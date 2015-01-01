  • Sport, Abenteuer, Reisen – einsatzfähig nach dem Augenlasern

    Klettern in den Alpen, Tauchen im Meer oder einfach Sport im Alltag – wer aktiv lebt, weiß, wie sehr Brille oder Kontaktlinsen stören können.

    Beschlagene Gläser, verlorene Linsen oder trockene Augen sind häufige Begleiter. Aumedica zeigt, warum Augenlasern für sportliche und reiselustige Menschen eine echte Befreiung sein kann.
    Ob beim Schwimmen, Skifahren oder Wandern – eine Sehhilfe ist oft unpraktisch und kann im falschen Moment zur Belastung werden.

    Besonders beim Tauchen oder bei Outdoor-Sportarten ist das Risiko hoch, dass Brillen verrutschen oder Kontaktlinsen austrocknen. Nach einer Laserbehandlung genießen Patientinnen und Patienten klare Sicht ohne Einschränkungen, egal in welcher Umgebung.

    Mit der modernen Smart-Surf-Technologie bietet Aumedica ein berührungsfreies Verfahren, das besonders schonend und präzise arbeitet. Die Methode kommt ohne Schnitt und mechanische Belastung der Hornhaut aus und ist ideal für aktive Menschen, die Wert auf Mobilität und Sicherheit legen. Schon wenige Tage nach der Behandlung ist der Alltag meist wieder uneingeschränkt möglich – inklusive Sport und Reisen.

    Wer viel unterwegs ist, profitiert doppelt: Kein Brillenetui im Gepäck, keine Pflegeprodukte und keine Ersatzlinsen mehr. Stattdessen klare Sicht von früh bis spät, selbst bei wechselndem Klima oder sportlicher Belastung.

    Über Aumedica:
    Aumedica in Köln ist auf moderne Laserbehandlungen spezialisiert und bietet individuelle Beratung für sportlich aktive Menschen und Vielreisende. Die Fachärzte legen großen Wert auf Sicherheit, Präzision und persönliche Nachsorge. Eine umfassende Voruntersuchung zeigt, wann der beste Zeitpunkt für eine Behandlung ist und wie schnell nach dem Eingriff wieder trainiert oder gereist werden kann.

    Wer frei und unbeschwert sehen möchte – ob beim Sport, auf Reisen oder im Abenteueralltag – findet unter www.aumedica.de weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten.

    Über Aumedica
    Aumedica ist ein spezialisiertes Augenlaserzentrum mit Sitz in Köln (Heumarkt 43, 50667 Köln). Das Unternehmen steht für Präzision, Innovation und Sicherheit in der Augenlaser­chirurgie. Mit hochmodernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie, individueller Betreuung und dem Fokus auf junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren setzt Aumedica neue Maßstäbe in der refraktiven Augenheilkunde. Weitere Informationen unter www.aumedica.de

