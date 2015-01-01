  • Stefan Kühn – Co2Coin – CCC

    Strategische Weichenstellung durch Stefan Kühn – Erfolgreicher Verkauf von Clima Coin und Co2Coin markiert neuen Meilenstein in der Krypto- und Umweltökonomie

    Der Unternehmer und Visionär Stefan Kühn hat den erfolgreichen Verkauf seiner Kryptowährungen Clima Coin (CC) und Co2Coin (CCC) abgeschlossen. Kühn, ehemals Vorstand der Autark-Gruppe und weiterer Initiator zahlreicher innovativer Projekte an der Schnittstelle von Wirtschaft und Nachhaltigkeit, setzt damit erneut ein Zeichen für zukunftsorientierte Konzepte, die wirtschaftlichen Fortschritt mit ökologischer Verantwortung verbinden. Bereits seit 2021 treibt er gemeinsam mit seinem Partner Guido Dransmann die Idee voran und hat früh entscheidende Vertriebskontakte geknüpft.

    Als Familienunternehmen aufgestellt, konnte Kühn zudem seine Tochter als Geschäftsführerin der ersten Gesellschaft für den Clima Coin gewinnen – ein klares Signal für Kontinuität und generationenübergreifendes Engagement. Die langjährige rechte Hand von Kühn, der sehr erfahrene Thomas Krause, konnte nicht nur für das Backoffice gewonnen werden, sondern auch als Geschäftsführer für eine weitere Clima Coin Gesellschaft. Aus steuerlichen und rechtlichen Umständen ging es zeitgleich mit der weiteren Gesellschaft dann nach England.

    Co2Coin als Modellprojekt für Klimaschutz

    Während der Clima Coin den Weg als Pilotprojekt ebnete, gilt der Co2Coin als Durchbruch. Die Kryptowährung basiert auf Blockchain-Technologie und ist unmittelbar mit Klimaschutzprojekten verbunden, aus denen CO?-Zertifikate entstehen. Nutzerinnen und Nutzer leisten so nicht nur einen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen, sondern können zugleich am Wertzuwachs einer innovativen digitalen Währung partizipieren.

    Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Akzeptanz

    Besonderes Augenmerk liegt auf einfacher Handhabung und Vertrauen. Mit Anwendungen wie dem GoWallet wird die Nutzung des Co2Coin deutlich vereinfacht, Transaktionen lassen sich mit wenigen Klicks durchführen. Gleichzeitig wird der Dialog mit Unternehmen und Organisationen intensiviert, um die Akzeptanz weiter zu stärken. Modernste Verschlüsselungstechnologien garantieren höchste Standards bei Transparenz und Sicherheit – zentrale Voraussetzungen für nachhaltiges Vertrauen in einem dynamischen Marktumfeld.

    Perspektiven für Wirtschaft und Klimapolitik

    Der Erfolg des Co2Coin verdeutlicht, wie stark das Interesse an nachhaltigen Krypto-Projekten international wächst. Beobachter sehen darin ein Beispiel für den Trend, ökologische Verantwortung konsequent in moderne Wirtschaftsstrukturen zu integrieren.

    Für Stefan Kühn bedeutet der Verkauf nicht nur den erfolgreichen Abschluss einer Etappe, sondern auch den Startschuss für eine breitere Diskussion: Wie können digitale Währungen zu einem wirkungsvollen Hebel im globalen Kampf gegen den Klimawandel werden?

