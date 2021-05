Stehtische und Bierstehtische auf klappmoebel.de

Oelde, den 09.05.2021. Im online Shop von klappmoebel.de findet man Stehtische oder Bierstehtische zu günstigen Preisen. Auch ein Kauf auf Rechnung ist möglich.

Bei Klappmöbel Lönne gibt es alle Variationen an klappbaren Steh- und Sitzmöglichkeiten. Gerade mit den steigenden Temperaturen sorgt eine einladende Ausstattung an Möbeln für das richtige Ambiente in jeder Verkaufsstätte mit Außenbestuhlung, aber auch im eigenen Haus oder Garten.

Der unkomplizierte Auf-und Abbau macht, in Kombination mit einer platzsparenden Lagerung und einem wenig komplexen Transport, Stehtische zum idealen Möbelstück. Zusätzlich legt das professionelle Team von Klappmöbel Lönne größten Wert auf die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien bei der Fertigung ihrer Waren. Gerade das Sortiment an Stehtischen im Onlineshop auf klappmoebel.de, bietet ein herausragendes Angebot. Dabei lassen sich die verschiedenen Arten an Stehtischen visuell gut voneinander unterscheiden. Vom klappbaren Hochtisch, über den Tisch mit Säulengestellt, bis hin zum Bierstehtisch ist alles dabei.

Besonders hervorzuheben sind die Bierstehtische, welche aus Stahl gefertigt und somit flexibel eingesetzt werden können. Beispielsweise bietet sich eine Verwendung als Buffet- und Bartisch an. Durch den Höhenunterschied zu einem normalen Tisch sorgt die Verwendung dieses Möbelstücks schnell für eine entspannte Stimmung bei den Gästen. Rund fünf Personen finden an einem Bierstehtisch Platz und durch das quadratische Design der Abstellfläche lassen sich die Tische sehr platzsparend aufstellen.

Gerade im Fokus auf Kunden die planen eine größere Veranstaltung auszurichten, bietet der Onlineverkauf von Klappmöbel Lönne das Angebot Bierstehtische auf Rechnung zu kaufen. Auf der Webseite klappmoebel.de können sich die Kunden auch noch mit den passenden Hockern und Bänken zu ihren erworbenen Stehtischen versorgen und somit ihren Gästen eine kombinierte Auswahl an Steh- und Sitzmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Günstige Preise, Qualität und Vielfalt machen die Stehtische des Klappmöbelherstellers Klappmöbel Lönne zu einem empfehlenswerten Angebot.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carl Lönne und Sohn GmbH

Herr R. Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

Deutschland

fon ..: +49(0)2522/4665

web ..: https://www.klappmoebel.de

email : info@klappmoebel.de

