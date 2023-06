Städte-Radtouren mit Guide: Baja Bikes bringt über 500.000 Gäste aufs Rad

Über 500.000 Menschen bei geführten Fahrradtouren in Städten, das erwartet der Radtouren-Spezialist Baja Bikes 2023. Bei den deutschen Gästen erwartet Baja Bikes 75 % mehr Teilnehmende als im Vorjahr.

_Barcelona, 27. Mai 2023._ Mehr als eine halbe Million Menschen auf dem Fahrrad – das erwartet der Spezialist für Städte-Radtouren und Fahrradverleih, Baja Bikes, für 2023. Bei den deutschen Gästen erwartet das niederländisch-spanische Unternehmen einen Zuwachs von 75 % gegenüber dem Vorjahr. Baja Bikes bietet weltweit in etwa 230 Städten geführte Fahrradtouren an.

Bei geführten City-Radtouren nachhaltig und aktiv Städte entdecken

Ein ortskundiger, Englisch oder Deutsch sprechender Guide zeigt den Teilnehmenden Sehenswürdig-keiten und führt sie zu den Geheimtipps, die kein Touristenbus ansteuert. So lernen Städteurlauber ihr Reiseziel in 2-3 Stunden kennen – und sind nachhaltig, aktiv und mit Spaß unterwegs.

Internationalisierung und Engagement für ukrainische Mitarbeiter

Vom kleinen Radreiseunternehmen zur Nummer 1 bei Städte-Radtouren: 2005 begann Baja Bikes als kleines Radreiseunternehmen in Barcelona: Unternehmensgründer Eric Castien und Mitinhaber Rigtmar Brandenburg teilten ihre Liebe zu Barcelona mit Touristen aus Holland und Belgien. Nach 15 Jahren Wachstum beschlossen Castien und Brandenburg, den Top-Investor Joost Romeijn an Bord zu holen. Damit stellten sie die Weichen, um Baja Bikes zu internationalisieren. Dann brach die Corona-Pandemie aus. Es folgten eineinhalb Jahre im Überlebensmodus, in denen Martijn van de Leest auf Eric Castien nachfolgte. 2022 griff Russland die Ukraine an. Zum internationalen Team von Baja Bikes gehören ukrainische Software-Entwickler. Für deren Lebens- und Arbeitssituation hat sich Baja Bikes intensiv eingesetzt, indem zum Beispiel Wohnungen in Barcelona bereitgestellt wurden.

Boom der geführten Radtouren, besonders in Städten

„Das erste Quartal 2023 lief so gut wie nie zuvor. Unsere Gäste buchen überwiegend online. Für 2023 erwarten wir über 500.000 Teilnehmer“, sagt Rigtmar Brandenburg. Baja Bikes verdankt seinen Erfolg dem Fokus auf Kundenservice und Qualität. Brandenburg: „Wir wählen Tourenpartner und Guides sorgfältig aus, setzen auf erstklassigen Service vor, während und nach der Tour.“

2023 werden 75 % mehr deutsche Gäste bei den Radtouren erwartet

Noch kommen die meisten Gäste weltweit aus der Fahrradnation Holland. Aber auch deutsche Gäste entdecken vermehrt die Vorteile einer Städte-Fahrradtour. Deshalb setzt Baja Bikes auf mehr deutschsprachige Tourguides und mehr Städtereiseziele, die Deutsche gern besuchen. Ob Amsterdam, Antalya, Washington, Zürich, ob Barcelona, Brüssel, Bonn oder Berlin – wer eine Stadt nachhaltig und erlebnisreich kennenlernen möchte, bucht eine geführte Fahrradtour bei Baja Bikes.

Über Baja Bikes: Bei geführten City-Radtouren nachhaltig und aktiv Städte entdecken

Seit 2005 hat sich Baja Bikes zum weltgrößten Spezial-Unternehmen seiner Art entwickelt. Der Spezialist für Städte-Radtouren bietet heute, nach wie vor von Barcelona aus, Radtouren in rund 230 Orten weltweit an – auch in Berlin, Hamburg, München, Köln, Bonn, Leipzig, Dresden, Stuttgart und Frankfurt. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Städte-Radtouren. Mittlerweile wurde das Angebot um Fahrradverleih und Radurlaub ergänzt.

