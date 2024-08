Staige One AG: Umfangreicher Vertrag mit ClipMyHorse.TV erschließt den internationalen Reitsportmarkt

München/Essen (IRW-Press/11.04.2024) –

Kooperation mit Marktführer von Live-Übertragungen im Pferdesport

Verkauf von mindestens 100 Kameras

Umfangreiches Vertragsvolumen für Essener Start-up gesichert

Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) expandiert weiter: Nach der im März 2024 verkündeten Partnerschaft zur Erschließung des stark wachsenden, aber noch weitgehend unerschlossenen chinesischen Fußballmarkts, folgt nun die Kooperation mit ClipMyHorse.TV, dem Marktführer im Bereich der Live-Übertragungen von Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen.

Die ClipMyHorse.TV Operations GmbH aus Wiesbaden wird über die nächsten Jahre mindestens einhundert der von Staige selbst entwickelten Kamerasysteme erwerben. Staige untermauert durch diesen zunächst bis Anfang 2028 laufenden Vertrag mit einem einstelligen Millionenvolumen die Umsatzplanungen der kommenden Jahre.

Jan Taube, Vorstand: „Der Vertragsabschluss mit ClipMyHorse.TV ist für unser junges Unternehmen ein weiterer respektabler Meilenstein. Durch die Installation der Staige Kameras wird es der großen Zahl an Reitsportfans ermöglicht, ganz nah und live eine Vielzahl der Veranstaltungen zu verfolgen. ClipMyHorse.TV wird unsere Kameras nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und den USA einsetzen. Das erweitert unsere eigene Präsenz in attraktiven Märkten. Die ersten 25 Kameras werden bereits Ende April installiert sein“

Der mehrjährige Vertrag beinhaltet eine vierstellige Upfront-Zahlung für die Bereitstellung je Kamera sowie anschließende monatliche Lizenzzahlungen. Je Kamerasystem erzielt Staige im Leistungszeitraum somit insgesamt Mindestumsätze im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Jan Taube: „Wir bedanken uns für das Vertrauen von ClipMyHorse.TV, das mit diesem umfangreichen und mehrjährigen Vertrag zum Ausdruck gebracht wird. Perspektivisch spannend ist auch die potenzielle weitergehende Zusammenarbeit zur Entwicklung von Trainingsaufzeichnungen und deren analytischer Auswertung.“

Die Staige One AG führt derzeit eine Kapitalerhöhung durch: Für 8 alte Aktien kann eine neue Aktie zum Preis von je 2,00 Euro bezogen werden. Nicht von Altaktionären bezogene neue Aktien werden im Rahmen eines Private Placements angeboten.Die Staige One AG führt derzeit eine Kapitalerhöhung durch: Für 8 alte Aktien kann eine neue Aktie zum Preis von je 2,00 Euro bezogen werden. Nicht von Altaktionären bezogene neue Aktien werden im Rahmen eines Private Placements angeboten.

Über Staige One AG

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit ihren automatisierten KI-Kameras für Sportproduktionen hat Staige eine starke Position im deutschsprachigen Raum inne. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

Aussender: Staige One AG

Adresse: Barer Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 89 54543880

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

