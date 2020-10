Starke Investitionen in Silber

Silber könnte Gold übertreffen, glauben manche Investoren und Branchenkenner. Jedenfalls ist Silber auch als sicherer Hafen gefragt.

Laut dem Silver Institute stiegen die globalen Silber-ETPs (Silver Backed Exchange Traded Products) im dritten Quartal 2020 um knapp 297 Millionen Unzen, also eine Verdreifachung des Wachstums im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die ETP-Bestände beliefen sich bis Ende September auf 1,026 Milliarden Unzen.

Ebenso stark ist die Nachfrage nach Silbermünzen. Immerhin macht der Anstieg in den ersten drei Quartalen 2020 gut 65 Prozent aus. Besonders in den USA und in Deutschland gingen erhebliche zweistellige Zuwächse an Münzen über den Ladentisch. Ebenso begehrt waren Silberbarren.

Da das geförderte Silber zu rund 50 Prozent in die Industrie geht, ist ein Blick auf die Industrienachfrage wichtig. Hier ist eine Erholung im dritten Quartal und im derzeitigen vierten Quartal zu verzeichnen. Die Photovoltaikbranche vor allem hat trotz Corona Stärke gewiesen. Insgesamt wird jedoch mit einer rund zehn Prozent niedrigeren Nachfrage der Industrie im Gesamtjahr 2020 gerechnet.

Eine geringere Nachfrage ist im Schmuckbereich im laufenden Jahr eingetreten, die geschätzte 20 Prozent ausmachen kann. Dennoch ist insgesamt von einer soliden Nachfragesituation beim Silber auszugehen, denn die geldpolitischen und fiskalischen Maßnahmen dauern an und steigt der Goldpreis wieder, dann könnte es gerade beim Silber zu großen Käufen kommen. Da der Goldpreis den Silberpreis mit nach oben zieht. Ein Preis von 30 US-Dollar hält das Silver Institute noch dieses Jahr für möglich.

Genug Gründe also sich mit Investments in Silbergesellschaften zu beschäftigen, etwa in Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=qO9nLFFsrVc -. Drei Silber-Gold-Minen in Mexiko lieferten im dritten Quartal 2020 rund 942.000 Unzen Silber und fast 10.300 Unzen Gold.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=yFtmbWa4_6g – produziert zwar noch nicht, scheint aber mit seiner historischen Belmont-Mine in Nevada einen Glücksgriff gemacht zu haben. Bohrungen haben bereits sehr erfreuliche Werte (beispielsweise 3.760 Gramm Silberäquivalent über 2,5 Meter) hervorgebracht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

