Steuerberater Gooßen – Spezialist für Unternehmensbewertungen und Nachfolgeplanung

Steuerberater Gooßen berät mit seinem Expertenteam umfassend bei Bewertungen und Nachfolge – mit steuerlichem Know-how und BWL-Kompetenz für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe.

Mit langjähriger Erfahrung in der Beratung mittelständischer Unternehmen hat sich Rigo Gooßen aus Stade auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung und Nachfolgeplanung einen Namen gemacht. Das Team der Kanzlei erstellt professionelle Bewertungsgutachten nach anerkannten Methoden und entwickelt auf dieser Basis individuelle Nachfolgekonzepte, die steuerliche, rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte integrieren. Durch die ganzheitliche Beratung werden mögliche Konflikte frühzeitig entschärft und die Weichen für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe gestellt.

Unternehmensbewertung als Fundament für Nachfolgeentscheidungen

Die professionelle Bewertung eines Unternehmens ist ein unverzichtbarer Schritt im Nachfolgeprozess und bildet die Grundlage für zahlreiche Entscheidungen – sei es bei der Festlegung eines angemessenen Kaufpreises, der Regelung von Abfindungen für ausscheidende Gesellschafter oder der steueroptimalen Gestaltung der Übergabe. Die Kanzlei von Rigo Gooßen verfügt über umfassende Erfahrung in der Anwendung verschiedener Bewertungsverfahren und kann für jede Unternehmenssituation eine fundierte Einschätzung des Unternehmenswertes liefern.

Die Herausforderung bei der Unternehmensbewertung liegt nicht nur in der korrekten Anwendung der anerkannten Methoden, sondern auch in der angemessenen Berücksichtigung der individuellen Unternehmenssituation, der Branchenspezifika und der zukünftigen Entwicklungspotenziale. Das Team von Gooßen, Heuermann und Partner bringt hier neben dem methodischen Know-how auch ein tiefes Verständnis für die Besonderheiten mittelständischer Unternehmen ein.

Anerkannte Bewertungsmethoden für fundierte Ergebnisse

Je nach Unternehmenssituation und Bewertungsanlass kommen verschiedene Bewertungsmethoden zum Einsatz, die von Steuerberater Gooßen und seinem Team souverän beherrscht werden:

– Ertragswertverfahren: Berechnung des Unternehmenswertes auf Basis der zukünftig erwarteten Erträge, diskontiert auf den Bewertungsstichtag

– Discounted-Cash-Flow-Verfahren: Bewertung auf Grundlage der zukünftigen freien Cashflows, die mit einem risikoadjustierten Zinssatz abgezinst werden

– Substanzwertverfahren: Ermittlung des Wertes anhand der im Unternehmen vorhandenen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden

– Multiplikatorverfahren: Vergleichsorientierte Bewertung anhand von branchenüblichen Multiplikatoren

Die Auswahl des geeigneten Verfahrens und die fachgerechte Anwendung erfordern ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung. Die Fachleute der Kanzlei beraten ihre Mandanten umfassend zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Methoden und empfehlen für jeden Einzelfall den optimalen Bewertungsansatz.

Berücksichtigung steuerlicher Aspekte bei der Bewertung

Ein besonderer Mehrwert der Unternehmensbewertung durch die Kanzlei liegt in der integrierten Betrachtung der steuerlichen Auswirkungen. Die Bewertung eines Unternehmens hat weitreichende steuerliche Konsequenzen, sei es im Hinblick auf Ertragsteuern, Schenkung- und Erbschaftsteuer oder gegebenenfalls Grunderwerbsteuer.

Die Experten berücksichtigen bei der Bewertung stets die steuerlichen Implikationen und entwickeln Strategien, um die Steuerbelastung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu optimieren. Dabei werden sowohl die steuerlichen Auswirkungen für den Veräußerer als auch für den Erwerber in den Blick genommen und mögliche Gestaltungsspielräume identifiziert.

Besonders bei der Unternehmensnachfolge im Familienkreis spielt die steueroptimale Gestaltung eine entscheidende Rolle, um das Unternehmensvermögen möglichst ungeschmälert an die nächste Generation weitergeben zu können. Die Kanzlei berät umfassend zu den Möglichkeiten der Nutzung von Freibeträgen, Vergünstigungen für Betriebsvermögen und anderen steuerlichen Gestaltungsoptionen.

Ganzheitliche Nachfolgeplanung für mittelständische Unternehmen

Die Nachfolgeplanung in mittelständischen Unternehmen ist ein komplexer Prozess, der weit über steuerliche und rechtliche Aspekte hinausgeht. Vielmehr müssen auch persönliche, familiäre und unternehmerische Faktoren berücksichtigt werden, um eine nachhaltig erfolgreiche Lösung zu finden.

