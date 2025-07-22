Star Copper bestätigt die mineralisierte Zone Copper Creek

– Das Programm 2025 bestätigt Copper Creek als potenziell kontinuierliches Porphyrmodell

Vancouver, British Columbia / 11. November 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralvorkommen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Star Copper im Jahr 2025 das Satellitenziel Copper Creek, das sich 2,5 km südöstlich von Star Main befindet, vom Konzeptstadium bis zur Bohrreife weiterentwickelt hat (siehe Abbildung 1).

STCU_SCprCrkSummary_de_Prcom.001

Abbildung 1 – Schrägansicht von Copper Creek mit Anmerkungen. Star Copper 2025

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagte: Alles in allem bestätigen die Kartierungen, die Bodenprobenahmen und die erste Bohrung des Programms 2025 die Kontinuität der historischen Kupfermineralisierung und bringen Copper Creek der Identifizierung der porphyrartigen Quelle, die die Anomalien auf Entwässerungsebene verursacht, einen großen Schritt näher. Die Bohrdaten erweitern die Gesamtgröße unseres Projekts Star erheblich und liefern erste faszinierende Hinweise auf eine umfassende regionale Kupferlagerstätte. Wir stellen zurzeit die Ergebnisse der Feldarbeiten 2025 zusammen und freuen uns darauf, die Analyseergebnisse von Bohrloch CC-25-001 sowie die damit in Zusammenhang stehenden Probenahmen zu veröffentlichen, die zweifelsohne interessante und potenziell überaus positive Auswirkungen auf unsere Pläne für 2026 haben werden, wobei das Ziel darin besteht, die Bestätigungsbohrungen auf dem Ziel Copper Creek zu erweitern.

Während des Programms 2025 umfassten die Arbeiten beim Ziel Copper Creek die Einrichtung eines Zugangswegs von Star Main, die Fertigstellung eines Bodenrasters mit 32 Proben über einem Bereich mit starker IP-Wiederaufladbarkeit im oberen Flussgebiet Copper Creek sowie eine detaillierte Kartierung mit 36 Gesteinsproben innerhalb des Senkensystems Copper Creek (siehe Abbildung 2).

STCU_SCprCrkSummary_de_Prcom.002

Abbildung 2 – Plan von Copper Creek, Update von November. Star Copper 2025

Der Höhepunkt des Programms war das erste moderne Testbohrloch CC-25-001 (341181E, 6456422N, 902 m ü. d. M.; Azimut 262°, Neigung -45°; Gesamttiefe 151 m). Dieses erste Bohrloch wurde in Richtung Westen gebohrt, um die in den 1970er Jahren gemeldete Kupfer-Gold-Mineralisierung (ARIS 80026) innerhalb einer mächtigeren, 550 m mal 1.000 m großen Cu- und Au-in-Boden-Anomalie zu bewerten und zu beschreiben.

Das Bohrloch CC-25-001 durchschnitt Sequenzen von stark gebrochenen und gescherten andesitischen lithischen Tuffen und dunklen, hornsteinartigen geschichteten Sedimenten mit gewöhnlicher Brekziation und Zonen mit intensiver Chlorit-Epidot-Alteration (siehe Abbildung 3). Wie die folgenden Kernfotos belegen, ist das Unternehmen äußerst zuversichtlich, dass es ein neues Mineralisierungssystem 2,5 km von der Zone Star Main entfernt bestätigt hat. Die Bohrergebnisse ebnen den Weg für das Programm 2026, wobei das Unternehmen bereits Zugang zum nördlichen geophysikalischen Ziel erhalten hat, um zusätzliche Bohrungen zur Erweiterung der gesamten Größe des Projekts zu planen.

STCU_SCprCrkSummary_de_Prcom.003

Abbildung 3 – Bohrloch CC-25-001 bei Copper Creek, 84,80-84,95 m. Star Copper 2025

Chalkopyrit wurde in verborgenen Intervallen als Quarz-Epidot-Erzgangmaterial sowie als halbmassiver Pyrrhotit-Pyrit-Chalkopyrit in Verbindung mit Scherzonen beobachtet (siehe Abbildung 4).

STCU_SCprCrkSummary_de_Prcom.004

Abbildung 4 – Bohrloch CC-25-001 bei Copper Creek, 112,40-112,70 m. Star Copper 2025

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, Bezirk Sheslay, voranzutreiben. Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News-Alerts tragen Sie sich bitte unter starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@starcopper.com

Pressekontakt:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@starcopper.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lampenwelt.de präsentiert Geschenkideen & Lichtstyling für die Festtage Minimalismus in Bewegung: Der USM Haller Servierwagen wird zum heimlichen Star des modernen Wohnens