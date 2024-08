Stefan Kühn: Schuldenrekord in den USA – eine alarmierende Entwicklung für die Weltwirtschaft

Die US-Staatsverschuldung hat einen neuen Rekordstand erreicht und damit weltweit für Aufsehen gesorgt.

Der Ökonom Stefan Kühn äußert sich zu den beunruhigenden Entwicklungen, die die Verschuldung der Vereinigten Staaten nicht nur für die USA selbst, sondern auch für die Weltwirtschaft mit sich bringt. Mit einem aktuellen Schuldenstand von über 35 Billionen US-Dollar haben die Vereinigten Staaten einen beispiellosen Schuldenberg angehäuft, der pro Kopf der Bevölkerung rund 105.000 US-Dollar und pro Haushalt unglaubliche 266.000 US-Dollar beträgt. Diese Entwicklung wirft ernsthafte Fragen über die fiskalische Nachhaltigkeit und die langfristigen wirtschaftlichen Aussichten auf.

Historischer Überblick und Ursachen der Verschuldung

Die US-Staatsverschuldung ist seit Jahren ein wachsendes Problem, das durch verschiedene Faktoren verschärft wurde. Seit der globalen Finanzkrise 2008 haben die USA kontinuierlich Schulden aufgenommen, um die Wirtschaft zu stützen und umfangreiche Konjunkturprogramme zu finanzieren. Während der COVID-19-Pandemie verschärfte sich die Situation, da massive staatliche Hilfsprogramme und Konjunkturpakete notwendig waren, um die Auswirkungen der Krise abzufedern. Diese Maßnahmen haben die Staatsverschuldung auf ein neues Niveau getrieben.

Stefan Kühn betont, dass die hohe Verschuldung in den vergangenen Jahren durch eine Kombination aus expansiver Fiskalpolitik und niedrigen Zinsen begünstigt wurde. „Die USA haben jahrelang von einer Politik des billigen Geldes profitiert, die zu einem rasanten Schuldenanstieg geführt hat. Nun sind wir aber an einem Punkt angelangt, an dem diese Strategie an ihre Grenzen stößt“, so Kühn.

Aktueller Stand und Auswirkungen

Stefan Kühn unterstreicht die Bedeutung der Herabstufungen: „Wenn führende Ratingagenturen ihre Einschätzungen zur US-Verschuldung nach unten korrigieren, ist das ein ernstzunehmendes Signal an die Finanzmärkte. Es zeigt, dass das Vertrauen in die fiskalische Stabilität der USA schwindet, was potenziell weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft haben kann.“

Das Weiße Haus hat die Herabstufungen jedoch nicht einfach hingenommen. Die Regierung war mit den negativen Prognosen der Ratingagenturen nicht einverstanden und verwies darauf, dass die USA trotz der hohen Verschuldung eine robuste Wirtschaft und starke Fundamentaldaten hätten. Kritiker argumentieren jedoch, dass eine solche Verschuldung selbst in einem starken wirtschaftlichen Umfeld nicht nachhaltig sei.

Langfristige Aussichten und wirtschaftliche Risiken

Die hohen Schulden und Zinszahlungen haben langfristige Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und die Stabilität der Weltwirtschaft. Stefan Kühn warnt davor, dass die USA in eine Schuldenfalle geraten könnten, wenn es nicht gelingt, die Ausgaben zu senken oder die Einnahmen deutlich zu erhöhen. Ein solches Szenario könnte zu einer weiteren Herabstufung der Kreditwürdigkeit und zu steigenden Zinsen führen, was die Refinanzierung der Schulden noch teurer machen würde.

Darüber hinaus könnten steigende Zinszahlungen andere wichtige staatliche Ausgabenbereiche wie Bildung, Gesundheit und Infrastrukturprojekte einschränken. Dies könnte die soziale Ungleichheit verschärfen und langfristig das Wirtschaftswachstum bremsen. Kühn betont, dass jetzt Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Schuldenwachstum zu bremsen und die fiskalische Nachhaltigkeit wiederherzustellen.

„Die USA müssen dringend eine umfassende Reform ihrer Fiskalpolitik in Angriff nehmen. Dazu gehört eine Kombination aus Ausgabenkürzungen, einer Reform des Steuersystems und möglicherweise sogar einer Umschuldung. Ohne solche Maßnahmen könnten die USA auf eine schwere Finanzkrise zusteuern“, warnt Kühn.

Globale Implikationen und Schlussfolgerungen

Die US-Staatsverschuldung hat nicht nur Auswirkungen auf die USA selbst, sondern auch auf die Weltwirtschaft. Da der US-Dollar die wichtigste Reservewährung der Welt ist, könnte eine Verschärfung der Schuldenkrise zu erheblichen Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten führen. Andere Länder, die in großem Umfang US-Staatsanleihen halten, könnten ebenfalls betroffen sein, da eine Abwertung des US-Dollars oder ein Anstieg der US-Zinsen ihre eigenen Währungen und Volkswirtschaften destabilisieren könnte.

Stefan Kühn schließt seinen Bericht mit einem eindringlichen Appell an die Politik: „Die USA stehen am Scheideweg. Die Entscheidung, wie sie mit ihrer enormen Verschuldung umgehen, entscheidet nicht nur über die Zukunft der US-Wirtschaft, sondern auch über die Stabilität des globalen Finanzsystems. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jetzt mutige und entschlossene Maßnahmen ergriffen werden, um die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten.

Die Situation erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und anderen führenden Wirtschaftsnationen, um die potenziellen globalen Risiken zu minimieren und eine stabile und nachhaltige wirtschaftliche Zukunft sicherzustellen. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob die USA ihre Schulden in den Griff bekommen oder in eine neue Finanzkrise geraten.