Das Team begleitet Unternehmer umfassend durch diesen Prozess und berücksichtigt dabei sowohl die harten Faktoren wie Steuern und Finanzen als auch die weichen Faktoren wie familiäre Beziehungen und persönliche Ziele. Diese ganzheitliche Beratung trägt wesentlich zum Gelingen der Nachfolge bei und sichert sowohl die Zukunft des Unternehmens als auch die finanzielle Absicherung des Unternehmers im Ruhestand.

Frühzeitige Planung als Schlüssel zum Erfolg

Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Unternehmensnachfolge ist die frühzeitige Planung. Idealerweise sollte der Prozess mehrere Jahre vor der geplanten Übergabe beginnen, um ausreichend Zeit für alle notwendigen Schritte zu haben – von der Auswahl und Qualifizierung des Nachfolgers über die schrittweise Übertragung von Verantwortung bis hin zur Umsetzung steuerlicher Gestaltungsmaßnahmen.

Gooßen, Heuermann und Partner begleitet ihre Mandanten von Anfang an durch diesen Prozess und entwickelt einen individuellen Zeitplan, der alle relevanten Aspekte berücksichtigt. Durch regelmäßige Abstimmungsgespräche wird sichergestellt, dass der Prozess kontinuierlich voranschreitet und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden kann.

Die frühzeitige Einbindung aller relevanten Stakeholder – sei es Familienangehörige, Führungskräfte oder Geschäftspartner – trägt dabei wesentlich zum Gelingen des Nachfolgeprozesses bei und minimiert das Risiko von Konflikten oder Widerständen.

Die Rigo Gooßen Methode: Passgenaue Nachfolgelösungen

Es gibt keine Standardlösung für die Unternehmensnachfolge – jedes Unternehmen und jede Unternehmerfamilie erfordert ein individuell zugeschnittenes Konzept. Das Team analysiert daher sorgfältig die spezifische Situation und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die zu den Zielen und Werten des Unternehmers und seiner Familie passen.

Dabei werden verschiedene Optionen geprüft und bewertet, etwa:

– Familieninterne Nachfolge durch Kinder oder andere Familienmitglieder

– Übergabe an Mitarbeiter oder das Management (Management-Buy-Out)

– Verkauf an externe Investoren oder strategische Partner

– Hybridlösungen mit einer Kombination verschiedener Elemente

Die umfassende Beratung umfasst nicht nur die steuerliche und rechtliche Gestaltung, sondern auch Aspekte wie die Finanzierung der Übernahme, die schrittweise Einarbeitung des Nachfolgers oder die Rolle des bisherigen Unternehmers in der Übergangsphase.

Emotionale und kommunikative Aspekte der Nachfolge

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist nicht nur eine Frage von Zahlen und Paragrafen, sondern hat auch eine wichtige emotionale und kommunikative Dimension. Gerade bei Familienunternehmen können unterschiedliche Erwartungen, unausgesprochene Konflikte oder mangelnde Kommunikation den Nachfolgeprozess erheblich belasten.

Rigo Gooßen und sein Team sind sich dieser Herausforderungen bewusst und legen großen Wert auf eine offene und konstruktive Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Durch moderierte Gespräche, klare Strukturen und transparente Prozesse werden mögliche Konfliktpotenziale frühzeitig erkannt und entschärft.

Die langjährige Erfahrung in der Begleitung von Nachfolgeprozessen hat gezeigt, dass die Berücksichtigung dieser weichen Faktoren oft entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der Unternehmensnachfolge ist. Die Berater fungieren hier als neutrale und erfahrene Begleiter, die den Prozess strukturieren und bei Bedarf auch vermittelnd eingreifen können.

Fazit: Kompetente Begleitung für den Generationswechsel

Unternehmensbewertung und Nachfolgeplanung sind komplexe und vielschichtige Prozesse, die fundiertes Fachwissen, langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen erfordern. Gooßen, Heuermann und Partner hat sich als kompetenter Partner für diese Herausforderungen etabliert und begleitet mittelständische Unternehmen umfassend durch den Generationswechsel.

Die Kombination aus steuerlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Expertise, gepaart mit einem tiefen Verständnis für die besonderen Herausforderungen mittelständischer Unternehmen, macht das Team zu wertvollen Begleitern in dieser wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung.

Wer seinen Betrieb in gute Hände übergeben und dabei sowohl das Unternehmen als auch die eigene finanzielle Zukunft optimal absichern möchte, findet in der Kanzlei einen erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner, der eine fundierte Unternehmensbewertung und eine ganzheitliche Nachfolgeplanung aus einer Hand bietet.

