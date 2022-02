Spodumenverarbeitungstechnologie von Medaro produziert hochreines Lithiumcarbonat

– Einfach erzeugtes Lithiumcarbonat ist zu 99,91 % rein

Vancouver (British Columbia), 10. Februar 2022. Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein vielseitiger Unternehmen mit einer innovativen Spodumenverarbeitungstechnologie und einem Cleantech-Mineralexplorations- und -abbauprogramm, freut sich, einen beträchtlichen Fortschritt bei der Entwicklung einer wesentlich kosteneffizienteren Methode zur Herstellung von hochwertigen Lithium-, Aluminium- und Siliziummaterialien aus Spodumen bekannt zu geben.

Hinsichtlich der jüngsten Bekanntgabe des Machbarkeitsnachweises vom 13. Januar 2022 (www.irw-press.com/de/news/medaro-erhaelt-fuer-sein-lithiumextraktionsverfahren-aus-hartgestein-den-wirksamkeitsnachweis-proof-of-concept_63596.html?isin=CA58404N1096) hat das Unternehmen die 100-%-Extraktion von Lithium und Aluminium aus Spodumen erfolgreich nachgewiesen. Der Schwerpunkt der Laborarbeit im Pilotmaßstab hat sich nun auf die Kristallisation, Abscheidung und Reinigung von Lithium-, Aluminium- und Siliziumverbindungen – Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid, Aluminiumhydroxid und Siliziumdioxid – verlagert. Ein Beweis dafür, dass dies sehr rasch durchgeführt werden kann, ist die Bekanntgabe, dass ein lithiumreiches Prozesszwischenprodukt zu 99,91 % reinem Lithiumcarbonat umgewandelt wurde, und es werden Folgearbeiten durchgeführt, um die Möglichkeit der Synthese von zu 99,99 % reinem Lithiumcarbonat zu untersuchen.

Um die Fähigkeit des Unternehmens, Demonstrationen im Prototypenmaßstab durchzuführen, weiter zu verbessern, soll bis Ende Februar ein individuelles Gerät geliefert werden, das die Testmöglichkeiten erheblich verbessert. Das Gerät wird die Möglichkeit bieten, Labortests im Pilotmaßstab bei Temperaturen von bis zu 300 °C und bei Drücken von bis zu 10 Atmosphären durchzuführen, was den Fortschritt in der aktuellen Phase der Technologieentwicklung erheblich beschleunigen wird.

Bemerkenswert ist auch, dass das technische Team von Medaro seine Tests im Pilotmaßstab auf Proben von Spodumenkonzentraten erweitert hat, die es von aktiven und potenziellen Lithiumproduzenten erhalten hat. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, die Anwendbarkeit der Technologie von Medaro für alle Arten und Qualitäten von Spodumenkonzentraten nachzuweisen, die in allen Teilen der Welt produziert werden.

James G. Blencoe, Ph.D., CTO und führender Entwickler der JV-Technologie, sagte: Die Ergebnisse unserer Labortests im Pilotmaßstab übertreffen weiterhin die Erwartungen und untermauern unsere ehrgeizigen kommerziellen Ziele. Am wichtigsten ist, dass das übergeordnete Ziel, eine Spodumenverarbeitungstechnologie zu entwickeln, die mindestens 30 bis 50 % günstiger ist als herkömmliche Methoden, weiterhin auf einem guten Weg ist – ein Hauptgrund dafür ist, dass die zurzeit entwickelten Methode zur Reinheit der Verbindung skalierbare Effizienzen nutzen, die konzipiert wurden, um spezifische strategische wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Darüber hinaus wird, wie bereits betont, die gemeinsame Produktion von hochwertigen Nebenprodukten einen großen Beitrag dazu leisten, die Herstellungskosten von Lithiumcarbonat/Lithiumhydroxid auszugleichen.

Michael Mulberry, CEO von Medaro Mining, sagte: Die Daten des Teams von Dr. Blencoe sind eine fantastische Nachricht und wir sind begeistert von den raschen Ergebnissen, die wir erhalten haben. Ein Indikator für den Fortschritt ist die Tatsache, dass am 4. Februar das erste Gerät im Prototypmaßstab gekauft wurde. Sobald es installiert ist, wird es zur Demonstration des Verfahrens von Medaro in größerem Maßstab eingesetzt, was ein entscheidender Schritt sein wird, um den künftigen kommerziellen Erfolg der Projektarbeit zu gewährleisten. Das Testprogramm von Dr. Blencoe ist gut konzipiert und wurde äußerst effizient durchgeführt. Wenn die nächste Phase seiner Arbeit so reibungslos verläuft wie die erste, ist davon auszugehen, dass alle Ziele von der Spodumenverarbeitung von Medaro erreicht oder übertroffen werden.

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture mit Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: medaromining.com/ .

