTs

GAWOONI PLC veröffentlicht ihr erstes NFT Rallye Game im 3. Quartal dieses Jahres.

Das NFT in diesem Spiel ist das Rallyeauto. Der Spieler kauft das Rallyeauto und kann im Laufe des Spiels Upgrades für das Auto kaufen, Zeit investieren und das Auto auf, z. B. Level 10, bringen. Wenn der Gamer dann aufhören will zu spielen, kann er sein NFT auf einem beliebigen Marktplatz verkaufen. Den Preis bestimmt der Spieler dabei selbst und kann mehr Geld einnehmen als er bisher dafür ausgegeben hat. Spielen wird zum Investieren! Der Gamer, der das Auto kauft, übernimmt es zu den bestehenden Konditionen – er kann im 10. Level weiterspielen und hat ein geupgradetes Auto.

Blockchain basierte Spiele mit NFTs sieht GAWOONI PLC als ein enormes Potential für die Gamer-Community und wird sicherlich auch in Zukunft mit weiteren Spielen die Gamerwelt überraschen.

Mehr dazu auf www.gawooni.games und www.gawooni.company

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GAWOONI PLC

Herr Frank Holz

170 Edmund Street 170

B3 2HB Birmingham

Großbritannien

fon ..: +49 69 34700918

web ..: http://www.gawooni.company

email : info@gawooni.com

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



