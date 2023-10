stiebel-eltron.at – Jetzt ist die beste Zeit, um eine neue Wärmepumpe zu kaufen!

Die Öl- und Gaspreise steigen und damit auch die Heizkosten. Lohnt sich der Einbau einer STIEBEL ELTRON Wärmepumpe überhaupt noch? Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die allerneuesten STIEBEL ELTRON-Wärmepumpen für Ihr Neubauprojekt oder die Sanierung eines Altbaus zu kaufen. Die neuesten Förderungsprogramme für Sole/Wasser-Wärmepumpen und Luft/Wasser-Wärmepumpen sind bereits in vollem Gange.

Ob Neubau oder Altbausanierung, die Wärmepumpenfördertöpfe sind derzeit voll. Trotz einiger Schwankungen sind die Energiekosten in den letzten Jahren weiter gestiegen. Dies gilt insbesondere für Erdgasheizungen zwischen September und Dezember. Bei Ölheizungen liegt die Mehrbelastung bei 60%. Und das trotz anfänglich sehr milder Herbst- und Wintermonate.

Energieeffiziente, klimafreundliche und flexibel einsetzbare STIEBEL ELTRON Wärmepumpen können diese Probleme im Neubau und bei der Altbausanierung sehr schnell lösen: Die STIEBEL-ELTRON-Wärmepumpe nutzt die Wärme aus Erde, Wasser und Luft zur Erwärmung von Wasser und Raumluft. Die Wärmepumpentechnologie basiert auf dem Entropiegesetz, das besagt, dass zwei Objekte mit unterschiedlichen Temperaturen immer versuchen, sich anzugleichen.

Im Prinzip nutzen Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen also dasselbe Prinzip, das Lebensmittel in einem Kühlschrank frisch hält: Anstatt dem Inneren des Kühlschranks Wärme zu entziehen, entziehen Sole-Wärmepumpen und Luft-Wärmepumpen der Umgebung Wärme und leiten sie an das Heizsystem weiter. Wie Kühlschränke benötigen auch Wärmepumpen Strom. In besonders effizienten Systemen kann der Strom jedoch in ein Vielfaches der Wärmeenergie umgewandelt werden.

ÜBER STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – www.stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

