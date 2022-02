Steigender Silberbedarf für elektrische und elektronische Anwendungen

Silber besitzt eine doppelte Funktion, ist Industriemetall und Anlagemetall.

In der Industrie wird, so das Silver Institute, für das laufende Jahr mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Verantwortlich dafür ist zum einen die boomende Photovoltaikbranche, zum anderen der zunehmend elektrisierte Automobilsektor und Anwendungen im Zusammenhang mit dem 5G-Netz. Auch viele Mobilgeräte kommen nicht ohne Silber aus. Beim Blick auf physische Silberinvestitionen sollte es, so die Prognosen, im Jahr 2022 zweistellige Zuwächse geben. Unsicherheiten, Krisenherde wie gerade das Debakel um die Ukraine sowie ein großer Inflationsdruck sollten Privatanleger vermehrt nach Silber greifen lassen. Dies gelte auch für Indien, wo sich die wirtschaftlichen Umstände verbessern und die privaten Inder mehr Geld für Silber haben.

Bei mehreren großen Volkswirtschaften wurden zu Beginn des laufenden Jahres die Wachstumserwartungen für das Bruttoinlandsprodukt nach unten geschraubt. Sollte nun also der US-Zinserhöhungszyklus geringer ausfallen, als angenommen – und so sieht es derzeit aus – dann sollte ein weiter steigendes Anlegerinteresse auch für höhere Preise beim Silber sorgen. Die Ukraine-Krise verschärft sich nämlich, was den Gold- und auch den Silberpreis bewegt. Anders als Gold, ist Silber das Mittel für die Verminderung von Kohlendioxidemissionen und daher sollten mehr diese langfristigen Chancen für Silber im Blickpunkt stehen, damit auch Bergbauunternehmen mit Silber wie etwa Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=1OD4jrhoYRw . Dessen Cordero-Silberprojekt liegt in Mexiko und erfreut mit sehr guten Bohrergebnissen. Noch in diesem Jahr soll eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen werden.

Auch Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=2csTryv7sEQ – befindet sich in Mexiko mit dem früher produzierenden Panuco Silber-Gold-Projekt und punktet mit Bohrergebnissen.

