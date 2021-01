Sportmedizinische Untersuchung zur Vorbeugung von Verletzungen

SPORTHOMEDIC bietet Sportlern umfassendes Check-up an

Sport ist gesund – doch dabei kommt es auf die eigenen körperlichen Voraussetzungen und ein individuelles Training an. Mit einer sportmedizinischen Untersuchung in der sportorthopädischen Praxisklinik SPORTHOMEDIC in Köln erfahren Leistungs- und Hobbysportler zuverlässig, wie fit sie sind.

„Wer Sport ausüben möchte, sollte sich am besten auf die Eignung prüfen lassen. Das gilt sowohl für Freizeit- und Leistungssportler als auch für Menschen, die eine Sportart neu beginnen oder das Training wieder aufnehmen möchten“, erklärt Prof. Dr. med. Oliver Tobolski, ärztlicher Direktor von SPORTHOMEDIC.

In der Praxisklinik in Köln führen die Sportmediziner eine sportorthopädische Ganzkörperuntersuchung sowie verschiedene Messungen zur Körperstatik durch. Im Anschluss daran sprechen sie dann ganz individuelle Empfehlungen zu geeigneten Sportarten und einem passenden Training aus.

Um sportliche Höchstleistungen etwa im Leistungssport zu erreichen, ist die Gesundheit unabdingbare Voraussetzung. Daher gehören regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen als präventive Maßnahme zum Pflichtprogramm. Mit einer entsprechenden Leistungsdiagnostik und umfassender medizinischer Beratung und Betreuung leistet SPORTHOMEDIC einen wichtigen Beitrag zur Wahrung und Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit und für den Wiedereinstieg nach einer Erkrankung oder Verletzung.

Für Sportanfänger ist eine sportärztliche Untersuchung dagegen besonders sinnvoll, wenn schon gesundheitliche Probleme oder chronische Krankheiten bekannt sind oder Übergewicht besteht. Denn wer – beispielsweise beim Joggen oder Radfahren – nicht von einem qualifizierten Trainer angeleitet wird, überfordert sich häufig. Nach dem Check-up kennt der Hobbysportler die individuellen Grenzen und Schwachpunkte seines Körpers genau und kann die Sportart und das Training entsprechend anpassen.

„Wir raten unseren Patienten, sich bei der Krankenkasse zu informieren. Denn oftmals beteiligt sich diese an den Kosten für die sportmedizinische Untersuchung“, erklärt Prof. Dr. med. Oliver Tobolski abschließend.

Mehr Informationen zum Thema Köln Orthopäde oder Hexenschuss sind auf https://www.sporthomedic.de zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MVZ SPORTHOMEDIC GmbH – Sportorthopädische Praxisklinik Köln

Herr Prof. Dr. med. Oliver Tobolski

Bonner Straße 207

50968 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 39 80 79 8-0

fax ..: 0221 / 39 80 79 8-99

web ..: https://www.sporthomedic.de

email : info@sporthomedic.de

Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Nach diesem Leitbild setzen die spezialisierten Fachärzte von SPORTHOMEDIC – der sportorthopädischen Praxisklinik im Kölner Süden – ihre gebündelte Kompetenz dafür ein, Menschen mit Sportverletzungen und orthopädischen Erkrankungen schnell wieder zurück in die Bewegung zu bringen. Diagnosen werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau unter Zuhilfenahme schonendster bildgebender Verfahren gestellt und individuelle Therapien für eine zügige Rehabilitation angewandt. Dabei verbindet SPORTHOMEDIC Spitzenmedizin mit menschlicher Zuwendung und stellt durch permanente Weiterbildung jederzeit die beste Behandlung sicher. Das hauseigene Zentrum für Bewegungsanalyse ist durch individuelle Trainingsberatung sowie Betreuung von Leistungs- und leistungsorientierten Sportlern das Bindeglied zwischen Prävention und Therapie.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Skeena schließt positives metallurgisches Testarbeitsprogramm ab zur Unterstützung der bevorstehenden PFS für Eskay Creek Kontakt-Einschränkungen durch COVID-19 für neuen intimen Kontakt nutzen