Starinvestor an Bord: Chancenreicher Explorer startet Goldjagd in Kanada

Der kanadische Goldexplorer Gold Hunter Resources steht kurz vor den ersten Bohrungen. Mit über 26.000 Hektar kontrolliert das Unternehmen das größte Gebiet entlang einer der goldreichsten Formationen Neufundlands. Der renommierte Mineninvestor Eric Sprott ist bereits mit an Bord. Jetzt sollen die Bohrer Resultate liefern.

Gold Hunter Resources (ISIN: CA3806011043, WKN: A2QPAL) hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit von einem Projekt-Akquirierer zu einem explorationsbereiten Unternehmen entwickelt. Seit dem Erwerb der Option auf das Great Northern Projekt im Juni 2024 von Magna Terra Minerals hat das Management systematisch die Voraussetzungen für eine großangelegte Explorationskampagne geschaffen. Das Besondere liegt in der schieren Größe des Projekts: Erstmals konnte ein einzelnes Unternehmen ein derart großflächiges Gebiet von mehr als 26.000 Hektar entlang der Doucers Valley Fault unter Kontrolle bringen, einem bedeutenden, uralten geologischen Verwerfungssystem.

Diese geologische Formation ist bekannt für zahlreiche Goldvorkommen, wobei alle bekannten mineralisierten Ausläufer direkt von dieser Verwerfung ausgehen. Die Streichlänge von 49,2 Kilometern eröffnet die Möglichkeit, mehrere hochgradige Zonen innerhalb eines einzigen kontrollierenden Verwerfungssystems anzusteuern. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer geophysikalischen Flugvermessung mittels VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic), ein geophysikalisches Verfahren zur Erkundung des Untergrunds mittels elektromagnetischer Wellen im September 2025 wurde der erste moderne, konsistente geophysikalische Datensatz für das Areal erstellt.

Geologische Ähnlichkeiten zum produzierenden Valentine-Projekt

Die im Dezember 2025 vorgelegten Interpretationsergebnisse zeigen große geologische Ähnlichkeiten zum Valentine-Projekt von Equinox Gold, das seit dem dritten Quartal 2025 bereits in Produktion ist. Beide Projekte weisen vergleichbare geologische Strukturen auf und zeigen mehrere sich wiederholende Goldzonen entlang der Verwerfung. Während Valentine über eine Streichlänge von ungefähr 30 Kilometern verfügt, erstreckt sich das Great Northern Projekt über mehr als 35 Kilometer mit Potenzial für circa 50 Kilometer entlang goldführender Verwerfungen.

Der Ansatz von Gold Hunter Resources kombiniert systematisch historische Explorationsdaten mit modernster Technologie. Das Projekt verfügt über eine außergewöhnlich umfangreiche Datenbank aus früheren Explorationsarbeiten, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreichen. Diese umfasst knapp 36.739 Bodenproben, 7.758 Gesteinsproben, 5.734 kartierte Aufschlüsse und 493 historische Bohrlöcher mit mehr als 66.000 Metern Gesamtlänge.

Ende Dezember 2025 wurde eine Vereinbarung mit dem digitalen Explorationsexperten Windfall Geotek über den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen auf dem Projekt abgeschlossen. Diese Kombination aus historischen Daten und modernster Technologie ermöglicht einen datengestützten Ansatz für die Bohrlochplanung. CEO Sean Kingsley kommentierte zur geophysikalischen Flugvermessung: „Wir betrachten nicht mehr isolierte historische Vorkommen. Die geophysikalischen Daten deuten auf robuste strukturelle Netzwerke hin, die diese Gebiete wahrscheinlich miteinander verbinden und zusätzliche Mineralisierungen beherbergen könnten.“

Neufundland als Top-Bergbaustandort mit erstklassiger Infrastruktur

Neufundland zählt zu den erstklassigen Bergbaustandorten weltweit und erreichte im Ranking des Fraser Institutes im Jahr 2022 den vierten Platz. Dazu trugen eine bergbaufreundliche Regierung und optimierte Genehmigungsverfahren bei. Das Great Northern Projekt bietet ganzjährigen Zugang und befindet sich in der Nähe von Sops Arm, Pollard’s Point und Jackson’s Arm.

