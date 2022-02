Stephan Rölli Schötz: Die Rimmo-Invest GmbH

Stephan Rölli Schötz: Inhaber der RIMMO-INVEST AG, einem Familienunternehmen im Bereich des Immobilienhandels, das sich durch jahrelange Expertise auszeichnet.

Das Schweizer Unternehmen RIMMO-INVEST AG ist Ansprechpartner, wenn es um den Bereich der Immobilien geht, also die Aufbereitung den Verkauf von Stockwerkeigentum. Als Stockwerkeigentum wird der Miteigentumsanteil an einem überbauten Grundstück bezeichnet. Stephan Rölli Schötz ist Mitinhaber der RIMMO-INVEST AG, wo man bei jeglichen Dienstleistungen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard legt. Der Experte betont, dass es bei der RIMMO-INVEST AG nicht um das schnelle Geschäft und Profitgier geht, sondern um die beste Lösung für alle Beteiligten. Allerdings weist der Schweizer darauf hin, dass durch die Pandemie-Zeiten und das steigende Bevölkerungswachstum ein enormes Anziehen der Immobilienpreise in der Schweiz zu spüren ist. Durch diesen rasanten Aufschwung an Angebot und Nachfrage kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Für die Kunden der RIMMO-INVEST ist dies aber kein Grund zur Sorge, denn Stephan Rölli Schötz hebt hervor, dass er und seine Mitarbeiter auch in Zeiten von Corona den bestmöglichen Service für Immobilienbelange aller Art bieten.

DIE AUFGABEN EINES IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTERS

Als Immobilienbeauftrager hat Stephan Rölli Schötz die Aufgabe, sich um die Aufbereitung sowie den Kauf und Verkauf von Stockwerkeigentum zu kümmern. Darunter fallen verschiedene Aspekte wie das Erstellen von Verträgen, die Organisation von Handwerkern für Renovationen, Sanierungen und Umbauten, die Prüfung des Preis-Leistung-Verhältnisses und das Engagieren geeigneter Käufer oder Verkäufer. Diesen Kompetenzbereichen kann man nur gerecht werden, wenn man die nötige Expertise über Bautechnik, Baumaterialien und Baustoffe mit sich bringt sowie die Fähigkeit besitzt, anspruchsvolle betriebswirtschaftliche Aufgaben zu übernehmen.

WORAUF ES BEIM WERT EINER IMMOBILIE ANKOMMT

Der Wert einer Immobilie misst sich an verschiedenen Aspekten. So wird beispielsweise die Ausstattung und Bauweise berücksichtigt, sowie der allgemeine Zustand des Objekts. Stephan Rölli Schötz weiß allerdings, dass auch die Lage bei Immobilien eine ausgesprochen wichtige Rolle spielt. So unterscheidet man hier zwischen der sogenannten Mikrolage, welche die nähere Umgebung bezeichnet, und der Makrolage, die die Stadt, das Umland und die Region zusammenfasst. Bei der Mikrolage ist es zum Beispiel entscheidend, wie gut die Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist, die Entfernung zu Schulen und Kindergärten sowie das Straßenbild. Liegt eine Immobilie zum Beispiel nah einer Hauptstraße, kann das den Wert aufgrund des damit verbundenen Lärms senken. Die Makrolage ist dagegen vor allem dann entscheidend, wenn es darum geht, ob sich das Objekt in einer Stadt, auf dem Land oder in einem Ballungsraum befindet.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN IMMOBILIENMAKLER UND IMMOBILIENHÄNDLER

Ein Immobilienhändler gilt als Vermittler von Immobilien. Er wählt die passenden Objekte für die Kunden aus, egal ob sie eine Immobilie erwerben oder veräußern möchten. Wie Stephan Rölli Schötz erklärt, besitzen Immobilienmakler meist ein Portfolio von Objekten, die infrage kommen und erhalten Provision, wenn es zu einem Kauf oder Verkauf kommt. Die RIMMO-INVEST unterscheidet sich von Immobilienmaklern dadurch, dass sie auch selbst Objekte ankauft und diese selbst renovieren oder sanieren lässt, bevor sie weiterverkauft werden. Damit wird aktiv zur Wertsteigerung der Objekte beigetragen.

