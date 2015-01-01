STEIN Automation: 3D-Layouts für Kundennähe und modulare Flexibilität

Automatisierte 3D-Aufstellplanung steigert Effizienz, senkt Fehlerquote und verbessert Kundenerlebnis bei modularen Industrieanlagen

Die STEIN Automation GmbH hat ihre Aufstellplanung konsequent digitalisiert und nutzt dazu Lino® 3D layout, Lino® 2D fix und Tacton® Design Automation. Fehler in der Konstruktion werden reduziert, Angebotsprozesse deutlich beschleunigt, und Kunden profitieren von realistischen 3D-Layouts, die schnelle Freigaben und ein modernes Kundenerlebnis ermöglichen.

Der Schwarzwälder Spezialist für modulare Transfersysteme wie Transportbänder, Umsetzer und Zentriereinrichtungen hat mit Software Made by Lino® seine Aufstellplanung digitalisiert, die Fehlerquote gesenkt und die Kundenerfahrung auf ein neues Niveau gehoben.

Komplexe Anlagen in 2D zu planen, ist zeitaufwendig und fehleranfällig – auch für STEIN Automation. Zudem wünschten sich die STEIN-Kunden zunehmend 3D-Visualisierungen, deren Erstellung viel Handarbeit erforderte. Eine zukunftsfähige Lösung fand das Unternehmen auf der Design and Sales Automation Konferenz der Lino GmbH: Die dort von Anwendern präsentierten Tools zur 3D-Aufstellplanung überzeugten direkt.

Von 2D zur 3D-Aufstellplanung: Effizienzsteigerung in Konstruktion und Vertrieb

Mit der Einführung von Lino 3D layout, Lino 2D fix und Tacton Design Automation etablierte STEIN Automation eine regelbasierte, automatisierte 3D-Aufstellplanung direkt in Solidworks®. Die Konstrukteure erstellen seither komplette Anlagenlayouts per Drag-and-Drop, während das ergänzende Tool Lino 2D fix automatisch konsistente Zeichnungen generiert. Änderungen im 3D-Modell werden dabei ohne manuelle Nacharbeit übernommen – ein echter Quantensprung.

Das gilt auch für den Vertrieb bei STEIN: Denn Dank der durchgängigen Systemintegration liefert das Unternehmen heute fehlerfreie Angebote in Rekordzeit. Preis- und Stücklisten, 2D-Layouts und 3D-Modelle stehen innerhalb weniger Tage, bei kleineren Anlagen sogar binnen Stunden zur Verfügung. Die direkte Anbindung an das ERP-System ABAS sorgt zudem dafür, dass alle Daten konsistent bleiben und ohne Medienbrüche weiterverarbeitet werden.

Schneller zum Angebot – bessere Kundenerfahrung durch digitale 3D-Visualisierung

Auch die Kundenkommunikation profitiert: 3D-Layouts werden in Microsoft-Teams-Meetings live präsentiert – Änderungen, Varianten oder Freigaben lassen sich sofort abstimmen. In der Montagehalle zeigen große Displays die abgestimmten 2D- und 3D-Layouts, sodass Monteure Anlagen exakt nach digitalem Vorbild aufbauen können. Das Ergebnis: massive Zeit- und Kosteneinsparungen, ein zeitgemäßes Kundenerlebnis und eine durchgängige Datenbasis – von der ersten Anfrage, über das Angebot bis zur finalen Abnahme.

Mit der Einführung von Lino 3D layout und Lino 2D fix hat das Unternehmen seine modulare Philosophie perfekt in die digitale Welt übertragen. So wurde das Projekt für STEIN Automation zum Meilenstein auf dem Weg zur vollständig digitalen und kundenorientierten Aufstellplanung.

