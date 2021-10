Stanislaw Nikolajew unterstützt die Real Estate T&M GmbH in der digitalen Geschäftsfeldentwicklung

Deutschlandweit tätiger Asset- und Investment Manager verstärkt digitale Branchenkompetenz im Bereich der Wohnimmobilienwirtschaft.

Geisenfeld – 29. Oktober 2021. Das Immobilienunternehmen Real Estate T&M GmbH entwickelt seine Unternehmensstrategie weiter. Das Ziel ist es seine Kunden und Partner ergänzend zur vorhandenen Branchenkompetenz mit vollautomatisierten IT gestützten Systemen beim Bestandsaufbau von Immobilien zu diversifizieren. Als momentan neuester Eintritt im Geschäftsfeld „Business Development“ hat sich Stanislaw Nikolajew dazu entschieden als Berater den Unternehmensverbund Real Estate T&M GmbH und seine Geschäftspartner zu unterstützen. Sein Hautaugenmerk liegt auf der Entwicklung von Bauträgern und der Geschäftsanbahnung bei der Privatisierung von Wohnungsbeständen im Bereich B2B.

Zu den bekanntesten Geschäftspartnern aus diesem Geschäftsfeld zählen Wohnungsbaugesellschaften und diverse Versicherungsvertriebe. Die Konzentration des Geschäftsmodells von Real Estate T&M liegt auf dem Erwerb, der Aufwertung und der Veräußerung von Wohnungsbeständen. Die Dienstleistungen des Unternehmens decken die gesamte Wertschöpfungskette vom Kauf, dem Immobilien-Management bis zur Veräußerung ab.

Stanislaw Nikolajew hat ein MBA-Studium im Fachbereich des Projekt- und Prozessmanagements absolviert und besitzt ein solides Wissen in der Projektabwicklung und der Geschäftsfeldentwicklung. Als Business Development Manager und IT-Consultant war er für diverse Unternehmen tätig, zuletzt mit dem Fokus auf die Integration verschiedener Technologien in den Bereichen Automatisierung, Softwareentwicklung und Business-Prozesse.

Im Zuge der Digitalisierung setzt sich heute nahezu jedes Unternehmen mit dem Thema „Automatisierung von Geschäftsprozessen“ und der „Leistungsfähigkeit im Unternehmen“ auseinander, um die größtmögliche Effizienz zu gewährleisten. Die Anforderungen sind hierbei sehr verschieden und es gilt die Schwachstellen im laufenden Betrieb zu lokalisieren und mögliche Vorhaben zur Gewinn-Leistungssteigerung zu erzielen.

Real Estate T&M Geschäftsführer Matthias Dandl: „Als Experte mit umfassendem Knowhow im Bereich der Geschäftsfeldentwicklung und dem Projektmanagement kräftigt Stanislaw Nikolajew unser Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass er uns in diesem Bereich unterstützt!“

