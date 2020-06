StartUp Gründer Max Wellner aus Nürnberg startet CosplayHero, um Cosplayer zu connecten

Cosplay ist populärer denn je und verbindet Menschen aus aller Welt. Max Wellner, durch Social Media besser bekannt als SnowDragon, hat eine Website ins Leben gerufen, die Cosplayer und Fans verbindet

Das Cosplay, der Akt des Verkleidens als Figur aus den populären Medien (Filme, Comics, Videospiele usw.), hat sich seit einigen Jahren ausgeweitet und ist als Folge dieser Expansion im gesamten Internet explodiert. In der Regel sind Cosplayer nicht miteinander verbunden – sie bilden kleine Gruppen in ihrer lokalen Umgebung und treffen sich dann auf Conventions.

Der deutsche Cosplayer und StartUp Unternehmer Max Wellner, der auf Social Media auch als SnowDragon bekannt ist, sah jedoch, dass es in der Welt des Cosplay einen unerschlossenen Markt gab. Sie konnten zwar Websites wie Twitter, Facebook und Instagram nutzen, um sich mit anderen Cosplayern zu vernetzen, aber es gab nicht diesen einen Ort, an dem sie alle Ressourcen erhalten konnten, die sie für ein gutes Cosplay benötigen.

Das Ergebnis – eine Website, die jetzt CosplayHero heißt. Die Website wurde im Jahr 2020 entwickelt und verfügt über mehrere Ressourcen & Guides, die speziell für Cosplayer konzipiert sind. Cosplayer haben nicht nur die Möglichkeit, die benötigten Materialien zu kaufen, sondern die Website bietet auch eine Reihe von Optionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Cosplayern zugeschnitten sind.

„Ich habe viele Ideen und Konzepte sowohl mit unerfahrenen als auch mit professionellen Cosplayern diskutiert und viele davon bei der Gestaltung der Website übernommen.

Nach monatelanger Arbeit am Backend der Website wurde CosplayHero nun gestartet und steht Cosplayern zur Verfügung. Neue Cosplayer können sich mit anderen Cosplayern treffen und Ratschläge für ihre Reise in die Welt des Cosplay erhalten. Profi-Cosplayer können spezielle Materialien finden, Bilder ihres Cosplays austauschen und Ratschläge zu einigen ihrer Ideen einholen.

Die Website ist jetzt live und nimmt neue Benutzer auf.

Weitere Informationen über Max Wellner und seine Cosplays finden Sie

auf https://snowdragon.tv/. CosplayHero und seine Ressourcen können unter https:// cosplayhero.de/ gefunden werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CosplayHero

Herr Max Wellner

Haimendorfer Str 34

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 01512354365464

web ..: https://cosplayhero.de

email : info@cosplayhero.de

CosplayHero wurde im Jahr 2020 vom 22-jährigen deutschen Unternehmer Max Wellner gegründet. Max selbst ist auch ein Cosplayer, öffentlich bekannt als SnowDragon auf Instagram und TikTok. Am besten bekannt ist er für seine Cosplays als Link aus Legend of Zelda: Breath of the Wild und Jack Frost. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

CosplayHero

Herr Max Wellner

Haimendorfer Str 34

90571 Schwaig

fon ..: 01512354365464

web ..: https://cosplayhero.de

email : info@cosplayhero.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ideanomics-Tochter MEG schließt Mehrfachaufträge mit Auslieferung von Elektrofahrzeugen ab