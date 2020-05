Starke Performance auch in schwierigen Zeiten

Präzisionsteile made by Schwaben

„Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als verlässlicher Partner zu überzeugen.“, formuliert Geschäftsführer Reiner Höhn die Devise der Martin Höhn GmbH vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation.

Als Hersteller von Präzisionsteilen mit dem Schwerpunkt der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen hat sich das Familienunternehmen mit Sitz in Rosenfeld erfolgreich auf dem internationalen Markt etabliert. Der moderne Maschinenpark und das langjährige Know-how in der Zerspanung von Edelstählen, Titan oder hochfesten Aluminiumlegierungen ermöglichen ein breites Produktportfolio für nahezu alle Branchen.

Seit mehr als 40 Jahren überzeugt der schwäbische Mittelständler mit 180 Beschäftigten durch höchste Produktqualität, Flexibilität, Schnelligkeit und faire Konditionen. Die enge Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma FLURO®-Gelenklager GmbH erfordert fortlaufende Investitionen in moderne Fertigungs- und Automatisierungstechnik, um die Kunden mit hochkomplexen Präzisionsteilen in kleineren und mittleren Losgrößen beliefern sowie große Losgrößen von FLURO®-Standard- und Sonderteilen wettbewerbsfähig herstellen zu können.

Ein großes Bestreben der Unternehmensgruppe liegt darin, die wirtschaftlich nachhaltige Fertigung der Produkte am Standort Rosenfeld langfristig zu erhalten und weiterhin als attraktiver Arbeitgeber in der Region aufzutreten. Folgerichtig sind zukunftsorientierte Planungen und anstehende Investitionen darauf ausgerichtet, den Standort kontinuierlich auszubauen.

Besonders in die Automatisierung der Montage von Gelenklagern und Gelenkköpfen wie auch in die Herstellung der hierfür benötigten Bauteile wird derzeit kräftig investiert. Abhängigkeiten von ausländischen Lieferanten sollen reduziert werden, um auch in schwierigen Zeiten Lieferketten aufrecht erhalten zu können. Durch die Synergien, die sich aus der erfolgreichen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ergeben, können intelligente Lösungen entwickelt werden, die der klassische Handel im Normteilebereich nicht anbieten kann.

Reiner Höhn blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate: „Die starke Nachfrage nach unseren Produkten bestätigt den Kurs unseres Unternehmens.“

