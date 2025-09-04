Sri Lanka: Insel der Vielfalt – Natur, Kultur und neue Wege des Reisens

Auf der ITB Berlin warb Sri Lanka erfolgreich um deutsche Gäste

Sri Lanka präsentierte sich auf der diesjährigen ITB Berlin, der weltweit größten Tourismusmesse, erneut als aufstrebendes und vielseitiges Reiseziel. Der Inselstaat verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend bei internationalen Besuchern – insbesondere aus Deutschland. Bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 reisten rund 140.000 Touristen aus aller Welt an, wobei Deutschland hinter Indien, Großbritannien und Russland den vierten Platz einnimmt.

Ein traumhaftes Urlaubsziel mit dem Motto: „Sie werden immer wieder kommen wollen.“

Im Zentrum der aktuellen Tourismusstrategie stehen Nachhaltigkeit und Qualität. Themen wie Naturerlebnisse, kulturelle Entdeckungen, Wellness-Angebote und sogenannte „Soft Adventures“ prägen das Angebot. Damit spricht Sri Lanka gezielt unterschiedliche Zielgruppen an – von Natur- und Tierliebhabern über Kulturinteressierte bis hin zu Wellness- und Luxusreisenden.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Vorstellung eines neuen Work-&-Travel-Visums, das Aufenthalte von bis zu zwölf Monaten ermöglicht. Damit reagiert das Land auf den wachsenden Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten und längeren Auslandsaufenthalten.

Vertreten wurde Sri Lanka auf der ITB unter anderem durch Botschafterin HE Ms. Varuni Muthukumarana und Dushan Wickramasuriya, Director Marketing, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (l.) sowie Dileep Mudadeniya, Chairman, Tourism Advisory Committee, einem Vertreter der nationalen Fluggesellschaft SriLankan Airlines und weiteren Touristikexperten.

Gemeinsam unterstrichen sie die langjährige Partnerschaft mit Deutschland und präsentierten das einprägsame Motto: „Sie werden immer wieder kommen wollen.“

Direktverbindungen vom Flughafen Frankfurt ermöglichen aktuell mehrmals wöchentlich eine komfortable Anreise auf die Insel. Ergänzt wird das touristische Angebot durch neue Trends wie Tauchtourismus sowie ein wachsendes Portfolio an nachhaltigen und hochwertigen Unterkünften.

Die Lage – Tropische Vielfalt im Indischen Ozean

Sri Lanka, früher als Ceylon bekannt, liegt südlich von Indien im Indischen Ozean und zählt rund 22 Millionen Einwohner. Trotz ihrer vergleichsweisen kompakten Größe bietet das Land eine außergewöhnliche landschaftliche Vielfalt.

Die Insel lässt sich grob in drei geografische Regionen unterteilen: das zentrale Hochland, die weitläufigen Tieflandebenen und die von Palmen gesäumten Küstengebiete. Im Hochland erheben sich Berge von über 2.500 Metern, während sich im Landesinneren fruchtbare Ebenen erstrecken, die bereits seit Jahrhunderten landwirtschaftlich genutzt werden. Die Küstenlinie von rund 1.790 Kilometern ist geprägt von feinen Sandstränden und kleinen Fischerdörfern.

Ein markantes geografisches Merkmal ist der Mahaweli-Fluss, der längste Fluss des Landes, sowie zahlreiche Wasserfälle – darunter der beeindruckende Bambarakanda-Wasserfall mit 241 Metern Höhe.

Kulturell blickt Sri Lanka auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Bedeutende historische Stätten wie Sigiriya, eine imposante Felsenfestung aus dem 5. Jahrhundert, oder die antike Königsstadt Anuradhapura zeugen von einer reichen Vergangenheit.

Das tropische Klima sorgt ganzjährig für warme Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad Celsius im Durchschnitt, wobei das zentrale Hochland deutlich kühler sein kann. Monsunzeiten bestimmen die Niederschläge und führen dazu, dass sich je nach Region unterschiedliche optimale Reisezeiten ergeben.

Neben seiner landschaftlichen Schönheit ist Sri Lanka auch wirtschaftlich bekannt für den Anbau und Export von Tee, insbesondere dem berühmten Ceylon-Tee, sowie Kaffee, Kokosnüssen und Gewürzen wie Zimt und Kurkuma.

Tourismus – Zwischen Traumstränden, Kultur und Abenteuer

Sri Lanka hat sich in den vergangenen Jahren zu einem vielseitigen und gut erschlossenen Reiseziel entwickelt. Die touristische Infrastruktur wurde kontinuierlich ausgebaut – mit neuen Straßen, Autobahnen und verbesserten Bahnverbindungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der internationale Flughafen Bandaranaike International Airport nahe Colombo.

Küste oder Landesinnere?

Die klassischen Urlaubsregionen liegen entlang der Süd- und Westküste mit bekannten Badeorten wie Bentota, Beruwala oder Negombo. Gleichzeitig gewinnt die Ostküste zunehmend an Bedeutung: Orte wie Pasikudah und Arugam Bay entwickeln sich zu Hotspots, insbesondere für Surfer und Individualreisende.

Natur und Kultur für nachhaltigen Tourismus

Im Landesinneren lockt das sogenannte Kulturdreieck mit historischen Städten und UNESCO-Welterbestätten. Dazu zählen neben Anuradhapura auch Polonnaruwa und die Höhlentempel von Dambulla. Ein weiteres Highlight ist das Teehochland rund um Ella und Nuwara Eliya, wo spektakuläre Zugfahrten durch grüne Plantagen zu den eindrucksvollsten Reiseerlebnissen zählen.

Naturfreunde kommen in den zahlreichen Nationalparks auf ihre Kosten. Besonders bekannt sind der Yala National Park und der Udawalawe National Park, die Heimat von Elefanten, Leoparden und vielen weiteren Tierarten sind. Safari-Touren ermöglichen eindrucksvolle Begegnungen mit der Tierwelt in freier Natur.

Darüber hinaus positioniert sich Sri Lanka verstärkt als Ziel für nachhaltigen Tourismus. Eco-Lodges, Boutique-Resorts und Angebote im Bereich Ayurveda und Yoga sprechen Reisende an, die Erholung und bewussten Lebensstil miteinander verbinden möchten.

Mit seiner Kombination aus exotischer Natur, reicher Kultur, herzlicher Gastfreundschaft und modernen Angeboten bleibt Sri Lanka ein Reiseziel mit wachsender Anziehungskraft – insbesondere für deutsche Urlauber, die Vielfalt und Authentizität suchen.

Weitere Informationen:

https://www.srilanka.travel/

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