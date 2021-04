Starke und vitale Proteinzellen – mit dem Bio-Reis-Protein-Pulver

Gesunde Proteine und hochwertige Aminosäuren, das wünscht sich jeder Körper, doch nicht jeder bekommt ganzheitlich wertvolle Nährstoffe für den Zellaufbau.

Jeder, der sich schon einmal umfangreich mit dem eigenen Organismus auseinandergesetzt hat und sich für das Thema Gesundheit interessiert, wird festgestellt haben, dass Aminosäuren ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sind. Die Frage ist nun, wie komme ich an wirklich hochwertige Aminosäuren, die mein Körper optimal aufnehmen und zur Produktion neuer Proteinzellen nutzen kann? Die Antwort ist ganz einfach: Natürlich mit dem Bio-Protein-Reis-Pulver von Bionutra. Dieses Pulver ist reich an natürlichen Eiweißen und essentiellen Aminosäuren, welche unser Körper für die Instandhaltung des Organismus benötigt.



Das Bio-Reis-Protein-Pulver wird zu 100% aus bio Reis hergestellt. Der genaue Name dieser Reissorte lautet Oriza latifolia. Da Bionutra großen Wert auf gesunde Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel legt, wird der biologische Anbau sowie die Herstellung nach EU-Öko-Standard rückstandskontrolliert. In unserem Reis-Protein-Pulver befinden sich also keine unerwünschten Rückstände, sondern nur pure Gesundheit und pures Potenzial für unsere Vitalität. Hergestellt wird der braune Reis, welcher für die Herstellung des Proteinpulver verwendet wird, in China.



Wenn es darum geht, das vegane Reisprotein zu konsumieren, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und wir müssen hier nicht die simple Variante mit Wasser wählen, sondern können uns auch einen leckeren Milchshake, Soja Shake oder Hafer Shake machen. Außerdem ist das Proteinpulver optimal zum Backen geeignet. Wir können die gesunden Aminosäuren und Proteine also auch in Form von leckeren Kuchen oder schmackhaften Keksen zu uns nehmen und profitieren trotzdem durch die gesundheitsfördernde Wirkung. Lecker kann eben auch gesund sein.



Sie können sich bei Bionutra nicht nur auf gesunde Nahrungsergänzungsmittel in Bio Qualität freuen, sondern sich auch auf die Rückstandskontrolle hinsichtlich unerwünschter Rückstände, welche von einem professionellen Dienstleister in Deutschland durchgeführt wird, verlassen.



Bei dem Reisprotein-Pulver handelt es sich um sehr feines Pulver, welches über einen natürlichen Geschmack verfügt und gut in Wasser löslich ist. Empfohlen wird für den Verzehr eine Menge von 20 bis 30 g Pulver, welche zweimal am Tag mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen wird. Das entspricht in etwa einem bis zwei Esslöffel. Mit dieser Dosis sind Sie gut beraten und tun Ihrem Körper garantiert etwas Gutes.



Im Shop von Bionutra stehen Ihnen neben der Packung Bio-Reisprotein mit 750g Füllmenge außerdem viele weitere Nahrungsergänzungsmittel sowie Lebensmittel zur Auswahl. Sie können hier also viele verschiedene, gesunde Inhaltsstoffe miteinander kombinieren, um auf diese Weise eine ganzheitliche Stärkung von Gesundheit, Fitness sowie Vitalität zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTG Berlin Trade GmbH

Herr Long Duc Nguyen

Wilhelminenhofstr 89a

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 24531456

web ..: http://www.btg.berlin

email : info@btg.berlin

BTG Berlin Trade GmbH ist eine international agierende Handels-und Beratungsfirma. Unsere Hauptkompetenz liegt in der Vermarktung von biologischen Superfoods und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel online in Deutschland und Europa. Wir verfügen über starke Partner in China und Vietnam, wo wir die Einführung und den landesweiten Vertrieb dieser Produkte gewährleisten können.

