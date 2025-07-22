Star Copper will anhand einer fortschrittlichen, tief eindringenden 3D-IP-Untersuchung das Bohrprogramm 2026 beschleunigen

– Wichtiger technischer Meilenstein bietet Kostenvorteile und treibt zugleich die offensive Bohrkampagne voran

Vancouver, British Columbia / 10. Februar 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen auf die Durchführung einer fortschrittlichen geophysikalischen Tiefenuntersuchung auf seinem Vorzeigeprojekt Star vorbereitet, mit dem Ziel, seine Explorationsstrategie weiter voranzutreiben.

Zusammenfassung

Star Copper hat sich verpflichtet, auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia eine technologieorientierte Untersuchung durchzuführen. Die Untersuchung erfolgt unter Verwendung einer fortschrittlichen, von Quantec Geoscience, einem weltweit führenden Anbieter von geophysikalischen Lösungen für die Tiefenbildgebung, entwickelten dezentralen Multiparameter-Technologie und stellt einen wichtigen technischen Meilenstein für die weitere Umsetzung der Explorationsstrategie des Unternehmens im Vorfeld eines für 2026 geplanten offensiven Bohrprogramms dar.

Highlights

– Tief eindringende ORION SWATH-3D-IP-Untersuchung zur Verfeinerung des geophysikalischen Modells.

– Kalk-alkalische Porphyre profitieren in hohem Maße von MT- und 3D-IP-Messungen.

– Geeignet für Tiefen von 750 bis 1.500 Metern und darüber hinaus.

– Die Untersuchung hat maßgeblich zur Definition anderer erstklassiger Lagerstätten in diesem Gebiet beigetragen.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: Diese Technologie eignet sich besonders gut für die Exploration von Porphyr-Kupfervorkommen in British Columbia, wo sich viele Lagerstätten weit unterhalb der Grenzen herkömmlicher geophysikalischer Methoden und früher Bohrungen befinden. Insbesondere die von Quantec entwickelten tief eindringenden IP- und MT-Technologien haben maßgeblich zum besseren geologischen Verständnis der Mine Red Chris beigetragen, wo in größerer Tiefe unterhalb der bekannten Lagerstätte eine hochgradige Mineralisierung ermittelt werden konnte. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Abbildung der gesamten vertikalen Ausdehnung von Porphyrsystemen.

Die Ergebnisse der ORION-Untersuchung werden vollständig in dem sich weiterentwickelnden dreidimensionalen Geomodell des Unternehmens berücksichtigt und sollen direkt Einfluss auf die Ermittlung von Bohrzielen, die Ausrichtung der Bohrlöcher und die Tiefenauswahl für ein für 2026 geplantes offensives Bohrprogramm nehmen. Durch die Identifizierung tiefer Anomalien der Aufladbarkeit und Resistivität, die mit möglichen Intrusionszentren und mineralisierten Feeder-Strukturen in Zusammenhang stehen, will das Unternehmen potenzialreiche Bohrziele ermitteln, die den Umfang und die Beschaffenheit der Mineralisierung im Projekt Star wesentlich verbessern können (siehe Abbildung 1 für den vorgeschlagenen Plan der Untersuchung).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82929/STCU_021026_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 – Vorgeschlagener Plan für die ORION SWATH-3D-DCIP- & MT-Untersuchung auf dem Projekt Star. Star Copper, 2026.

Das ORION-System wurde entwickelt, um genaue, hochauflösende Bilder des Untergrunds zu liefern, indem es gleichzeitig die Resistivität und die Aufladbarkeit mithilfe dezentraler Erfassungsmethoden misst. Dieser Ansatz bietet eine beispiellose Untersuchungstiefe und eine hervorragende Untergrunderprobung auf die Parameter der DC-Resistivität und der induzierten Polarisation (IP). Diese Daten werden mit magnetotellurischen (MT) Resistivitätsmessungen zusammengeführt, die natürlich vorkommende elektrische und magnetische Felder aufzeichnen und über das gesamte Untersuchungsarray dicht abgetastet werden.

Zusammen liefern die DCIP- und MT-Daten des ORION-Systems eine umfassende dreidimensionale Darstellung der Aufladbarkeit und der Resistivität des Untergrunds bis in Tiefen von mehr als 750 Metern, wobei die Darstellung der Resistivität in noch größere Tiefen bis zu 1.500 Metern und darüber hinaus möglich ist. Angesichts dieser Eindringtiefe kann das Unternehmen die weitläufige geologische Architektur bewerten, einschließlich tiefer Intrusionskörper, wichtiger Strukturen und potenzieller Feeder-Zonen, die wichtige Bestandteile großer Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme sind.

Nach Ansicht des Unternehmens wird es anhand der Kombination von tief eindringenden geophysikalischen Messungen mit disziplinierter geologischer Modellierung Kapital effizient einsetzen und das größtmögliche Entdeckungspotenzial erreichen können, wenn es in die nächste Phase der systematischen Bohrungen übergeht.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau großer Kupfer-Gold-Systeme in British Columbia gerichtet ist. Das unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia beherbergt mehrere vorrangige Ziele und weist geologische Eigenschaften auf, die mit bedeutenden porphyrischen Kupferlagerstätten übereinstimmen (finden Sie unsere Videos unter starcopper.com/media/). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East und West sowie Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