In der Region befinden sich zahlreiche weitere Projekte mit aussichtsreichen Bohrergebnissen und Ressourcenschätzungen. FireFly entwickelt das Green Bay Projekt, Maritime Resources arbeitet an Hammerdown, Big Ridge an Hope Brook und Sokoman Minerals an Moosehead. Auch Equinox Gold, Eldorado Gold und New Found Gold sind in der Region aktiv. Diese Konzentration von Explorationsunternehmen und Produzenten unterstreicht die geologische Attraktivität der Region.

Gold bleibt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gefragt. Die Nachfrage nach dem Edelmetall wird sowohl von Zentralbanken als auch von Anlegern getrieben, die sich gegen Inflation und geopolitische Risiken absichern wollen. Mit der zunehmenden Verknappung leicht zugänglicher Goldvorkommen rücken qualitativ hochwertige Explorationsprojekte in etablierten Bergbauregionen in den Fokus.

Vertrauen auf erfolgreiches Team mit Top-Investoren

Das Managementteam von Gold Hunter Resources vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzierung, Weiterentwicklung und erfolgreichen Exit-Strategien von Rohstoffunternehmen. Das Team kann auf mehrere erfolgreiche Unternehmensverkäufe verweisen, darunter die Übernahme von Underworld Resources durch Kinross Gold für 138 Millionen US-Dollar. CEO Kingsley ist selbst erheblich am Unternehmen beteiligt, was die Interessengleichheit mit den Aktionären unterstreicht.

Nach Unternehmensangaben steht die Finanzierung des anstehenden Bohrprogramms kurz vor dem Abschluss. Insgesamt sollen rund 2,5 Mio. CAD eingeworben werden. Bei einem Kurs von 0,095 kanadischen Dollar am 22. Januar 2026 beträgt die Marktkapitalisierung aktuell knapp 13,5 Millionen CAD. Zu den wesentlichen Beteiligungen zählt Eric Sprott mit 7,3 Prozent. Die Beteiligung von Sprott, einem der bekanntesten Investoren im Edelmetallsektor, verleiht dem Unternehmen zusätzliche Glaubwürdigkeit und signalisiert Vertrauen in das geologische Potenzial des Great Northern Projekts.

Nach dem Abschluss der VTEM-Analysen und der Anwendung von künstlicher Intelligenz auf die gesamte Projektdatenbank steht nun ein Bohrprogramm mit 10.000 bis 20.000 Metern an. Das Phase-1-Bohrprogramm wird sich auf vorrangige VTEM- und KI-Ziele konzentrieren. CEO Kingsley betont: „Die endgültige VTEM-Auswertung ist der letzte entscheidende Baustein, der für die Planung einer systematischen und intensiven Bohrkampagne im Great Northern Project erforderlich ist. Nachgewiesene Gehalte, nachgewiesene Kontinuität: Hochgradige Abschnitte belegen die Qualität der Mineralisierung. Jetzt ist es an der Zeit zu bohren.“

Fazit: Deutliches Wertsteigerungspotenzial bei erfolgreichen Bohrungen

Gold Hunter Resources hat mit modernen Explorationsmethoden und einer umfangreichen historischen Datenbank die Grundlage für sein erstes Bohrprogramm geschaffen. Die geologischen Ähnlichkeiten zum produzierenden Valentine-Projekt von Equinox Gold, der erstklassige Standort Neufundland, das erfahrene Management und die Beteiligung von Eric Sprott schaffen eine vielversprechende Ausgangslage. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 13,5 Millionen CAD ist das Unternehmen konservativ bewertet. Sollten die Bohrergebnisse die geologischen Erwartungen bestätigen, steht eine deutliche Neubewertung an. Anleger, die früh in aussichtsreiche Goldexplorer investieren möchten, sollten die Entwicklung von Gold Hunter Resources in den kommenden Monaten daher aufmerksam verfolgen.

www.miningscout.de/minenaktien/gold-hunter-resources/

Gold Hunter Resources

CSE: HUNT

ISIN: CA3806011043

WKN: A2QPAL

Webseite: goldhunterresources.com/

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschließlich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktienoptionen des besprochenen Wertpapiers. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

