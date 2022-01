Starkes fundamentales Umfeld für Rohstoffe

Auch wenn das neue Jahr nicht so rosig für Gold begann, erwarten Analysten steigende Goldpreise.

Es gibt diverse Gründe, warum der Goldpreis im Jahr 2022 über 2.000 US-Dollar je Feinunze steigen kann. Zum einen ist es die Inflation, die zunehmend problematischer und hartnäckiger wird als anfangs angenommen. Zum anderen werden die Realzinsen stark negativ bleiben. Allein diese beiden Gründe sollten Kaufsignale für Goldinvestoren generieren. In Zeiten negativer Realzinsen erwirtschaftete Gold durchschnittlich nämlich hervorragende 21 Prozent Jahresrendite. Hinzu kommt, dass die Erwartung von drei Zinserhöhungen im laufenden Jahr bereits eingepreist ist. Gerechnet wird mit einem Zinserhöhungszyklus ab März. Sollten sich dabei Änderungen ergeben und weitere Unsicherheiten, dann kann der Goldpreis davon nur profitieren.

Auch die Weltwirtschaft läuft nicht so rund, wie man es gerne hätte. Schwächelt die Konjunktur weiterhin, so dürfte es für Zentralbanken schwierig werden, Straffungsmaßnahmen durchzusetzen. Denn bei Staatsschulden von fast 30 Billionen US-Dollar sind höhere Zinszahlungen natürlich äußerst problematisch. Bei der Betrachtung der Vergangenheit zeigt sich zudem, dass in Zinserhöhungszyklen der Fed, etwa zwischen 2015 und 2019 oder zwischen 2004 und 2005, der Goldpreis deutlich angestiegen ist. So erhöhte die Fed zwischen 2015 und 2019 neunmal die Zinsen und gleichzeitig ging der Goldpreis um fast 35 Prozent nach oben. Ähnliches geschah auch in den 1970er Jahren.

Da besteht also kein Grund am Werterhaltungsvehikel Gold zu zweifeln. Anleger könnten sich daher Werte wie Gold Terra Resource oder Caledonia Mining anschauen.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=cvm8Dv_f9Pc – arbeitet in den Nordwest-Territorien am Yellowknife City Goldprojekt, einem großen Projekt mit früher produzierenden Goldminen.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=99SkpxGuyRA – produziert seit Jahren erfolgreich in Simbabwe in der Blanket-Goldmine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource und Caledonia Mining.

