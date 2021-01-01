Staatsanwalt statt Start-up-Förderung: Markus Tonn warnt vor der BAFA-Kopplungsfalle

BAFA-Missbrauch durch App-Agenturen ruiniert Gründer nachträglich. Markus Tonn deckt illegale Kopplungsgeschäfte auf, die hohe Geldstrafen und Haftung nach sich ziehen. Schützen Sie Ihre Existenz!

(Hamm, 22. April 2026) – Während viele Gründer/Unternehmer auf den „schnellen Klick“ zur App-Entwicklung hoffen, offenbart sich am Beratermarkt ein systemisches Versagen. Unseriöse Agenturen werben mit staatlich geförderten Strategie-Phasen, um ihre eigenen Entwicklungsleistungen zu maskieren. Was als finanzieller Hebel beworben wird, entpuppt sich bei einer Prüfung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oft als Haftungs-Falle.

Das Nadelöhr des Kopplungsverbots

Die Statik der BAFA-Richtlinien ist unerbittlich: Eine geförderte Beratung muss produktneutral sein. „Wer Beratung und Umsetzung in einen Topf wirft, begeht unternehmerische unterlassene Hilfeleistung am Klienten“, konstatiert Markus Tonn, Kopf der Existenzgründungsagentur. Das Kopplungsverbot untersagt es Beratern strikt, Leistungen zu fördern, die unmittelbar auf den Erwerb eigener Produkte (wie Software-Entwicklung) gerichtet sind.

Die Masche der „Agentur-Gurus“ und Phantom-Berater Markus Tonn identifiziert drei Warnsignale für eine rissige Architektur:

–> Schein-Beratung: Werkleistungen wie UI/UX-Design werden als „beratende Tätigkeit“ deklariert.

–> Integrierter Eigenvertrieb: Das Ergebnis der Beratung steht schon vor Beginn fest – die Beauftragung der eigenen Agentur.

–> Fehlende Akkreditierung: Viele „Berater“ sind in der offiziellen BAFA-Datenbank gar nicht zu finden. „Wer behauptet, geförderte Beratung anzubieten, aber kein zertifiziertes QM-System nachweist, handelt vorsätzlich täuschend“, so Tonn.

? INFOBOX: Haftungs-Radar – Wenn der Staatsanwalt übernimmt

Wer als Gründer illegale Kopplungsgeschäfte unterschreibt, verlässt den Boden der Ordnungswidrigkeit. Die Marktfolge der Behörden ist unerbittlich. Bei Entlarvung drohen:

–> Strafverfahren nach § 264 StGB: Anfangsverdacht auf Subventionsbetrug.

–> Geldstrafen: Häufig zwischen 3.000 EUR und 36.000 EUR (30 bis 360 Tagessätze).

–> Freiheitsstrafe: Im Ernstfall bis zu 5 Jahre.

–> Existenzvernichtung: 100 % Rückforderung der Fördergelder zzgl. Zinsen und lebenslanger Eintrag im Gewerbezentralregister (Unzuverlässigkeit).

–>Finanzierungs-Stopp: Ein Eintrag ab 90 Tagessätzen beendet jede zukünftige Bankfinanzierung.

Souveränität durch rissfreie Trennung

Die Existenzgründungsberatungsagentur setzt dem das Prinzip der „sauberen Statik“ entgegen. Echte Souveränität entsteht nur durch die strikte Trennung von Strategie (Architektur) und Ausführung (Bau).

„Der Job unserer 60 bundesweiten Experten ist es, Sie davor zu bewahren, in die Fallen derer zu tappen, die Ihr Gründungskapital als ihre eigene Umsatzquelle missbrauchen“, betont Tonn. „Nach 30 Jahren im Bereich der Existenzgründung kenne ich die Risse im System. Wer bei uns startet, baut auf einem Fundament, das auch einer staatsanwaltschaftlichen Nachschau rissfrei standhält. Wir liefern Souveränität durch Schutz – von Anfang an.“

Über die Existenzgründungsagentur / TONNIKUM®

Die Existenzgründungsberatungsagentur unter der Premium-Marke TONNIKUM® ist der strategische Architekt für berufliche Souveränität. Mit über 60 Experten bundesweit transformiert das Team um den IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn Visionen in rechtssicheren, messbaren Erfolg. Wir schützen Gründer vor systemischen Risiken und sichern die unternehmerische Statik durch Exzellenz.

Pressekontakt:

Markus Tonn | Existenzgründungsagentur / TONNIKUM® Lupinenweg 8, 59071 Hamm E-Mail: info@tonnikum.de Web: https://existenzgruendungsagentur.de/

Keywords:

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Existenzgründungsagentur

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 – 928 35 22

web ..: https://existenzgruenungsagentur.de

email : info@existenzgruenungsagentur.de

Die Existenzgründungsagentur: Neue Wiege des Erfolgs – Praxisorientierte Gründungsberatung vom IHK-Preisträger

Die Existenzgründungsagentur ist der führende Spezialist für die gründungs-pragmatische und erfolgsorientierte Begleitung von Existenzgründern in Deutschland. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn, der für das erfolgreichste Unternehmenskonzept ausgezeichnet wurde, positioniert sich die Agentur als die zentrale und Top-Adresse für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern wollen.

Unser Ansatz: Aus der Praxis für die Praxis

Herkömmliche Beratungsansätze scheitern oft am fehlenden Praxisbezug und der Überforderung durch bürokratische Hürden. Die Existenzgründungsagentur setzt diesem Trend eine konsequente, systemische Lösung entgegen: Erfolgsstrategien direkt von Machern.

Unsere Expertise basiert auf 25 Jahren Unternehmertum des Gründers und dem Wissen eines bundesweiten Netzwerks von 60 Beratern, die alle selbst erfolgreiche Unternehmer sind. Dadurch garantieren wir eine Beratung, die nicht auf Theorie, sondern auf real erprobten Lösungen basiert.

Die 3-Komponenten-Strategie: Nie wieder suchen – nur noch gründen

Um das Chaos der Existenzgründung zu beenden, hat die Existenzgründungsagentur die wichtigsten Komponenten für den Erfolg in drei zentrale, digitale Werkzeuge gebündelt, die jedem Gründer maximale Klarheit und Sicherheit verschaffen:

Der Behördenkompass: Bietet einen klaren Fahrplan und eine Checkliste zur fehlerreduzierten Bewältigung der gesamten Gründungsbürokratie.

Der Kapitalkompass: Unterstützt bei der Sicherung der ausreichenden Liquidität und zeigt gezielte Liquiditätsprogramme und Finanzierungslösungen auf (inkl. Mikrokredit-Finder).

Der Förderkompass: Führt schnell und unkompliziert zu den passenden Fördermitteln und Beratungszuschüssen (inkl. Beratungszuschuss-Finder).

Fakten & Autorität

Marktstellung: Die Haupt-URL der Existenzgründungsagentur ist bereits deutschlandweit auf Platz 1 bei Google gelistet und dominiert mit lokalen Landingpages (> 30.000 Einwohner) die regionale Sichtbarkeit.

Netzwerk: 60 bundesweit tätige Berater, die als Unternehmer ihr Praxiswissen einbringen.

Führung: Geleitet von IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn.

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