VERKAUFEN BEI DER RIMMO-INVEST AG

Stephan Rölli Schötz weiß, dass der Verkauf einer Immobilie eine Menge Vertrauen und Professionalität erfordert. Der Kunde muss sich stets gut aufgehoben fühlen, damit die Zusammenarbeit gelingen kann. Aus diesem Grund legt die RIMMO-INVEST AG Wert darauf, den Kunden von Anfang bis zum Abschluss der Verträge persönlich zu betreuen. Schlussendlich ist es das Ziel, die Immobilien der Kunden optimal vermarkten und dabei den bestmöglichen Marktpreis einzufahren. Grundsätzlich wird bei einem Immobilienverkauf zunächst der Marktwert des Objekts ermittelt, bevor es an die gemeinsame Festsetzung des Verkaufspreises geht. Anschließend übernimmt die RIMMO-INVEST AG die komplette Marktbearbeitung vom Entwurf von Verkaufsinseraten über die Besichtigung der Objekte durch Kaufinteressenten bis hin zu Verkaufsverhandlungen, der Ausarbeitung des Kaufvertrages sowie der Begleitung zur Beurkundung und der Übergabe des Kaufobjekts.

EINE IMMOBILIE MITHILFE DER RIMMO-INVEST AG KAUFEN

Stephan Rölli Schötz erklärt, dass auch der Kauf eines Ein- oder Mehrfamilienhauses über die RIMMO-INVEST AG möglich ist. Dafür sucht das Unternehmen stets ältere, renovierungsbedürftige Ein- oder Mehrfamilienhäuser, die anschließend aufgearbeitet werden. Die Mitarbeiter führen mit den Kunden zunächst ein persönliches Gespräch, um die Bedürfnisse der jeweiligen Personen genau erfassen zu können. Darüber hinaus umfasst ein Kaufsmandat die unabhängige Beratung, Beurteilung des Objekts, Besichtigungen mit Verkäufer und Käufer, die Kaufabwicklung, Ausarbeitung des Kaufvertrages in Zusammenarbeit mit dem Notar, die Begleitung der Partei zur Beurkundung sowie die Übergabe des Kaufobjekts an den Eigentümer.

WORAUF MAN BEIM PROFESSIONELLEN IMMOBILIENHANDEL ACHTEN SOLLTE

Ein fähiger Immobilienfachmann muss laut Stephan Rölli Schötz einige Grundsätze befolgen. Zum einen sollte ein hoher Qualitätsstandard und eine sowohl kompetente als auch effiziente Arbeitsweise selbstverständlich sein. Darüber hinaus zeugt ein über Jahre entstandenes Netzwerk nicht nur von Professionalität und Erfahrung, sondern gibt dem Kunden auch Aufschluss darüber, dass sich der Fachmann stets auf zuverlässige und fachkundige Partner stützen kann. Für Stephan Rölli Schötz ist es keine Frage, dass er für seine Kunden als erster Ansprechpartner sofort mit Rat und Tat zur Seite steht, sobald Unklarheiten auftauchen. Ein schnelles und flexibles Handeln zählt ebenfalls zur Arbeitsweise der RIMMO-INVEST Mitarbeiter dazu, da es für die Firma wichtig ist, den Kunden stets die effizientesten Lösungen und den größtmöglichen Gewinn zu bieten.

DIE RUNDUMBETREUUNG DER RIMMO-INVEST

Stephan Rölli Schötz erklärt, dass die RIMMO-INVEST den Vorteil hat, stets eigenständig und ohne Abhängigkeiten arbeiten zu können. Sollten die Mitarbeiter an einer Stelle nicht weiterkommen, profitieren sie darüber hinaus von dem umfangreichen Netzwerk, das durch jahrelange Erfahrung in der Immobilienbranche aufgebaut wurde und durch das die Kunden in sämtlichen Immobilienbelangen kompetent betreut und beraten werden können. Diskretion, Motivation und Expertise sorgen darüber hinaus für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Kunden, durch das das Familienunternehmen die Möglichkeit hat, jedem Klienten maßgeschneiderte Lösungen für persönliche Wohnangelegenheiten oder den Kauf von Immobilien als Anlage zu bieten.

