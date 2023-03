stiebel-eltron.at – Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen der neuesten Generation

www.stiebel-eltron.at – Die STIEBEL ELTRON Wärmepumpe ist eine thermodynamische Heizung. Mit modernen Wärmepumpen wie zum Beispiel Luft-Wasser-Wärmepumpen (Luftwärmepumpen) und Sole-Wasser-Wärmepumpen (Sole-Wämepumpen) kann Umweltenergie aus dem Erdreich, Wasser oder der Innen- oder Außenluft in Wärme für das Haus oder Gewerbeobjekte umgewandelt werden. STIEBEL ELTRON Wärmepumpen profitieren von einer besonders umweltfreundlichen Heiztechnik. Vor allem in Kombination mit „Erneuerbaren Energien“ (Windkraft, Sonnenenergie oder Wasserkraft) ist sogar eine Reduzierung von CO2-Emissionen bis zu 100 Prozent möglich. Moderne STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-Heizungen mit Energiespar-Technology made in Germany brauchen zudem nur ein Minimum an Platz. Mit einigen STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-Heizungen kann man gleichzeitig Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasser erzeugen. Den smarten Wärmepumpenmanager steuert man dabei vollkommen komfortabel und ganz einfach intuitiv über einen modernen Touchscreen mit einem gut ablesbaren Farbdisplay. Durch die Entscheidung für eine Wärmepumpe vom STIEBEL ELTRON Österreich sichert man sich das herausragende Qualitätsknowhow eines deutschen Technologieführers, der über 50 Jahre Erfahrung besitzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – stiebel-eltron.at

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at

email : marketing@stiebel-eltron.at

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen steht Stiebel Eltron für innovative Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Klima. Dabei verfolgt der Haus- und Systemtechnikanbieter eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt der Konzern mit Hauptsitz in Holzminden/DE von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Qualitätsknowhow. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits im Jahr 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Wärmepumpen-Heizungen und Lüftungssystemen (Lüftungsanlagen) im Land.

