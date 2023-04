stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist Leader der Energiewende

Das European Environmental Bureau hat die Portfolios der größten Heizungshersteller in der EU untersucht und die besten Unternehmen mit dem Leader-Status ausgezeichnet. „Wir freuen uns über die Auszeichnung, das alle unsere Geräte heute schon als klimafreundlich anerkennt“, sagt Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer der STIEBEL ELTRON Gruppe. „Die umweltfreundliche Wärmepumpen-Heizung ist seit Jahrzehnten zentrales Erfolgsrezept der Firmengeschichte.

Auf dieser Basis sind wir heute ein Spezialist für die Energiewende.“ Wärmepumpenheizungen sind gefragter denn je: Denn noch immer werden drei Viertel der Gebäude in der EU fossil beheizt. Der Gebäudesektor verursacht 40% der Treibhausgasemissionen innerhalb der EU. „Den raschen Wechsel auf umweltfreundliche Technik mit erneuerbaren Energien gilt es, weiter zu forcieren“, weiß Dr. Schiefelbein die Lage richtig einzuschätzen.

„Die Lebensdauer einer Heizung beträgt etwa 15 bis 20 Jahre. Um das Ziel der Klimaneutralität zu schaffen, ist die Wärmewende daher heute schon sehr dringlich. Dabei spielt die strombetriebene Wärmepumpentechnik eine Schlüsselrolle. Sie nutzt hauptsächlich frei verfügbare Energie aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

