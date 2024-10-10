Staatliche Prüfung Sprachen? Online-Ausbildung für angehende und erfahrene Übersetzer (m/w/d): Infoabend 9.7.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln stellt am Donnerstag, 9. Juli 2026 um 17.30 Uhr in einer Videokonferenz ihre Ausbildungsangebote für Sprachen vor.

Für alle, die eine staatliche Prüfung fürs Übersetzen im Blick haben, gibt es ein besonderes Informationsangebot: Wer Sprachen liebt, professionell übersetzen möchte oder bereits als Übersetzer (m/w/d) tätig ist, kann sich bei einem kostenfreien Online-Infoabend über die Vorbereitung auf die staatliche Prüfung informieren.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln stellt am Donnerstag, 9. Juli 2026, um 17.30 Uhr ihre ein- bis zweijährigen Online-Live-Lehrgänge zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung für Übersetzer (m/w/d) vor. Die Teilnahme an der berufsbegleitenden Ausbildung ist ortsunabhängig aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland möglich. Die Schule bietet sie derzeit für sieben Fremdsprachen an.

Eine Anmeldung für den Online-Infoabend ist auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Flexibel von zu Hause aus zur staatlichen Prüfung

Die Vorbereitungskurse finden vollständig als interaktive Online-Live-Ausbildung statt. Die Teilnehmenden lernen in kleinen Gruppen. Dabei werden sie intensiv von erfahrenen Fachdozenten (m/w/d) begleitet. Besonders attraktiv: Der Einstieg in die Ausbildung ist flexibel und in der Regel jeweils zum Monatsanfang möglich.

Die Online-Lehrgänge bereiten gezielt auf die externe staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d) vor. Die Ausbildung eignet sich sowohl für sprachlich interessierte Quereinsteigende als auch für bereits qualifizierte oder berufserfahrene Fachleute für das Übersetzen und Dolmetschen, die einen staatlichen Abschluss anstreben bzw. benötigen. Ebenfalls sind sprachwissenschaftliche Hochschulabsolventen (m/w/d) angesprochen.

Unterricht in der Gruppe erleben: Kostenlose Online-Probestunde

Im Rahmen des Infoabends erhalten Interessierte auf Wunsch die Möglichkeit, an einer kostenlosen Online-Probestunde teilzunehmen. So gewinnen sie einen realistischen Eindruck vom Unterricht mit digitaler Lernatmosphäre und der Zusammenarbeit in der Gruppe.

Anhand praktischer Übersetzungsbeispiele erleben die Teilnehmenden, wie professionelle Übersetzungslösungen gemeinsam entwickelt und diskutiert werden. Gleichzeitig können sie testen, ob ihnen das interaktive Online-Lernen mit persönlicher Betreuung zusagt.

Für sieben Sprachen – weitere Sprachen auf Anfrage

Zu Beginn informiert die Schulleitung über die verschiedenen Ausbildungswege sowie über Anmeldung, Inhalte und Fächer sowie Vorbereitungsschritte für die staatliche Prüfung. Die Schule bietet die Online-Vorbereitungskurse für die Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Polnisch an.

Berufsbegleitend und praxisnah lernen

Die Online-Lehrgänge sind speziell für Berufstätige konzipiert. Der Unterricht findet in der Regel an zwei bis drei Abenden pro Woche sowie an einem Samstag statt und umfasst insgesamt zehn Unterrichtsstunden wöchentlich.

Regelmäßige Übungsklausuren und individuelles Feedback helfen den Teilnehmenden dabei, ihre Übersetzungskompetenz systematisch auszubauen und ihren Lernfortschritt zu verfolgen.

Zwei Wege zur staatlichen Prüfung

Je nach Vorqualifikation stehen zwei Ausbildungsmodelle zur Verfügung:

Die zweijährige Ausbildung richtet sich an Sprachbegabte, die bislang keine einschlägige Berufserfahrung oder akademische Ausbildung im Übersetzen mitbringen. Voraussetzung sind aber gute Fremdsprachenkenntnisse sowie ein mittlerer Schulabschluss oder das Abitur.

Die verkürzte einjährige Ausbildung wendet sich an Interessierte, die bereits über bestimmte Vorqualifikationen verfügen und sich gezielt aus beruflichen Gründen für die staatliche Prüfung – u.a. wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben – nachqualifizieren möchten. Dazu zählen beispielsweise Personen, die ein Übersetzer-, Dolmetscher- oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Alternativ verfügen sie über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen.

Anerkannte Vorbereitung auf die staatliche Prüfung

Nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungslehrgangs erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat sowie die erforderliche Bescheinigung für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung. Die Prüfung selbst wird bei einem staatlichen Prüfungsamt abgelegt und nicht an der Schule in Köln durchgeführt.

Künftig soll zudem die Möglichkeit bestehen, die Ausbildung durch ein zusätzliches Modul zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung als Dolmetscher (m/w/d) zu erweitern.

Zusätzliche Qualifikation: „Deutsche Rechtssprache“ in Online-Seminaren

Am Online-Infoabend stellt die Schule außerdem das Online-Seminar „Deutsche Rechtssprache“ vor. Den Lehrgang gibt es in zwei Online-Formaten: Im Blockformat, freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr oder als Abendseminar, montags bis donnerstags von 18 bis 19:30 Uhr. Die Seminare sind für die Ermächtigung beziehungsweise Beeidigung bei Gerichten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen anerkannt.

Die nächsten Block- bzw. Abendseminare „Deutsche Rechtssprache“ starten im September und November. Eine Teilnahme ist auch ohne abgeschlossene Übersetzungsausbildung möglich. Alle Termine „Deutsche Rechtssprache“ gibt es auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/infotermine/news-termine/termine-start-online-seminar-deutsche-rechtssprache/

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Straße 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/54687-4530

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Straße 7

50996 Köln

fon ..: 02219352940

email : mail@polgar-stuewe.de

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