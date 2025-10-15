  • Stelzenhaus-Aktion bei GARDORELLO: Jetzt kaufen und kostenlos bis Frühjahr 2026 einlagern lassen

    Wer schon jetzt an den nächsten Frühling 2026 denkt, kann sich doppelt freuen: Gardorello startet eine exklusive Aktion für alle, die ihren Kindern ein Stelzenhaus schenken möchten.

    BildDer Premiumanbieter Gardorello.de hat den Start seiner Stelzenhaus-Aktion bekanntgegeben. Kundinnen und Kunden, die jetzt ein Stelzenhaus der BIG-Serie bestellen, profitieren von einem 200-Euro-Gutschein auf den Bestpreis 2025. Gleichzeitig bietet Gardorello eine kostenlose Einlagerung bis zur Auslieferung zwischen dem 1. und 15. März 2026 an. Damit lässt sich das neue Lieblingshaus der Kinder pünktlich zum Frühjahr aufbauen – ohne Hektik in der kalten Jahreszeit.

    Mit dieser Aktion möchte Gardorello Familien die Möglichkeit geben, ihr Stelzenhaus-Projekt langfristig und stressfrei zu planen. In der Hochsaison kommt es oft zu längeren Lieferzeiten, weshalb sich eine frühzeitige Bestellung zum Bestpreis 2025 doppelt lohnt. „Mit unserer Stelzenhaus-Aktion möchten wir Familien Planungssicherheit und Vorfreude schenken. So kann das Traum-Stelzenhaus pünktlich zum Frühling aufgebaut werden – ohne Hektik, ohne Zeitdruck“, erklärt die Gardorello-Geschäftsführung.

    Die Stelzenhäuser von Gardorello werden aus hochwertiger nordischer Fichte gefertigt und überzeugen durch massive Leimbinder, ein echtes Bitumendach in Walmdachform sowie eine großzügige Stehhöhe von über zwei Metern. Ob klassisch, verspielt oder modern – Modelle wie BIG WATZI, BIG WALLI, BIG ALPI oder BIG ANNI lassen sich individuell gestalten und auf Wunsch vom hauseigenen Montageservice aufbauen.

    Interessierte finden alle Informationen zur Aktion und zu den Modellen unter www.gardorello.de/Stelzenhaeuser

    Die GARDORELLO GmbH steht für exklusive Premium-Stelzenhäuser“Made in EU“. Jedes Produkt wird individuell gefertigt und verbindet hochwertige Materialien, Sicherheit und Design zu langlebigen Lösungen für Familiengärten.

