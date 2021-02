Sponsoring: inMedias Kommunikation vermarktet Handball-Drittligisten SG Schozach-Bottwartal

Lohmar 11. Februar 2021. inMedias Kommunikation – Agentur für PR & Sponsoring meldet einen Neuzugang im Sportbereich.

Ab sofort vermarktet das Team um Geschäftsführer Markus Bartha den Drittligisten SG Schozach-Bottwartal. Der Handballclub setzt auf die Sponsoring- und Vermarktungsexpertise von inMedias Kommunikation und beauftragte die Agentur mit der Entwicklung eines langfristigen Sponsoringkonzeptes. Individuelle Tools zur Markensinzenierung in einem emotionalen Sportumfeld sollen potenzielle Partner für den Handball-Drittligisten begeistern.

Die SG Schozach-Bottwartal will ernst machen mit dem bewusst gestalteten erzieherischen Anspruch des Sports. Kinder und Jugendliche sollen durch den Handballsport personale und soziale Kompetenzen erwerben. Grundlage hierfür ist ein Werteleitbild, welches für das Zusammenleben in der SG Schozach-Bottwartal verbindlich ist und gelebt werden muss. Der Club versteht sich als Bildungspartner von Elternhaus, Schule, Kindergarten und Kommune. Sie bekennt sich zu den Werten einer demokratischen Gesellschaftsordnung und zu einer ganzheitlichen sportlichen Erziehung. Deshalb bringt sich die SG Schozach-Bottwartal partnerschaftlich in den Schulen ein.

Markus Bartha: _“Die Werte, die ungezähmte Leistungsbereitschaft und das bildungs-soziales Engagement des Clubs ermöglichen potentiellen Sponsoren einen direkten Zugang zu einer sehr spannenden Zielgruppe, die mit klassischer Werbung kaum zu adressieren ist.“_

inMedias Kommunikation arbeitet eng mit dem Management des Vereins zusammen und entwickelt attraktive Partnerangebote für die angesprochene Zielgruppe. Einen besonderen Schwerpunkt wird auf das Live-Sponsorship und die Aktivierung gelegt.

_“Es gibt einen großen Markt für erfolgreiche Markenpartnerschaften im Handball. Es ist der beliebteste Hallen-Teamsport in Deutschland. Die SG Schozach-Bottwartal bietet nicht nur lokalen Unternehmen und Marken eine hochemotionale Plattform und großes Kommunikationspotenzial, sondern kann auch für überregionale Partner eine echte Lösung für erfolgreiches Marketing sein.“_, freut sich Bartha über den Neuzugang in seinem Kundenportfolio.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

inMedias Kommunikation

Herr Markus Bartha

Bonner Str. 32

53797 Lohmar

Deutschland

fon ..: 02206/6084989

web ..: http://www.inMedias-Kommunikation.com

email : info@inMedias-Kommunikation.com

Die inhabergeführte Agentur ist mit drei Mitarbeitern seit 2004 am Markt und betreut renommierte Kunden aus den Bereichen Automobil, Handel, Energie, Logistik, Sport und Mobilfunk.

Das Leistungsspektrum umfasst die Disziplinen Public Relations, Sponsoring, Vermarktung und Prominentenvermittlung.

Pressekontakt:

inMedias Kommunikation

Herr Markus Bartha

Bonner Str. 32

53797 Lohmar

fon ..: 02206/6084-989

email : info@inmedias-Kommunikation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sportmedizin: Schmerzen in der Leiste abklären lassen Cloudbasiertes Remote-Monitoring: EcoStruxure IT Expert von Schneider Electric