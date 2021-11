STAUFF nimmt weitere Riello-Rundtaktmaschine in Betrieb

Auf weiter steigende Nachfrage bestens vorbereitet

Im ersten Halbjahr 2021 hat STAUFF, Hersteller sämtlicher Komponenten für hydraulische Leitungssysteme, eine neue Riello-Rundtaktmaschine in Betrieb genommen. Die Maschine produziert aus Schmiederohlingen aus Stahl Winkel- und T-Verschraubungen aller gängigen Baugrößen und Ausführungen für das Rohrverschraubungsprogramm STAUFF Connect. Rundtaktmaschinen dieser Bauart sind vor allem für Losgrößen ab 5.000 Stück je Fertigungslauf konzipiert. Die Rohlinge werden vollautomatisch eingespannt, mehrere Bearbeitungsschritte in einem Durchgang realisiert, Werkzeugwechsel und Einrichtezeiten reduziert. Für Händler und Hersteller im Maschinen- und Anlagenbau bedeutet das eine hohe Verfügbarkeit, selbst für kurzfristige Bestellungen großer Stückzahlen.

Carsten Krenz, Geschäftsführer STAUFF Deutschland und Produktmanager STAUFF Connect Global, geht davon aus, dass auf der „neuen“ Riello für die Produktion kleiner und mittlerer Rohrverschraubungen der Baugrößen 8L/S bis 18L in Zukunft 1,2 Mio. Werkstücke pro Jahr produziert werden: „Die weltweite Nachfrage nach Rohrverschraubungen von STAUFF ist trotz der wirtschaftlich angespannten Lage während der Corona-Krise überproportional gestiegen. Weltweit ist der Bedarf im Handel und in der Erstausrüstung groß, vor allem in den Bereichen Bau- und Landmaschinen, im Schienenverkehr und im Energiesektor.“ An den Produktionsstätten des Unternehmens in Südwestfalen stehen inzwischen drei Rundtaktmaschinen. Bereits 2018, nur wenige Jahre nach der Markteinführung von STAUFF Connect, waren 6 Mio. Euro in zwei Maschinen des italienischen Herstellers Riello investiert worden. Seitdem ist die Nachfrage weiter kontinuierlich gestiegen, der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 sogar um rund 50 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020.

Die wiederholten vorausschauenden Investitionen in Hochleistungsmaschinen zur effizienten Produktion großer Losgrößen garantieren OEM und Händlern eine starke Lieferperformance. Carsten Krenz rechnet mit weiter steigender Nachfrage nach STAUFF Connect und führt sie u.a. auf das Konzept STAUFF Line zurück: „Unser Produktprogramm beinhaltet sämtliche Komponenten für hydraulische Leitungssysteme aus eigener Entwicklung und Herstellung, d.h. systemorientiert konzipiert, aufeinander abgestimmt und in hoher Qualität im eigenen Haus produziert.“ Dabei gehen die Vorteile für Maschinen- und Anlagenbauer weit über die des Single Sourcings hinaus. Das Konzept STAUFF Line beinhaltet sämtliche Dienstleistungen rund um das hydraulische Leitungssystem von der Konzeption und Auslegung bis zur Lieferung vorkonfektionierter Leitungen. Damit trifft das Familienunternehmen mit Niederlassungen in 18 Ländern einen Trend im internationalen Maschinen- und Anlagenbau: sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und andere, wie etwa die Hydraulik, an Spezialisten auszugliedern. „Um dieser Verantwortung weltweit gerecht zu werden, wird auch an unseren internationalen Standorten in die Ausstattung, wie etwa eigene Rohrbiegezentren, investiert, um den Kunden immer mehr Produktionsschritte abnehmen zu können“, so Carsten Krenz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Herr Boris Mette

Im Ehrenfeld 4

58791 Werdohl

Deutschland

fon ..: 02392 / 916 154-0

web ..: https://www.stauff.com

email : marketing@stauff.com

Über die STAUFF Gruppe

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben die Unternehmen der STAUFF Gruppe Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zum Produktprogramm zählen aktuell etwa 40000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Basis eigener Entwicklungen gefertigt werden.

Niederlassungen in 18 Ländern und die enge Zusammenarbeit mit einem flächendeckenden Netzwerk aus Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen Industrieländern stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind mehr als 1300 Mitarbeiter für die STAUFF Gruppe tätig, davon 567 in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Unternehmen der STAUFF Gruppe einen Außenumsatz von über EUR 256 Mio. erwirtschaftet.

www.stauff.com

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Selbachstr. 2

53773 Hennef

fon ..: 02242-90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : wilbertz@amedes.de

