Starcore meldet Ergebnisse zum Ende des Geschäftsjahres 2021

29. Juli 2021, Vancouver (British Columbia) – Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) hat die Ergebnisse für das Unternehmen und dessen Bergbaubetriebe im mexikanischen Bundesstaat Querétaro zum Ende des Geschäftsjahres am 30. April 2021 veröffentlicht. Die vollständige Version des Geschäftsberichts (Financial Statements) und des Lageberichts (Managements Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com sowie auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Sämtliche Finanzinformationen werden gemäß IFRS erstellt und alle Dollar-Beträge stellen 1.000 C$ dar, sofern nicht anders angegeben.

Wir beenden das Jahr dank der vor sechs Quartalen ergriffenen Kosteneinsparungsmaßnahmen und unserer kontinuierlichen Produktion mit starken Einnahmen aus den Minenbetrieben von 6,4 Millionen $ und Nettoeinnahmen von 0,06 $ pro Aktie, berichtete President und CEO Robert Eadie. Wir gehen mit einem starken Barbestand in das nächste Geschäftsjahr und sind bestrebt, unsere Ressourcen mittels Explorationen und Erwerbe zu erweitern.

Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr zum 30. April 2021 (testiert):

– Flüssige Geldmittel von 4,4 Mio. $ zum 30. April 2021

– Gold- und Silberumsätze von 26,8 Mio. $

– Einnahmen aus Minenbetrieben von 6,4 Mio.$

– Nettoeinnahmen von 2,9 Mio. $ bzw. 0,06 $ pro Aktie nach Verlust bei Verkauf von Toiyabe von 1,1 Mio. $

– EBITDA(1) von 6,9 Mio. $

In der nachfolgenden Tabelle sind ausgewählte Höhepunkte des testierten konsolidierten Geschäftsberichts des Unternehmens für die Jahre zum 30. April 2021 bzw. 30. April 2020 enthalten:

(in 1.000 C$) (testiert) Ende des Ende des

Geschäftsjah Geschäftsjah

res zum 30. res zum 30.

April April

2021 2020

Umsätze $26.799 $ 24.820

Umsatzkosten (20.397) (22.836)

Einnahmen aus 6.402 1.984

Minenbetrieben

Administrative (3.843) (4.396)

Aufwendungen

Verlust bei Verkauf von (1.116) (39)

Konzessionsgebiet

Einkommensteuerrückzahlu 1.449 (1.178)

ng (-nachzahlung) –

zurückgestellt

Nettoverlust $2.892 $ (3.629)

(i) Verlust pro $0,06 $ (0,07)

Aktie –

bereinigt

(ii) Verlust $0,06 $ (0,07)

pro Aktie –

verwässert

Abgleich von Nettoeinnahmen mit EBITDA(1)

Für den Zeitraum zum 2021 2020

30.

April

Nettoeinnahmen 2.892 $ (3.629 $)

(-verlust)

Verkauf von Altiplano- 39

Verlust bei Toiyabe 1.116 –

Einkommensteueraufwen(1.449) 1.178

dungen

(-rückzahlung)

Zinsen 23 349

Wertverlust und 4.307 3.738

Wertminderung

EBITDA 6.889 $ 1.675 $

(1) Der Betriebsgewinn oder EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgung) ist ein nicht den GAAP-Richtlinien entsprechendes Bewertungskriterium, zu dem es keine standardmäßige Definition in den IFRS-Berichtserstattungsrichtlinien gibt. Es besteht daher die Möglichkeit, dass dieses Bewertungskriterium nicht mit ähnlichen Bewertungskriterien anderer Unternehmen vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet dieses nicht den GAAP-Richtlinien entsprechende Bewertungskriterium, das auch für Anleger nützlich sein kann, da sich daraus ein Ergebnis ableitet, das mit dem Aktienkurs des Unternehmens am Markt verglichen werden kann.

(2) Die Umsatzrendite (EBITDA-Marge) ist ein Bewertungskriterium für die betriebliche Rentabilität und wird berechnet als EBITDA geteilt durch die Gesamteinnahmen. Die Umsatzrendite (EBITDA-Marge) ist ein nicht den GAAP-Richtlinien entsprechendes Bewertungskriterium, zu dem es keine standardmäßige Definition in den IFRS-Berichtserstattungsrichtlinien gibt. Es besteht daher die Möglichkeit, dass dieses Bewertungskriterium nicht mit ähnlichen Bewertungskriterien anderer Unternehmen vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet dieses nicht den GAAP-Richtlinien entsprechende Bewertungskriterium, das auch für Anleger nützlich sein kann, da sich daraus ein Ergebnis ableitet, das mit dem Aktienkurs des Unternehmens am Markt verglichen werden kann.

Produktionshighlights für das Jahr endenden zum 30. April 2021:

– Produktion von 11.797 Unzen Goldäquivalent

– Operative Cashkosten des Minenbetriebs von 1.056 US-Dollar pro Äqu.-Unze

– Nachhaltige Gesamtkosten (All-in sustaining costs) von 1.380 US-Dollar pro Äqu.-Unze

In der nachfolgenden Tabelle sind die statistischen Daten zur Förderung aus dem Bergbaubetrieb San Martin für den zum 30. April 2021 endenden drei- bzw. zwölfmonatigen Zeitraum und für das Vorjahr zum 30. April 2020 zusammengefasst:

Tatsächliches Ergebnis für

Maßeinheit3 9 Monate zum 12 Monate

Monate 30. April 2021 zum

zum

30. April

30. 2020

April

2021

Goldproduktion Tausend 2,2 10,5 11,8

(Doré) des Unzen

Minenbetriebs

Silberproduktion Tausend 24,2 103,4 121,8

(Doré) des Unzen

Minenbetriebs

Unzen Tausend 2,6 11,8 13,1

Goldäquivalent Unzen

Silber-Gold-Verhält 67,1 78,3 90,3

nis

Goldgehalt des Gramm pro 1,52 1,63 1,82

Minenbetriebs Tonne

Silbergehalt des Gramm pro 24,6 24,7 30,5

Minenbetriebs Tonne

Goldausbeute des Prozent 87,3% 88,4% 87,7%

Minenbetriebs

Silberausbeute des Prozent 57,5% 57,0% 54,4%

Minenbetriebs

verarbeitet Tausend 52,4 225,5 229,8

Tonnen

Operative CashkosteUS-Dollar 62 55 66

n pro

des Minenbetriebs Tonne

pro verarbeitete

Tonne

Operative CashkosteUS-Dollar 1.242 1.056 1.149

n pro

des Minenbetriebs Unze

pro

Äquivalent-Unze

Salvador Garcia, P. Eng., ein Director und der Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) des Unternehmens für das Projekt gemäß der Vorschrift NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

gez. Gary Arca—-

Gary Arca, Chief Financial Officer und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

GARY ARCA

Telefon: (604) 602-4935

Fax: 1-604-602-4936

EVAN EADIE

Investor Relations

Telefon: (604) 602-4935 x 203

Gebührenfreie Rufnummer: 1-866-602-4935

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

