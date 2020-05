Spiritueller 2-Stufen Schutz gegen COVID-19

Auch beim Coronavirus gilt: „Vorsorge ist besser, als Nachsorge“!

Ein alter Spruch den wir von unseren Großeltern, Eltern und aus der Werbung nur zu gut kennen.

In dieser schwerwiegenden gesundheitlichen Gefährdung durch COVID-19 erweist er sich einmal mehr als wahr. Denn es ist nachgewiesen, dass das Lungenvolumen durch COVID-19 auch nach einer Genesung stark vermindert ist, und die Erholungszeit mit allen verbundenen Risiken sich ebenfalls verlängert. Besonders für Menschen mit chronischen Erkrankungen birgt dies ein hohes Risiko. Also gilt auch hier alles daranzusetzen sein Immunsystem zu stärken, sich gesund zu fühlen und bleiben.

Wie die meisten Ärzte aus der Pneumologie und Intensivmedizin bestätigen, verwendet dieser Virus wie alle Viren lebende Zellen als „Wirtszellen“. Der Virus verfügt weder über eine eigene Zelle noch über einen Stoffwechsel und benötigt zu seiner vermehren Wirtzellen. Sobald der Virus sich in tierischen, pflanzlichen oder menschliche Zellen einnistet, vermehrt es sich. Indem es sich von der Wirtszelle (lebende Zelle) ernährt und vermehrt. Sobald sich der Virus an die Wirtzelle angedockt hat zwingt er diese Viruspartikel herzustellen um Sie dann zu neuen Viren zusammenzustellen. Der Virus übernimmt also die Kontrolle über unser Zellen und programmiert Sie Ihm zu dienen. So werden tausende Viren freigesetzt die sich dann wieder auf die suche nach weiteren Wirtzellen machen um sich weiter vermehren zu können. Entsprechen sterben lebensnotwendige Zellen im Körper ab – welche zu Symptomen führen, wie unter anderem Fieber, Müdigkeit und dem Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn.

Hier genau setzt die von der AGW Akademie entwickelten Methode an. Die auf einer Programmierung des Unterbewusstseins beruht, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken!

Das Immunsystem selbst kann verhindern das die Viren sich an die Zellen andocken, Welches Antikörper, bildet die das Immunsystem dazu befähigt.

Was ist also der Anzustrebende Zustand? In erster Linie natürlich gesund bleiben! Dies wird erzielt durch Steigerung der eigenen Abwehrkräfte, damit diese genügend Antikörper produzieren können, und dieses fortlaufend und noch vor Befall des Virus. Um dann die entsprechenden Rezeptoren welche die Viren nutzen zu blockieren. Somit wird die Vermehrung des Virus verlangsamt, unterbrochen oder völlig gestoppt.

Die AGW hat die Corona-Schutzschirmung für alle spirituellen Menschen entwickelt welche zwei Wirkungsstufen hat:

1. Die Aktivierung und Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte

2. Die Blockade der Rezeptoren, damit das COVID-19 Virus nicht andocken kann

Dieser 2-Stufen Schutz auf spiritueller Ebene ist eine der besten Grundsicherungen um eine Ansteckung im Vorfeld zu verhindern. Natürlich sollten Sie weiterhin den Anweisungen der Regierung bewusst sein und folgen. Die Dienste der AGW ersetzen keine medizinischen Behandlungen oder Beratung. Unsere Dienste richten sich an Menschen, die sich dem spirituellen Einfluss bewusst sind.

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor möglicher Ansteckung und Folgeschäden. Sollten Sie Interesse an den Schutz haben, so schreiben Sie uns an: info@agw-akademie.com um die Möglichkeit für das sofortige Umprogrammieren Ihres Unterbewusstseins durch Fernheilung zu ermöglichen.

Besonders für Menschen welche mit Flugzeug, Bahn, Bus reisen müssen als auch für Menschen mit hoher Kontaktdichte wie z.B. im Verkauf, Beratung und in der medizinischen Versorgung ist der spirituelle 2-Stufen Schutz essentiell wichtig und unverzichtbar.

AGW Akademie der geistigen Wissenschaften – mit Sicherheit und einem guten Gefühl!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Akademie der geistigen Wissenschaften

Herr Gabriel Stemmer

Rue Adrien Lachenal 20

1207 Genf

Schweiz

fon ..: +41225102140

web ..: http://www.agw-akademie.com

email : contact@agw-akademie.com

Die AGW ist die Institution für Spiritualität, Parapsychologie, Esoterik und Liebeszauber in der Schweiz.

Hier finden Sie Heiler, Energetiker, Lichtarbeiter und Menschen mit medialen Fähigkeiten mit tiefgreifender Erfahrung und den weltweit höchsten Fähigkeiten.

Praktische Hilfestellung und ausgezeichnete Produkte höchster Reinheit vervollkommnen unser Angebot.

AGW AKADEMIE DER GEISTIGEN WISSENSCHAFTEN – Liebe & Glück ein Leben lang!

Pressekontakt:

Akademie der geistigen Wissenschaften

Herr Gabriel Stemmer

Rue Adrien Lachenal 20

1207 Genf

fon ..: +41225102140

web ..: http://www.agw-akademie.com

email : contact@agw-akademie.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Korrektur: Kingman erkundet historische Mohave-Minen bei weiter steigenden Goldpreisen