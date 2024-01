Stefan Kühn: Gold und Bitcoin – Zwei Assetklassen im Vergleich

Ein Blick auf die historische Entwicklung und die aktuellen Aussichten

Gold und Bitcoin im Fokus der Investoren

Gold und Bitcoin sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Anleger gerückt. Die Entwicklung des Goldpreises von knapp über 400 US-Dollar pro Unze im Jahr 2004 auf 1.900 US-Dollar im Jahr 2011 hat viele Anleger beeindruckt. Die Marktkapitalisierung von Gold vervielfachte sich von 2 auf 10 Billionen USD. Mit dem Aufkommen von Bitcoin und den Hoffnungen, die durch Exchange Traded Funds (ETFs) geweckt werden, fragen sich Anleger, ob Kryptowährungen in die Fußstapfen des erfolgreichen Goldes treten können. Diese Frage wirft jedoch auch kritische Überlegungen auf, so der Ökonom Stefan Kühn.

Gold: Eine lange Erfolgsgeschichte!

Die Geschichte des Goldes als Wertaufbewahrungsmittel reicht weit zurück. Im Jahr 2004 notierte Gold bei bescheidenen 400 US-Dollar pro Unze. Innerhalb von sieben Jahren stieg der Preis auf beeindruckende 1.900 US-Dollar. Diese Entwicklung führte zu einer Verfünffachung der Marktkapitalisierung von Gold auf 10 Billionen USD. Angesichts dieser Erfolgsstory ist es verständlich, dass Investoren dem Bitcoin ähnliche Höhen erhoffen.

Bitcoin: Aufstieg aus der Nische?

Die Einführung von Exchange Traded Funds (ETFs) auf Bitcoin hat bei einigen Anlegern Erwartungen geweckt. Sie hoffen, dass Bitcoin sein Nischendasein hinter sich lässt und eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Gold schreibt. Doch Vorsicht ist geboten, wenn man die Geschichte des Silbers betrachtet. Im Gegensatz zu Gold konnte Silber trotz ETFs nicht den gleichen Effekt erzielen.

Die Unterschiede zwischen Gold und Bitcoin: Währung vs. Spekulationsobjekt

Es gibt wichtige Unterschiede zwischen Gold und Bitcoin, die bei der Bewertung als Anlageklasse berücksichtigt werden müssen. Erstens ist Gold die Grundlage des Geldes. Mit anderen Worten: Geld ist eine Abstraktion von Gold. Diese fundamentale Verbindung zwischen Gold und Geld besteht seit Jahrhunderten und hat das Vertrauen der Menschen in das Edelmetall gestärkt.

Bitcoin hingegen hat keinen intrinsischen Wert. Der Wert von Bitcoin ergibt sich aus einer Konvention. Er wird von den Marktteilnehmern als Zahlungs- und Spekulationsmittel akzeptiert, hat aber keinen historischen Bezug zu einer realen Substanz. Das Prinzip „Geld ist, was gilt!“ trifft auf Bitcoin zu. Obwohl Bitcoin an Akzeptanz gewinnt, steht es noch vor der Herausforderung, sich als allgemein anerkannte Währung zu etablieren.

Marktkapitalisierung und Etablierung: Gold im Vergleich zu Bitcoin

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin bei rund 850 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu Gold ein geringer Wert. Dennoch hat sich Bitcoin als alternative Anlageklasse etabliert. Die Frage ist nun, ob Bitcoin weiter an Bedeutung gewinnen wird und ob es in der Lage ist, eine breitere Akzeptanz als Zahlungsmittel zu erlangen.

Die Rolle von ETFs und die Risiken des „Flight to Junk

Der Einsatz von ETFs auf Bitcoin hat zweifellos das Interesse institutioneller Investoren geweckt. Sie sehen darin eine Möglichkeit, in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen, ohne direkt in Bitcoin investieren zu müssen. Anleger sollten jedoch vorsichtig sein und die Risiken des ‚Flight to Junk‘ berücksichtigen. Der Ökonom Stefan Kühn glaubt, dass ein ähnlicher Effekt wie bei Silber auch bei Bitcoin auftreten könnte. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Gold und Bitcoin zu verstehen.

Herausforderungen und Möglichkeiten für Bitcoin

Insgesamt ergeben sich für Bitcoin sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Während die Einführung von ETFs das Interesse und die Akzeptanz von Bitcoin steigern könnte, muss die Kryptowährung erst noch beweisen, dass sie eine langfristig stabile und akzeptierte Anlageklasse ist. Der Vergleich mit Gold verdeutlicht die historische Bedeutung und das Vertrauen, das Gold als Wertaufbewahrungsmittel genießt. Bitcoin muss einen ähnlichen Weg gehen, um langfristig erfolgreich zu sein. Anleger sollten daher ihre Investitionen in Bitcoin mit Vorsicht angehen und die spezifischen Risiken dieser aufstrebenden Anlageklasse verstehen. Die Dynamik des ‚Flight to Junk‘ sollte als Warnung dienen, dass nicht jede vermeintlich vielversprechende Anlageklasse den Erfolg von Gold wiederholen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SK Coaching – Stefan Kühn

Herr Stefan Kühn

Binnenweg 7

57076 Siegen

Deutschland

fon ..: 0800 8811885

web ..: https://sk-finance-scout.com

email : info@sk-finance-scout.com

Stefan Kühn ist Ökonom und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Wandel der Wirtschaft, den Interdependenzen der Märkte und den politischen Einflüssen auf Unternehmen, Gesellschaft und Geldmarkt. Dabei beschränkt er sich nicht auf rein wissenschaftliche Methoden, sondern bezieht seine Erkenntnisse aus seiner langjährigen Tätigkeit als Unternehmer und Berater des Managements überwiegend börsennotierter Unternehmen.

Pressekontakt:

SK Coaching

Herr Stefan Kühn

Binnenweg 7

57076 Siegen

fon ..: 0800 8811885

email : info@sk-finance-scout.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachhaltiges Reisen im Greentravel Magazin: Praktische Tipps für eine grüne Zukunft Geldpolitische Entscheidungen werden Goldpreis antreiben