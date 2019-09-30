  • Stahlspezialist Steel Buddy weitet Liefergebiet auf sieben europäische Länder aus

    Die Steelbuddy GmbH aus Mönchengladbach liefert ihre Bleche, Rohre und Kantteile nach Maß ab sofort nicht mehr nur innerhalb Deutschlands, sondern in sieben weitere europäische Länder.

    BildDie Steelbuddy GmbH aus Mönchengladbach hat ihr Liefergebiet deutlich vergrößert und versendet ihre individuell gefertigten Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumzuschnitte ab sofort in sieben weitere europäische Länder. Kundinnen und Kunden aus Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Dänemark können damit erstmals direkt über den Online-Konfigurator des Herstellers passgenaue Bleche, Rohre, Kantteile und Stahlträger bestellen. Bislang war die Belieferung auf Deutschland beschränkt. Mit dem Schritt reagiert der Anbieter aus dem Rheinland auf eine wachsende Nachfrage aus dem Ausland, bei der Anfragen über Handwerker, Camper-Ausbauer, Architekturbüros und produzierende Betriebe in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen hatten. Die Abwicklung erfolgt weiterhin über die bestehende Produktions- und Versandinfrastruktur in Mönchengladbach, die bereits für den deutschen Markt etabliert ist.

    Wachsender Bedarf an Stahlzuschnitten nach Maß jenseits der Grenze

    Der Markt für individuell gefertigte Metallzuschnitte hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Wo früher Kundinnen und Kunden zum lokalen Stahlhändler fuhren und Standardformate mitnahmen, gehen heute deutlich mehr Aufträge online ein – oft begleitet von konkreten Skizzen, Millimeterangaben und Sonderwünschen wie Bohrungen, Ausschnitten oder Pulverbeschichtungen. Diese Entwicklung betrifft nicht nur den deutschen Markt. Auch in den Nachbarländern fehlt es häufig an Anbietern, die sowohl kleinere Losgrößen für Privatleute als auch industrielle Anfragen zu transparenten Online-Preisen anbieten. Hinzu kommt eine europaweit hohe Nachfrage im Camper- und Tiny-House-Segment, im Gartenbau mit Cortenstahl-Elementen sowie in handwerklichen Berufen wie Dachdeckerei, Fensterbau und Metallverarbeitung. Genau diese Anfragen erreichten die Steelbuddy GmbH zuletzt regelmäßig auch aus dem nicht-deutschen Raum – oft verbunden mit der Frage, ob und wann eine grenzüberschreitende Belieferung möglich sei.

    Bestehender Konfigurator, erweiterte Versandoptionen

    Technisch ändert sich für Bestellende aus den neu erschlossenen Ländern wenig: Der Produktkonfigurator auf der Website bleibt identisch, einschließlich der Auswahl von Material, Maßen, Bearbeitungen und Oberflächenveredelungen wie Pulverbeschichtung oder Feuerverzinkung. Hinzugekommen sind die entsprechenden Versandzonen und Länderoptionen im Bestellprozess. Die Fertigung erfolgt unverändert am Standort Mönchengladbach, von dort aus werden die Teile per Spedition an die Empfängeradresse versendet. Produziert werden unter anderem Blechzuschnitte, Kantteile wie L- und U-Profile, Rohre, Stahlträger (HEA, HEB, IPE), Blechwannen, Duschwannen aus Aluminium sowie Rohrgestelle für den Möbel- und Industriebau. „Viele Anfragen aus den Nachbarländern zeigten uns, dass der Bedarf an schnellen, online konfigurierbaren Metallzuschnitten dort genauso groß ist wie in Deutschland“, sagt Julian Cremer, einer der drei Geschäftsführer der Steelbuddy GmbH. „Mit der Ausweitung des Liefergebiets schließen wir eine Lücke, die uns unsere Kundinnen und Kunden selbst aufgezeigt haben.

    Weitere Länder in Planung

    Mit der Erweiterung um die DACH-Region, die Benelux-Staaten, Frankreich und Dänemark deckt die Steelbuddy GmbH einen relevanten Teil des europäischen Kernmarkts ab. Der Schritt ist für das Unternehmen aus Mönchengladbach nicht das Ende der Entwicklung: Weitere europäische Länder sollen in den kommenden Monaten folgen, die konkrete Auswahl orientiert sich an der Nachfrage und an den logistischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes. Für Gewerbetreibende, Behörden und Privatkunden aus den genannten Ländern bedeutet die Ausweitung einen direkten Zugang zu maßgefertigten Metallteilen in unterschiedlichen Materialien – von Baustahl über Edelstahl bis hin zu Cortenstahl – ohne Umweg über einen lokalen Zwischenhändler. Bestellungen sind über den Online-Konfigurator abrufbar, individuelle Projektanfragen zu Blechbearbeitungen, Rohrzuschnitten oder Schweißbaugruppen können ebenfalls direkt gestellt werden. Weiterführende Informationen zu den verfügbaren Produkten, Materialien und Versandländern sind abrufbar unter www.steelbuddy.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Steelbuddy GmbH
    Herr Christopher Cremer
    Oppelner Straße 35
    41199 Mönchengladbach
    Deutschland

    fon ..: 0 2166 – 6340082
    web ..: https://www.steelbuddy.de
    email : service@steelbuddy.de

    Die Steelbuddy GmbH mit Sitz in Mönchengladbach ist ein Anbieter für individuell gefertigte Metallzuschnitte. Über einen Online-Konfigurator können Privatkunden, Gewerbetreibende und Behörden Bleche, Rohre, Kantteile, Stahlträger, Blechwannen und Zubehör in unterschiedlichen Materialien – darunter Stahl, Edelstahl, Aluminium und Cortenstahl – nach eigenen Maßen bestellen. Die Fertigung erfolgt am Firmenstandort im Rheinland. Das Unternehmen beliefert Kundinnen und Kunden in Deutschland sowie in ausgewählten europäischen Ländern.

    Pressekontakt:

    SEOfolgreich
    Herr Christoph Specht
    Brienner Straße 29
    80333 München

    fon ..: 089200077840


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