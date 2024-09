Start des neuen Gütesiegels „Nachhaltiges Unternehmen“: Wegweiser für eine grünere Wirtschaft

In Kooperation mit „ROBIN GUT“ wurde durch die DGQA ein neues Gütesiegel ins Leben gerufen.

Berlin, 25.09.2024 – Mit dem Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen“ haben Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, ihr Engagement für Umwelt und Gesellschaft sichtbar zu machen. Das Gütesiegel wurde durch die DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH in enger Kooperation mit der Umweltorganisation ROBIN GUT entwickelt und setzt neue Maßstäbe in der Anerkennung und Förderung ökologisch und sozial verantwortlicher Unternehmenspraktiken.

ROBIN GUT wird u.a. vom bekannten Journalisten und TV-Moderator Dieter Könnes geleitet, der für sein langjähriges Engagement im Bereich Umwelt- und Klimaschutz weithin anerkannt ist. Durch seine Expertise und seine öffentliche Präsenz wird das neue Gütesiegel sowohl in der Wirtschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit auf großes Interesse stoßen.

„Unser Gütesiegel Nachhaltiges Unternehmen steht für höchste Standards in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.“, sagt Frank Mutschke, Geschäftsführer bei der DGQA. „Unternehmen, die dieses Siegel tragen, haben sich verpflichtet, ihre Geschäftspraktiken kontinuierlich zu verbessern und den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen Lösungen zu begegnen.“

Das Gütesiegel wurde entwickelt, um Unternehmen zu würdigen, die herausragende Leistungen in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zeigen. Die Kriterien für die Vergabe des Siegels orientieren sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Standards. „Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man einmal erreicht, sondern ein ständiger Entwicklungsprozess.“, so Frank Mutschke weiter.

Könnes ergänzt: „Dieses Gütesiegel ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu fördern und sichtbar zu machen. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können und sollen. Gemeinsam können wir vieles erreichen. Gemeinsam können wir unsere Welt enkelfähiger machen.“

Unternehmen, die sich für das Gütesiegel interessieren, können sich ab sofort über die Website der DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanlysen mbH bewerben. Weitere Informationen zu den Kriterien und dem Bewerbungsprozess finden Sie ebenfalls online.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbh

Herr Frank Mutschke

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030/61 08 20 720

fax ..: 030/61 08 20 729

web ..: https://dgqa.de

email : info@dgqa.de

Über die DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbh:

Die DGQA – Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH wurde auf eine gemeinsame Initiative von Unternehmern und Verbrauchern gegründet – und zwar für Unternehmer und Verbraucher.

Ziel dabei war und ist es, mit der Verleihung von Gütesiegeln durch externe, fachlich fundierte Experten eine objektive Alternative zu bieten zu bloßen subjektiven, schwer einzuschätzenden Kundenbewertungen.

Über ROBIN GUT:

ROBIN GUT ist eine unabhängige Initiative, die vom bekannten TV-Moderator und Journalisten Dieter Könnes gegründet wurde und sich für Nachhaltigkeit im Sinne der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele engagiert. Gegründet als gemeinnütziger Verein und jetzt als Initiative fortgeführt, setzt sich ROBIN GUT für konkrete Projekte im Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und ressourcenschonendes Handeln ein. Sie vernetzt Unternehmen, Privatpersonen und Organisationen, schafft Bewusstsein durch Kampagnen, Videopodcasts und Pflanzaktionen und gibt Anreize zum nachhaltigen Handeln.

