spreewater erweitert Bestandsportfolio um renditestarkes Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte

Die Berliner spreewater group setzt ihre Ankaufsstrategie fort und konnte kürzlich ein attraktives Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte/Moabit als Offmarket-Deal erwerben.

* 20 Wohnungen mit rund 1.000 m² Gesamtwohnfläche im beliebten Stephan-Kiez

* energetische Sanierung der Immobilie und Aufstockung durch ein Staffelgeschoss

* Grundstück bietet Potential zur Nachverdichtung

Berlin – 8. April 2025: Die Berliner spreewater group setzt ihre Ankaufsstrategie fort und konnte kürzlich ein attraktives Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte/Moabit als Offmarket-Deal erwerben. Das Objekt umfasst 20 Wohneinheiten mit rund 1.000 m² Wohnfläche und befindet sich in beliebter innerstädtischer Lage, nahe des Berliner Hauptbahnhofes.

Der Wohnungsmix überzeugt mit kompakten Wohnungsgrößen von 25-65 m² und Balkonen an fast allen Einheiten. Das Eckgebäude bietet Potenzial für eine umfassende energetische Modernisierung. spreewater plant die Modernisierung der Heizung sowie die Erneuerung der gesamten Gebäudehülle, um eine zukunftsfähige und nachhaltige Nutzung durch die Bewohner zu ermöglichen.

Außerdem ist die Aufstockung durch ein weiteres Staffelgeschoss geplant, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das große Grundstück bietet weiteres Potenzial zur Nachverdichtung. Um dieses umfassend auszuschöpfen, plant spreewater den Bau kleiner Wohneinheiten. So wird dringend benötigter Wohnraum in stark nachgefragter Innenstadtlage geschaffen.

Frederik Seibert, einer der Gründer und Geschäftsführer von spreewater: „Mit dem Ankauf dieses Mehrfamilienhauses im Stephan-Kiez setzen wir unsere Strategie fort, innerstädtischen Wohnraum nachhaltig zu entwickeln. Das Objekt bietet enormes Potenzial – sei es durch die geplante energetische Sanierung, die Aufstockung oder die mögliche Nachverdichtung. Unser Ziel ist es, zukunftsweisende Wohnkonzepte umzusetzen, die nicht nur wirtschaftlich attraktiv sind, sondern auch einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Berliner Wohnungsmarktes leisten. Moabit entwickelt sich zunehmend zu einem der gefragtesten Wohnviertel der Hauptstadt, und wir freuen uns, dieses Wachstum aktiv mitzugestalten.“

Das neu erworbene Mehrfamilienhaus liegt in einer hervorragend angebundenen und infrastrukturell attraktiven Lage im Stephan-Kiez, einem beliebten Wohnviertel in Berlin-Moabit. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist optimal: Die U-Bahnstation Birkenstraße (U9) sowie der S-Bahnhof Westhafen befinden sich in unmittelbarer Nähe .

Für 2025 plant spreewater den Ankauf weiterer Immobilien in der Hauptstadt. Der Fokus liegt dabei auf aufgeteilten Mehrfamilienhäusern mit Leerstand für den Einzelvertrieb sowie auf unaufgeteilten Mehrfamilienhäusern für die eigene Bestandshaltung._

Über spreewater:

Die spreewater GmbH ist eine von Frederik Seibert und Moritz Bruch gegründete Berliner Investmentboutique, die sich auf den Erwerb, die Sanierung und Aufteilung sowie das Management innerstädtischer Wohnbestände in der Hauptstadt fokussiert. Darüber hinaus erwirbt und modernisiert das Unternehmen Wohnimmobilien für den eigenen Bestand.



