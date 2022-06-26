Start der US-GreenCard-Lotterie DV-2027 verschoben – Zeitpunkt noch unklar

Die US GreenCard Lotterie findet seit 1994 jährlich statt – nun wurde sie zum ersten Mal kurzfristig verschoben

Berlin, Oktober 2025 – Die diesjährige Einreichungsphase für die US-GreenCard-Lotterie DV-2027 verzögert sich. Traditionell beginnt die Registrierungsfrist am 1. Oktober und endet Anfang November. 2025 jedoch wurde der Start bislang nicht bekannt gegeben – ein Novum in der Geschichte des Programms.

Hintergrund der Verzögerung dürfte unter anderem die Unsicherheit rund um den andauernden Government Shutdown in den USA sein. Dabei handelt es sich um eine haushaltspolitische Blockade, bei der staatlichen Behörden die finanziellen Mittel ausgehen. Auch die Einführung einer neuen Teilnahmegebühr von 1 US-Dollar, die künftig für jeden Lotterieantrag erhoben werden soll, könnte zur Verschiebung beigetragen haben. Das zuständige US-Außenministerium hat hierzu bislang keine offiziellen Angaben gemacht.

Die staatlich anerkannte Auswanderungsberatungsstelle The American Dream aus Berlin rechnet nunmehr mit einem Start der Lotterie im Verlauf des Novembers. „Die Verzögerung zeigt, wie stark politische und administrative Prozesse inzwischen auch internationale Programme wie die GreenCard-Lotterie beeinflussen. Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein – der Einreichungszeitraum kann jederzeit kurzfristig starten“, erklärt Holger Zimmermann, Geschäftsführer von The American Dream.

Auf der Website www.americandream.de können sich Bewerberinnen und Bewerber registrieren, um benachrichtigt zu werden, sobald der Starttermin feststeht. The American Dream übernimmt dabei die fristgerechte und formgerechte Abwicklung der Teilnahme und sorgt dafür, dass der Antrag auch unter veränderten Bedingungen rechtssicher eingereicht wird.

The American Dream ist eine staatlich zugelassene Auswanderungsberatungsstelle mit Sitz in Berlin und betreut GreenCard-Interessierte aus Deutschland und Europa seit 1996. Sie ist damit die weltweit die älteste noch existierende Institution rund um die Greencard-Verlosung der USA. Neben dieser Dienstleistung wird auch Beratung in allen anderen Bereichen der Einreise in die USA mit den verschiedensten Visumsarten geboten.

