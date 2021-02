Starker Auftritt

WindowMaster mit neuer Webseite

Frisches Design, neue Inhalte, intuitive Navigation: Um das Benutzererlebnis für Kunden wie Planer und Architekten zu verbessern, hat sich WindowMaster für einen vollumfänglichen Relaunch der eigenen Webseite entschieden. Der neue Online-Auftritt bündelt Fachwissen zur natürlichen sowie hybriden Lüftung und stellt die Kernkompetenz des Unternehmens in den Vordergrund: Raumklimasysteme, die zu einer gesunden und nachhaltigen Welt von morgen beitragen.

Mit übersichtlicher Informationsarchitektur und aussagekräftiger Bildsprache präsentiert sich WindowMaster unter www.windowmaster.de als starker und kompetenter Partner für Planer und Architekten. Letztere finden auf der neu konzipierten Webseite neben Lösungen für die natürliche Lüftung und die Fassadenautomation insbesondere hilfreiche Hinweise zum Thema nachhaltiges Bauen. Denn Ziel des Unternehmens ist es, mit intelligenten Fensterantrieben nicht nur das Innenraumklima, sondern gleichzeitig auch die CO2-Bilanz zu verbessern. Anhand verschiedener Referenzprojekte – darunter der Reichstag in Berlin oder der Prime Tower in Zürich – zeigt WindowMaster, wie sich dies mit den Produkten des Unternehmens umsetzen lässt. Um maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Vorhaben zu ermitteln, stehen Interessierten der Luftwechselraten-Rechner sowie der Antriebsfinder als kostenfreie Tools zur Verfügung. Auch 3D-BIM-Daten und Installationsvideos werden unter dem Reiter „Hilfsmittel“ angeboten. Den richtigen Ansprechpartner für die technische Beratung finden Besucher der Seite mit nur einem Klick. „Ziel des Relaunches war es, unseren Kunden zielgerichtet und nutzerfreundlich alle für sie wichtigen Informationen schnell und einfach zugänglich zu machen“, erklärt Laura Starkey, Head of Digital Marketing bei WindowMaster. Im Rahmen der Neugestaltung hat sich das Unternehmen deshalb mit dem direkten Feedback bisheriger Besucher auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist eine responsive Unternehmenswebseite, die nicht nur inhaltlich, sondern auch mit klaren Strukturen und einem ansprechenden Layout überzeugt.

Mit intelligenten Fensterantrieben und Steuerungen sowie durchdachten Regelsystemen bietet die WindowMaster GmbH nachhaltige Lösungen für das Raumklima mit kontrollierter natürlicher Lüftung. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und ist in Dänemark, Deutschland, Großbritannien und Norwegen sowie der Schweiz und den USA mit eigenen Vertriebsbüros vertreten. Zudem verfügt es über ein internationales Netzwerk zertifizierter Partner. Neben den Lösungen zur natürlichen und hybriden Lüftung liefert WindowMaster zertifizierte Komplettsysteme und Komponenten für den Rauch- und Wärmeabzug. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von technisch ausgefeilten und energetisch optimierten Lösungen. Die Produkte von WindowMaster werden in über 20 Ländern und einer Vielzahl von Gebäuden – zum Beispiel im Büro-, Sport- und Bildungsbereich – eingesetzt.

