Starker Text für die Unternehmenskommunikation

Gerade in außergewöhnlichen Zeiten ist eine professionelle und empathische Kommunikation wichtig. Was hat sich durch Corona geändert und was wird bleiben?

Hierauf gibt es zahlreiche Antworten und noch mehr Spekulationen. Klar ist auf jeden Fall, die „Neue Normalität“ wird noch einige Zeit anhalten. Für die Menschen bedeutet das eine enorme Umstellung. Für Unternehmen und Handel ist zwingend ein Umdenken notwendig, um den Herausforderungen der Pandemie gewachsen zu sein. Allen Veränderungen zum Trotz bleibt eines: Eine professionelle Kommunikation ist für den Erfolg von Unternehmen, Handel und Arztpraxen essenziell. Aktuell mehr denn je.

Seit 20 Jahren arbeitet die Kommunikationsagentur textpower.de für eine Kommunikation, die inspiriert und Erfolge erzielt. Für eine Zukunft, in der Verantwortung keine Last, sondern Teil der Lebensfreude ist. Das erfordert frisches Denken und Innovationen. Bestehendes bewahren und trotzdem neue Wege gehen – eine Herausforderung für Unternehmen, die nicht nur Schritt halten, sondern einige Schritte voraus sein wollen. Wie lassen sich Ziele und Werte besser vermitteln als mit einer überzeugenden Kommunikation? Nicht nur für den Moment begeistern, sondern nachhaltig wirken – das erreichen starke Texte, die individuelle Unternehmens-Botschaften anschaulich in Worte fassen.

Nachhaltigkeit ist die neue Verantwortung

Es ist die Qualität, die zählt – nicht allein die der Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die der nachhaltigen Unternehmenswerte. Diese zu unterstreichen und zu verstärken – darauf konzentriert sich die Kommunikationsagentur Textpower, Mannheim, zusammen mit ihren Kunden im deutschsprachigen In- und Ausland. Menschen erreichen mit authentischen Botschaften, die für das Unternehmen wichtig sind, darum geht es in einer professionellen und empathischen Kommunikation. Das Textpower-Team spürt Ideen nach und greift Chancen auf für eine lebenswerte Zukunft. Hierzu gehört auch das eigene Streben nach Nachhaltigkeit, das jede*r Einzelne privat und geschäftlich so gut wie möglich umsetzt.

Website-Relaunch – 20 Jahre Textpower im frischen Gewand

Mitten im Lockdown wagte sich die neue Website ans Licht des WWW. Dass der Webauftritt gelungen ist, zeigen die positiven Rückmeldungen der Besucher. „Die Website ist freundlich, klar und informativ“, so das Feedback eines Kunden aus der Metallbau-Branche. „Das hat mich dazu motiviert, das Telefon in die Hand zu nehmen. Aktuell arbeiten wir an dem Relaunch unserer Homepage. Frau Wensky hat auf Anhieb verstanden, worum es uns geht. Im Gespräch kamen wir auch auf die Aspekte der Nachhaltigkeit zu sprechen. Dies war für uns neu. Umso erstaunlicher, dass wir nach gezielten Fragen entdeckt haben, dass wir bereits in Vielem nachhaltig handeln.“

Textpower ist eine Agentur für Kommunikation in Mannheim

Inhaberin Judith Wensky unterstützt seit 20 Jahrem mit ihrem Team große und mittelständische Unternehmen aus Industrie und Gesundheit sowie Verbände und Führungskräfte in allen Fragen der Kommunikation: Corporate Communication, Employer Branding, Sustainability, Change.

Schwerpunkt ist die erfolgreiche Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten. Hierzu gehören Werbetext und PR-Text für Online- und Print-Medien sowie die Kreation und Abwicklung komplexer Projekte. Weitere Informationen zu Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung bietet Textpower unter textpower.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Textpower

Frau Judith Wensky

Lange Rötterstraße 66

68167 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621 81099518

web ..: http://www.textpower.de

email : kontakt@textpower.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Textpower

Frau Judith Wensky

Lange Rötterstraße 66

68167 Mannheim

fon ..: 0621 81099518

web ..: http://www.textpower.de

email : kontakt@textpower.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zwei Räder, ein Land – Eine literarische Collage über Deutschland