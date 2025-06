Star Copper erreicht zweites Bohrziel im Golden Triangle von British Columbia

– Bohrloch B (S_051) – das 2. von 6 – kommt gut voran

Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTC: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, das neueste Update zum Bohrprogramm 2025 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen 6.829 Hektar (~16.875 Acres) großen Vorzeigeprojekt Star im Golden Triangle von British Columbia zu geben. Der Schwerpunkt der vollständig finanzierten Kampagne liegt darauf, die bestehende Entdeckung auf dem Projekt Star zu erweitern, indem das Unternehmen sein Verständnis der Prospektionsgebiete Star Main, Star North und Star East verbessert, während es die Ergebnisse der andauernden Feldarbeiten erhält.

Strategie der Kampagne

Der Plan für 2025 konzentriert sich einerseits auf oberflächennahe Oxidzonen und andererseits auf tieferliegende Mineralisierungen vom Porphyrtyp bzw. Strukturen, die mit den Verwerfungen Star und Dick Creek verbunden sind. Sechs Primärbohrungen über 4.000 Meter (Bohrlöcher A-F) sind geplant.

Die Entdeckung Star Main enthält eine ausgedehnte oberflächennahe supergene Zone, und die Sommerbohrkampagne – wie in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2025 ausgeführt – ist dazu ausgelegt, sowohl die laterale als auch die vertikale Kontinuität der mineralisierten Zonen zu erproben, die bis dahin bei früheren Bohr- und Explorationskampagnen im Wert von über 10 Millionen $ identifiziert wurden. Star Copper beabsichtigt, über frühere Bohrtiefen hinaus Erkundungen durchzuführen, wo zwar eine Mineralisierung vorlag, die Kapazität der Bohranlage jedoch noch nicht ausreichte. Ferner sollen neu modellierte Anomalien der Magnetik und Aufladbarkeit untersucht werden.

DIE ARBEITEN

Bohrloch A (S_050) von Star Copper, das bei dem Zielgebiet Star Main angesetzt wurde, durchteufte eine Sequenz an klassischer kalkalkalischer Porphyr-Mineralisierung, die bei früheren Bohrarbeiten angetroffen wurde. Porphyrisches Vulkangestein wurde zwischen 43 und 85 Metern von einer Quarz-Diorit-Intrusion durchschnitten. Mit einem umfangreichen Datenbestand an historischen Bohrungen und Verstehen dieser Zone hat Bohrloch A (S_050) dem Unternehmen die Bestätigung gegeben, dass wir uns an der richtigen Stelle befinden. Die oberen 56 Meter des Bohrlochs definieren eine gutentwickelte supergene Anreicherungszone, die von einer durchdringenden Kupfer-Oxid-Mineralisierung einschließlich Malachit und Azurit charakterisiert wird. Bemerkenswerterweise ergab ein 9 Meter langer Abschnitt der Verwerfungskette am Grund dieser Zone mittels mobiler XRF-Messungen erhöhte Kupferwerte (siehe Abbildungen 1 und 2.)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80022/STCUNR_June172025Final(2)_gerPrcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Kern aus Bohrloch S_050 auf Projekt Star bei 26,2 m. Star Copper Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80022/STCUNR_June172025Final(2)_gerPrcom.002.jpeg

Abbildung 2 – Kern aus Bohrloch S_050 auf Projekt Star bei 40,2 m. Star Copper Corp.

Die Entscheidung, Bohrloch A einzustellen, wurde bei Erreichen einer Tiefe von 101 m getroffen, nachdem eine schwellende Tonverwerfung innerhalb der Verwerfung Star angetroffen wurde, was die weiteren Bohrungen an dieser Stelle unvertretbar machte. Die Auswertung der Alteration und der Mineralisierung zeigt an, dass Bohrloch A (S_050) am Rand eines größeren kalihaltigen Kerns sitzt und den supergenen Mantel auf Star Main erfolgreich ausweitet, was einen eindeutigen Vektor für tiefere Nachverfolgungsbohrungen bietet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80022/STCUNR_June172025Final(2)_gerPrcom.003.jpeg

Abbildung 3- Lage des Camps von Projekt Star im Golden Triangle. Star Copper Corp.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, merkt an: Basierend auf den Messungen und Beobachtungen vor Ort sind wir der Meinung, dass wir ein sehr hochqualitatives Kupfervorkommen durchbohren. Die Feldproben wurden für eine Versendung an das Labor aufbereitet, und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse zu überprüfen, welche wir sofort nach Erhalt mitteilen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80022/STCUNR_June172025Final(2)_gerPrcom.004.png

Abbildung 4 – Bohrvorbereitungen für Bohrloch S_051 auf Projekt Star während der Nacht. Star Copper Corp.

