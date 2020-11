Spirituelle Beratung, Geistiges Heilen, Schamanismus und innere Entwicklung.

Ich biete einzelne Sitzungen im meiner Praxis oder aus der Ferne.

Ich unterstütze dich in deinen persönlichen Themen mit meiner Erfahrung, Medialität und Herz.

Eine spirituelle und schamanische Behandlung kann genau das richtige sein, wenn Sie schon beim Arzt waren und ihre Beschwerden nicht geheilt werden konnten. Oder vielleicht waren Sie schon beim Psychologen um ihre psychischen und emotionalen Themen zu klären – aber auch das hat Sie nicht wirklich weiter gebracht.

Wir Heiler und Schamanen sind uns nicht nur Körper und Geist bewusst, sondern arbeiten auch mit Energie und der Seele.

Ich, Augusto Monteiro, bin ein Medium und wurde in in meiner Heimat in schamanischen und Heiler-Traditionen ausgebildet/eingeweiht.

Das ermöglicht mir in meiner Arbeit jeden Menschen ganz persönlich auf allen Ebenen (energetisch, emotional, mental, seelisch) durch meine Intuition und Rituale zu unterstützen.

Jeder Mensch ist einzigartig sowie alles in der Natur. Und genauso gehe ich bei jeder Sitzung ganz individuell auf den Einzelnen ein:

Manchmal empfange ich durch meine Intuition Wörter für die Klienten. Diese helfen eine problematische Situation zu klären und die Ursachen von Symptomen/Blockaden/Mustern zu verstehen.

Manchmal sind es die Orakel, die den Weg zur Heilung weisen. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug in meiner Arbeit, mit dem konkrete Behandlungsmethoden gezeigt werden, die am besten für den jeweiligen Klienten geeignet sind.

Arcangelismo z.B. ist ein Heilungs-System, das aus Brasilien kommt und in dem ich ausgebildet bin. In dieser spirituell-magischen Schule bekommen wir Verbindung zu den Erzengeln und ihren Werkzeugen. Wenn zum Beispiel Erzengel Michael auf einem Orakel für einen Klienten auftaucht, dann bedeutet das, dass karmische Themen zu klären sind. Auf diese Art haben wir ein komplettes System, mit dem alle Lebensthemen behandelt werden können.

Du bist richtig bei mir wenn du Hilfe in einem oder mehreren von den folgenden Themen brauchst…

Trauma aus der Kindheit/Inneren Kind Arbeit

Liebesbeziehung bzw. Trennung von Partner

Nicht loslassen nach einer Trennung kannst

Fremden Energien/schwarze Magie entfernen

Energetische Blockaden

Meine Arbeit ist seriös und bodenständig. Während einer Sitzung verbinde ich mich mit den geistigen Helfern oder mit den Erzengeln, um Informationen über die Themen von meinen Klienten zu bekommen. Ich gebe gerne auch meinen Klienten Werkzeuge, wie z.B. Techniken zur Selbstwahrnehmung oder Übungen für mehr Verbindung mit den spirituellen Kraftquellen, so dass sie sich auch selbst in ihrem Leben weiterhelfen können.

Meistens reichen ein paar Sitzungen zur Lösung eines problematischen Themas, das ein Leben lang bestand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzfolger – Schamanische Behandlung und Seminare

Herr Augusto Monteiro

Kanalstraße 73

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0176/26562848

web ..: http://www.herzfolger.de

email : herzfolger@gmail.com

