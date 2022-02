Stammaktien von Denarius werden ab 17. Februar 2022 am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten gehandelt

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 16. Februar 2022 – Denarius Metals Corp. („Denarius“ oder „das Unternehmen“) (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/) gab heute bekannt, dass seine Stammaktien ab 17. Februar 2022 unter dem Symbol „DNRSF“ am OTCQB Markt in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Notierungen der Stufe 2 für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com abrufen.

Serafino Iacono, Executive Chairman und CEO von Denarius, sagte: „Wir sind der Ansicht, dass die OTCQB-Plattform unserer wachsenden Aktionärsbasis eine größere Sichtbarkeit und Transparenz bietet, indem sie den Handel unserer Stammaktien in den Vereinigten Staaten erleichtert. Obwohl wir primär an der Toronto Stock Venture Exchange in Kanada notiert sind, wissen wir, dass einige Investoren den Handel in US-Dollar auf dem OTCQB-Markt vorziehen. „

Über Denarius

Denarius ist ein kanadisches Junior-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien und dem Projekt Guia Antigua in Kolumbien liegt. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Zancudo in Kolumbien, das derzeit von IAMGOLD Corp. im Rahmen eines Optionsabkommens für die Exploration und den potenziellen Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt erkundet wird.

Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, zu denen unter anderem Aussagen über die Aufnahme des Handels an der OTCQB und andere erwartete Geschäftspläne oder Strategien

gehören können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Denarius erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der Einreichungserklärung des Unternehmens vom 18. Februar 2021 beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Denarius lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Davies

Finanzvorstand

(416) 360-4653

investors@denariusmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Denarius Metals Corp.

Michael Davies

401 Bay Street, Suite 2400

M5H 2Y4 Toronto, ON

Kanada

email : mdavies@denariusmetals.com

Pressekontakt:

Denarius Metals Corp.

Michael Davies

401 Bay Street, Suite 2400

M5H 2Y4 Toronto, ON

email : mdavies@denariusmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Worauf man beim Verkauf von Altgold oder Goldschmuck an Goldhändler achten sollte UniDoc macht Branchenexperte Eric Bacon zum Telehealth-Berater