Die Arbeiten bei Bohrloch B (S_051) von Star Copper wurden anschließend priorisiert, genehmigt und umgesetzt. Der Bohrunternehmer nahm die Verlagerung zur zweiten Bohrplatte vor, um die Arbeiten bei Bohrloch B (S_051) zu beginnen. Der Standort befindet sich etwa 50 m westlich von Bohrloch A. Bis zum Ende der Woche ist es bereits tiefer als Bohrloch A und schreitet wie geplant voran. Bohrloch B ist auf die supergene Kupfer- und Goldmineralisierung der Verwerfung Star ausgerichtet und hat zwei Ziele: 1) Die Bestätigung historischer Bohrungen, die von früheren Betreibern durchgeführt wurden (siehe Link mit Tabelle der historischen Bohrungen hier), und 2) die Erprobung der westlichen Ausdehnung der Mineralisierung unter der Verwerfung Star in der Tiefe, mit einem Ausschreiten von etwa 40 m in Richtung Osten vom Ende des zuvor niedergebrachten Bohrlochs S_040, welches 120 m @ 0,36 % Cu, 0,13 g/t Au lieferteSiehe Star Copper Corp. – Technical Report on the Star Project (2025) – Seiten 75, 76 und 86

.

Die Bedingungen insgesamt sind weiterhin ausgezeichnet, und die Aussichten für die Zukunft sind hervorragend, fügt CEO Jones hinzu. Die Bohrkampagne hat bislang gezeigt, wie effektiv wir im Team gemeinsam und in Echtzeit Entscheidungen treffen. Das gesamte Team hat in den letzten Tagen unser Projekt mit viel Fachkenntnis und Sorgfalt durch technische und operative Entscheidungen in kurzer Zeit vorangebracht – ohne negative Auswirkungen auf den Zeitplan oder das Budget. Wir freuen uns sehr, dass unsere laufenden Arbeiten täglich spannende Daten liefern, was sehr vielversprechend für den weiteren Verlauf des Programms ist.

MARKETING-UPDATE

Das Unternehmen freut sich zudem bekannt zu geben, dass es mit Wirkung zum 16. Juni 2025 eine aktualisierte Vereinbarung über Beratungsdienstleistungen (die Vereinbarung) mit Upswitch Media Corp. (Upswitch) abgeschlossen hat, die dem Unternehmen gewisse Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen anbieten, um die Bekanntheit des Geschäfts des Unternehmens zu erhöhen sowie mit der Investorengemeinschaft zu kommunizieren (die Dienstleistungen).

Die Dienstleistungen können unter anderem Folgendes umfassen: die Beauftragung von Textern, die Gestaltung von Werbeinhalten und Kampagnen, die das Unternehmen promoten, die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen, das Onboarding von Werbekampagnen bei Herausgebern sowie das Nachverfolgen, Organisieren und Ausführen der Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien. Die Dienstleistungen werden über eine Vielzahl von Online-Kommunikationskanälen für Nachrichten- und Investment-Communities bereitgestellt und verbreitet und können gegebenenfalls auch Printpublikationen enthalten. Upswitch wird die Bereitstellung der Dienstleistungen unmittelbar für eine anfängliche Laufzeit von 60 Tagen (die Laufzeit) beginnen. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 30 Tagen an die andere Partei zu beenden. Jede Partei kann die Vereinbarung zudem unverzüglich beenden, falls die andere Partei eine wesentliche Vereinbarungsverletzung begeht. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen und in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, Upswitch ein Gesamthonorar von 500.000 C$ zu zahlen.

Die Adresse von Jeff Gillis, Principal von Upswitch, lautet 2709B 43rd Ave 1013, in der Stadt Vernon in der Provinz von British Columbia. Er wird als der vorrangige Repräsentant und Koordinator der Dienstleistungen fungieren. Herr Gillis ist unter 1 604-373-5875 und info@upswitchmedia.com erreichbar. Weder Upswitch noch Herr Gillis besitzen derzeit Wertpapiere des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Exploration des Projekts Star, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

