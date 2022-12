stiebel-eltron.at – Nachhaltige Spitzen-Technologien für eine bessere Zukunft

Nachhaltigkeit ist bei STIEBEL ELTRON Österreich seit Anfang an ein gelebtes Unternehmensprinzip.

Nachhaltiges Wirtschaften steht bei STIEBEL ELTRON Österreich mit Sitz in Hörsching ganz klar im Vordergrund. Das umfassende Prinzip der Ressourcenschonung widerspiegelt sich selbstverständlich auch in der eigenen Produktpalette. STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Gesamtantwort auf die Herausforderungen des Klimawandels.

STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen wie zum Beispiel Brauchwasserwärmepumpen, Händetrockner, Wärmepumpen-Heizungen, Wärmepumpenheizungen für die Altbau-Sanierung, Grundwasserwärmepumpen, Luft Wasser Wärmepumpen, Sole Wasser Wärmepumpen, Wärmepumpen für den Neubau, Lüftungsanlagen, Raumheizungen, Wohnungsstationen, Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen, Sole Wasser Wärmepumpen, Standspeicher, Elektrische Heizgeräte, Speicherheizungen, Warmwasser Wärmepumpen, Kleinspeicher, Sole Wärmepumpen, Systemspeicher oder Wandspeicher.

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Wärmepumpe und ein wichtiger Treiber der Energiewende mit voller Fokussierung auf erneuerbare Energie – ein Top-Unternehmen der Branche.

Über STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln (NRW), in Freudenberg (NRW) und in Eschwege (Hessen) sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

Pressekontakt:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://stiebel-eltron.at

email : marketing@stiebel-eltron.at

