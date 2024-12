Ständig verspannter Nacken – harmlos oder Grund zur Sorge?

Jeder Dritte leidet immer wieder an einem schmerzhaft verspannten Nacken. Bei einigen werden daraus chronische Nackenschmerzen. Was sind die Ursachen und was können die Folgen sein?

München, 30.12.2024 – Ein verspannter Nacken ist für viele so alltäglich, dass viele die Folgen unterschätzen

Ein verspannter Nacken und damit einhergehende Nackenschmerzen sind unangenehm und können auf Dauer sehr beeinträchtigend sein. Das gilt besonders, wenn die Beschwerden nicht alleine weggehen, sowie keiner richtigen Behandlung unterzogen werden. Ist ein ständig verspannter Nacken harmlos, oder könnte es ein Grund zur Sorge sein? Die Lebensqualität wird eingeschränkt und viele Betroffene wünschen sich wirksame Abhilfe. Spezielle Therapien können hilfreich sein und Linderung schaffen. Im folgenden Artikel werden einige dieser Möglichkeiten vorgestellt.

Nackenschmerzen und das HWS Syndrom

Ein verspannter Nacken ist für viele Menschen eine alltägliche Angelegenheit, sodass die späteren Folgeerscheinungen oftmals unterschätzt werden. Nackenprobleme entstehen zum Beispiel durch eine falsche Sitzhaltung, verdrehte Schlafpositionen, eine ständige Überbeanspruchung der Nacken- und Schultermuskulatur und unnatürlichen Drehbewegungen des Kopfes. Das ist gefährlich und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Sofern die Nackenschmerzen nicht besser werden und unbehandelt bleiben, können schwerwiegendere Folgeschäden daraus resultieren – wie das sogenannte HWS-Syndrom.

Beim Halswirbelsäulen-Syndrom (HWS-Syndrom) handelt es sich oftmals um schmerzhafte Anzeichen, die zusammenwirken: Verspannter Nacken und Unbeweglichkeit im Nacken- und Schulterbereich, Schwindelerscheinungen und Sehstörungen, stechendes Schmerzempfinden von der Schulter bis zum Oberarm sowie kribbelnde Hände. Es ist von großer Bedeutung, eine korrekte Diagnose zu stellen und das HWS-Syndrom und den verspannten Nacken einer professionellen Behandlung zu unterziehen. Chronische Beschwerden im Nacken- und Wirbelsäulenbereich können mit Expertenwissen verhindert werden.

Frühzeitige Diagnose und Behandlung sichert Gesundheit und Wohlbefinden

Um chronische Beschwerden und weitere Folgeerscheinungen auszuschließen, das Einholen einer Expertenmeinung sinnvoll. Fragen, ob beispielsweise Behandlungsmethoden wie die Physiotherapie, eine Schmerztherapie inklusive schmerzlindernder Medikation beziehungsweise ein operativer Eingriff durchgeführt werden sollten, müssen abgeklärt werden.

Eine Konsultation beim Spezialisten kann in der Apex-Spine-Klinik in München vorgenommen werden. Dort wird diagnostiziert, inwieweit die Nackenschmerzen von Veränderungen der Wirbel, der Wirbelgelenke beziehungsweise der Bandscheiben begleitet werden. Diese Verbindungen übernehmen eine wichtige Funktion für den menschlichen Bewegungsablauf. Die medizinischen Experten der Apex-Spine-Klinik sind mit dem Aufbau der Halswirbelsäule und deren Krankheitsbildern bestens vertraut.

Behandlung von Nackenschmerzen mit Apex-Spine

Um ein HWS-Syndrom richtig zu diagnostizieren und eine wirksame Therapie zu verordnen, sind die Experten im Münchener Apex-Spine-Wirbelsäulenzentrum mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden vertraut. Die Patienten können auf internationale Erfahrungswerte der Mediziner zurückgreifen. In der Klinik hat man sich auf umfangreiche Behandlungsmethoden im Bereich Wirbelsäule und Rücken spezialisiert. Neueste, spezielle Schmerztherapien werden in der Apex-Spine-Klinik für die Beseitigung von Nackenschmerzen und dem HWS-Syndrom angewandt. Sofern eine Operation angeraten ist, kommt eine minimal-invasive Methode zum Einsatz, um den Patienten zu schonen und eine kurze Verweildauer in der Klinik zu ermöglichen.

Spezialisierung der Apex-Spine-Klinik

Die Apex-Spine-Klinik verfügt über eine professionelle Diagnostik im Bereich HWS-Syndrom und Wirbelsäulenprobleme. Patienten erhalten in der Klinik fachlich exzellente Einschätzungen, die international anerkannte Experten in einem ausführlichen Beratungsgespräch darstellen. Im Anschluss wird eine individuell zugeschnittene Behandlungsmethode initiiert. Die hervorragende Qualifikation der Ärzte kann von der Diagnose bis hin zur speziellen Therapie genutzt werden. Somit entsteht ein großer Nutzen für alle Patienten, die mit Nacken- und Rückenschmerzen zum Apex-Spine-Wirbelsäulenzentrum kommen. https://www.apex-spine.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

Pressekontakt:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stefan Kühn: Vom theoretischen Werkzeug zum praktischen Erfolg – Beta als Schlüssel zur Portfoliooptimierung Schönes Weihnachtsgeschenk – Mr. Schufa knackt die 50 Millionen